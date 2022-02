“اذهبوا للجحيم”.. تسريب لجنود كتيبة أوكرانية أبادها الروس في جزيرة الأفعى يثير جدلا (شاهد)

وطن- قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن جميع حرس الحدود الأوكرانيين الذين كانوا يحمون جزيرة صغيرة في البحر الأسود من الغزاة الروس، قتلوا أول أمس بعد رفضهم الاستسلام لقوات بوتين.

وتم نشر الوحدة الصغيرة من الجنود التي قيل إن عددها 13، في جزيرة الأفعى في منطقة أوديسا بالقرب من رومانيا حليفة الناتو. وكانت تدافع عن المنطقة بعد أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في وقت مبكر من صباح الخميس.

Here is the audio of the Snake Island encounter between Russian and Ukrainian navy vessels translated to English.

May the 13 brave Ukrainian heroes rest in power.

