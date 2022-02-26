فولوديمير زيلينسكي .. من لعب دور الرئيس على التلفزيون إلى قيادة المقاومة الأوكرانية

وطن – سلطت الأضواء على رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أكثر من أي وقت مضى خلال الأسبوع الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

فولوديمير زيلينسكي “ممثل كوميدي”

وقد يكون مفاجئًا أن زيلينسكي ليس غريبًا على الكاميرا، فقبل صعوده السريع في السياسة، كان رئيس الدولة الحالي يعمل بالفعل في صناعة التلفزيون والسينما كممثل.

وبحسب تقرير لصحيفة “marca” ترجمته (وطن) كان زيلينسكي يؤدي -في مسلسل “خادم الشعب” التلفزيوني- دور مدرس تاريخ بسيط يصبح بمحض الصدفة رئيسا للجمهورية. وذلك عقب انتشار شريط مصور يظهره وهو يستخدم ألفاظا نابية ضد الفساد.

كانت تلك قصة خيالية استولت على مخيلة الأوكرانيين الذين كانوا قد ضاقوا ذرعا بالسياسة بشكل عام.

كما أصبح “خادم الشعب” اسم الحزب السياسي الذي أسسه. واستخدمه لنشر نهجه السياسي الذي كان يدعو إلى تطهير الحياة السياسية من الفساد وإحلال السلام في المناطق الشرقية من البلاد.

وبعد أحداث الأسبوع الماضي حصدت الحلقة الأولى من البرنامج على YouTube أكثر من 13 مليون مشاهدة. وهي زيادة مذهلة عن الأرقام السابقة.

وحقق البرنامج نجاحًا هائلاً في وطنه. حيث نجح في التقاط خيال الأوكرانيين في تصويره الساخر لسياسة البلاد. وتم بث البرنامج لأول مرة في عام 2015 بعد عام واحد من سيطرة الروس على شبه جزيرة القرم. ودعمهم للانفصاليين المسلحين المتمركزين في شرق البلاد.

مسار غير تقليدي

كما يشار إلى أن المسار الذي قاده إلى التمثيل كان غير تقليدي تمامًا. لقد تخرج بالفعل من الجامعة بدرجة في القانون.

وفي أوائل عام 2000 جرب حظه في الكوميديا ​​وكان في الواقع ناجحًا للغاية. حيث قام ببطولة بانتظام في مسابقات الكوميديا ​​المتلفزة. وبعد فترة وجيزة شارك في تأسيس شركة إنتاج أفلام.

بينما في عام 2019 أصبح الدور الخيالي حقيقة واقعة عندما تم انتخاب زيلينسكي رئيسًا. وتولى مسؤولية حياة 44 مليون شخص.

وخلال الحملة الانتخابية للممثل الذي تحول إلى رئيس. وعد بحل العديد من القضايا التي تم انتقادها في برنامجه.

وفاز “زيلينسكي” في الانتخابات بنسبة هائلة بلغت 73٪ . وحصل خلال حملته الانتخابية على شعبية كبيرة في تعهداته بإنهاء الصراع مع روسيا. والتخلص من الفساد الذي طالما ابتليت به السياسة الأوكرانية.

لكن زيلينسكي للأسف لم يتمكن من الوفاء بوعده بإنهاء النزاع. وهو الصراع الذي أدى على مدار السنوات الثماني الماضية إلى مقتل حوالي 14000 شخص.

وتعتبر معركة كييف الآن أكثر الأمور إلحاحًا بالنسبة للرئيس الحالي. والتي لا تزال محتدمة في عاصمة البلاد.

“الآن لحظة مهمة.. مصير بلادنا يتقرر”، جاء هذا البيان بعد وقت قصير من مناشدة الرئيس لمواطني أوكرانيا حمل السلاح. والقتال لحماية البلاد من الغزاة الروس.

وبحسب موقع “inews” أيضا فقد تخرج السيد زيلينسكي بدرجة جامعية في القانون. ولكنه انخرط في المسرح أثناء الدراسة. وظهرت مجموعته الأدائية Kvartal 95 في عرض كوميدي شهير في أوكرانيا. ونمت مسيرته الترفيهية من هناك.

ماذا فعل فولوديمير زيلينسكي كرئيس؟

كما كانت واحدة من أولى الخطوات الرئيسية التي اتخذها زيلينسكي كرئيس. هي الوفاء بأحد وعود حملته الانتخابية ورفع قانون يمنع محاكمة أعضاء البرلمان.

وبينما قاد زيلينسكي أوكرانيا أيضًا خلال جائحة Covid-19. فمن المرجح أن يتذكره الناس كثيرًا لتعهد حملة أخرى. تعهد لم يستطع الوفاء به: القضاء على التوترات مع روسيا.

بينما وصل إلى السلطة على خلفية موجة من الشعبية. استمرت أرقام استطلاعات الرأي التي أجراها زيلينسكي في الانخفاض العام الماضي .وسط تدقيق حول طريقة تعامله مع بعض القضايا المحلية ومع تصاعد التوتر مع روسيا.

كيف تعامل زيلينسكي مع الغزو؟

وبحسب تقرير الموقع أصبح زيلينسكي شخصية دولية كبرى في الفترة التي سبقت الغزو. حيث كان يتلقى مكالمات يومية من زعماء العالم بما في ذلك جو بايدن وبوريس جونسون، ويوجه نداءات عاطفية من أجل السلام.

وعندما شنت روسيا هجومًا دمويًا ومستمرًا على العاصمة الأوكرانية كييف. أوضح زيلينسكي أنه سيبقى في مكانه ويساعد المقاومة. بدلاً من الفرار إلى مكان آمن نسبيا بمدينة لفيف الغربية.

وبحسب ما ورد عرضت كل من الولايات المتحدة وتركيا على زيلينسكي الخروج من أوكرانيا. لكنه رفض المغادرة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن زيلينسكي قوله: “المعركة هنا أحتاج إلى ذخيرة وليس توصيلة”.

ومع استمرار الهجوم قام الرئيس في زمن الحرب بتوجيه الكثير من رسائله العامة. إلى أوكرانيا والعالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر زيلينسكي سلسلة من الرسائل – بالإضافة إلى مقاطع فيديو له وهو يحمل السلاح. ويقف بثقة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبينما اكتسب هذا الموقف شعبية، إلا أنه يأتي وسط أنباء عن محاولات اغتياله من قبل القوات الخاصة الروسية.

وأقر زيلينسكي بأنه يعتقد أنه “الهدف الأول” حيث تواصل القوات الغازية مهاجمة كييف. حيث يسعى بوتين للإطاحة بالحكومة الأوكرانية وتنصيب قيادة موالية لروسيا.

ومما أثار غضب الرئيس الروسي سعي زيلينسكي الأكثر حزما. لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

لم يكن من اليسير لزيلينسكي أن يصور نفسه كرجل دولة. وكان منتقدوه يشيرون بشكل مستمر إلى افتقاره للخبرة السياسية.

ولكنه تميز بالنبرة المطمئنة لخطابه قبيل الاجتياح الروسي، رغم التحذيرات الغربية من قرب وقوعه. كما كان يشير إلى أن الأمر ليس بالجديد بعد سنوات ثمان من الحرب. وقال حينها “يمكن لصبرنا أن يكون له أثر على الاستفزازات، عندما لا نرد عليها ونتصرف بعزة وكرامة.”

وحاول لم شمل الأوكرانيين من خلال الاحتفال بيوم للوحدة الوطنية في الـ 16 من فبراير. كما قام بعدة زيارات للجنود المرابطين على الخطوط الأمامية.

(المصدر: marca + inews)

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