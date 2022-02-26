“اذهبوا للجحيم”.. تسريب لجنود كتيبة أوكرانية أبادها الروس في جزيرة الأفعى يثير جدلا (شاهد)

وطن- قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن جميع حرس الحدود الأوكرانيين الذين كانوا يحمون جزيرة صغيرة في البحر الأسود من الغزاة الروس، قتلوا أول أمس بعد رفضهم الاستسلام لقوات بوتين.

وتم نشر الوحدة الصغيرة من الجنود التي قيل إن عددها 13، في جزيرة الأفعى في منطقة أوديسا بالقرب من رومانيا حليفة الناتو. وكانت تدافع عن المنطقة بعد أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في وقت مبكر من صباح الخميس.

Here is the audio of the Snake Island encounter between Russian and Ukrainian navy vessels translated to English. May the 13 brave Ukrainian heroes rest in power. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/3ls1r4ynAK — KnowNothing (@KnowNothingTV) February 25, 2022

وأثار الموقف البطولي لـ13 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني، تعاطفا واسعا من داخل وخارج البلاد بعد رفضهم الاستسلام للقوات الروسية.

ووقعت الحادثة في الساعة المبكرة من اليوم الأول للغزو الروسي على أوكرانيا. عندما تلقت مجموعة صغيرة من حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة صخرية مقفرة رسالة تحذرهم من الأسوأ وتخيرهم إما الاستسلام أو التعرض للهجوم.

وفقا للتسجيلات الصوتية التي انتشرت على نطاق واسع أرسلت سفينة حربية روسية رسالة للجنود الـ13 مفادها “نحن سفينة حربية روسية.. نطلب منكم أن تلقوا أسلحتكم وأن تستسلموا لتجنب إراقة الدماء والوفيات التي لا داعي لها. وإلا ستتعرضون للقصف “.

ليأتي الجواب صادما وغير متوقع للروس عندما رد الأوكرانيون بجرأة: “أيتها السفينة الحربية الروسية، اذهبوا للجحيم”.

ليفتح بعدها الروس النار، مما أسفر عن مقتل الـ13 جندي.

هذا وسُمع الجنود الروس في الراديو وهم يتغنون بالشتائم على الأوكرانيين ، قبل مقتل جميع حرس الحدود في قصف جوي. واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوفاتهم في وقت لاحق.

كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على Twitter لحظة قصف الجزيرة.

وأظهر الفيديو جنديًا أوكرانيًا يحدق في الكاميرا قبل أن تسقط قذيفة في مكان قريب.

جزيرة الأفعى

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية بعد ظهر يوم، الخميس، الماضي إن القوات الأوكرانية تعرضت للهجوم على جزيرة الأفعى التي يطلق عليها أيضا اسم زميني من قبل عناصر روسية.

وهذه الجزيرة تحكمها أوكرانيا لكنها تقع على بعد أميال فقط من ساحل رومانيا.

وجزيرة الأفعى مهمة من الناحية الاستراتيجية لأنها ستسمح لروسيا بالمطالبة بالمياه الإقليمية التي تمتد 12 ميلًا بحريًا في البحر. وهي تغطي قنوات الشحن المهمة إلى موانئ أوديسا وميكولايف وخيرسون.

وبعد الاستيلاء على الجزيرة ، كانت روسيا قادرة على قطع قنوات الشحن ، وعزل أوكرانيا عن الأسواق الدولية وحرمان اقتصادها من عائدات التجارة الحيوية في سعيها للدفاع عن نفسها.

نتشرت أخبار الموقف البطولي لهؤلاء الجنود بشكل واسع داخل أوكرانيا وخارجها.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ساعات من الحادث، إن المدافعين عن الجزيرة سيُمنحون لقب “بطل أوكرانيا”. وهو أعلى تكريم يمكن أن يمنحه الزعيم الأوكراني.

من جانبها تقول صحيفة “واشنطن بوست” إن نسخة التسجيل الصوتي التي يتم تداولها للحادث صحيحة.

ويُظهر تسجيل منفصل آخر، نُشر على “تيك توك”، ما يبدو أنه عنصر في حرس الحدود الأوكراني يرتدي خوذة وقناعا في جزيرة مرجانية، تُعرف باسم جزيرة الأفعى، وهو يشتم الروس بعد تعرضه لإطلاق النار.

Wow. It seems the Ukrainian soldiers on Snake Island really did tell Russian warships to "go to hell" before they were killed. @unian pic.twitter.com/lRrXQDk3xQ — Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022

وظهر ملفه الشخصي على “تيك توك” أنه يبلغ من العمر 23 عاما ويتحدر من بلدة أوديسا، وهي مدينة ساحلية أوكرانية مطلة على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي الخميس إن حرس الحدود حاولوا حماية الجزيرة لوقت أطول قبل مقتلهم.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه سمع بالهجوم على جزيرة الأفعى يوم الجمعة، ووصف الحادث بأنه “مؤلم وملهم في نفس الوقت”.

وأضاف المسؤول “بالتأكيد يعكس الهجوم ما رأيناه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو استعداد الأوكرانيين للقتال من أجل بلدهم، والقيام بذلك بشجاعة”.

(المصدر: ديلي ميل – وطن)

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