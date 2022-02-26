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مقتل 13 جنديا أوكرانيا في قصف روسي لجزيرة الأفعى
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“اذهبوا للجحيم”.. تسريب لجنود كتيبة أوكرانية أبادها الروس في جزيرة الأفعى يثير جدلا (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن- قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن جميع حرس الحدود الأوكرانيين الذين كانوا يحمون جزيرة صغيرة في البحر الأسود من الغزاة الروس، قتلوا أول أمس بعد رفضهم الاستسلام لقوات بوتين.

وتم نشر الوحدة الصغيرة من الجنود التي قيل إن عددها 13، في جزيرة الأفعى في منطقة أوديسا بالقرب من رومانيا حليفة الناتو. وكانت تدافع عن المنطقة بعد أن شنت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأثار الموقف البطولي لـ13 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني، تعاطفا واسعا من داخل وخارج البلاد بعد رفضهم الاستسلام للقوات الروسية.

ووقعت الحادثة في الساعة المبكرة من اليوم الأول للغزو الروسي على أوكرانيا. عندما تلقت مجموعة صغيرة من حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة صخرية مقفرة رسالة تحذرهم من الأسوأ وتخيرهم إما الاستسلام أو التعرض للهجوم.

وفقا للتسجيلات الصوتية التي انتشرت على نطاق واسع أرسلت سفينة حربية روسية رسالة للجنود الـ13 مفادها “نحن سفينة حربية روسية.. نطلب منكم أن تلقوا أسلحتكم وأن تستسلموا لتجنب إراقة الدماء والوفيات التي لا داعي لها. وإلا ستتعرضون للقصف “.

ليأتي الجواب صادما وغير متوقع للروس عندما رد الأوكرانيون بجرأة: “أيتها السفينة الحربية الروسية، اذهبوا للجحيم”.

ليفتح بعدها الروس النار، مما أسفر عن مقتل الـ13 جندي.

هذا وسُمع الجنود الروس في الراديو وهم يتغنون بالشتائم على الأوكرانيين ، قبل مقتل جميع حرس الحدود في قصف جوي. واعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوفاتهم في وقت لاحق.

كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على Twitter لحظة قصف الجزيرة.

وأظهر الفيديو جنديًا أوكرانيًا يحدق في الكاميرا قبل أن تسقط قذيفة في مكان قريب.

جزيرة الأفعى

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية بعد ظهر يوم، الخميس، الماضي إن القوات الأوكرانية تعرضت للهجوم على جزيرة الأفعى التي يطلق عليها أيضا اسم زميني من قبل عناصر روسية.

وهذه الجزيرة تحكمها أوكرانيا لكنها تقع على بعد أميال فقط من ساحل رومانيا.

وجزيرة الأفعى مهمة من الناحية الاستراتيجية لأنها ستسمح لروسيا بالمطالبة بالمياه الإقليمية التي تمتد 12 ميلًا بحريًا في البحر. وهي تغطي قنوات الشحن المهمة إلى موانئ أوديسا وميكولايف وخيرسون.

وبعد الاستيلاء على الجزيرة ، كانت روسيا قادرة على قطع قنوات الشحن ، وعزل أوكرانيا عن الأسواق الدولية وحرمان اقتصادها من عائدات التجارة الحيوية في سعيها للدفاع عن نفسها.

نتشرت أخبار الموقف البطولي لهؤلاء الجنود بشكل واسع داخل أوكرانيا وخارجها.

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد ساعات من الحادث، إن المدافعين عن الجزيرة سيُمنحون لقب “بطل أوكرانيا”. وهو أعلى تكريم يمكن أن يمنحه الزعيم الأوكراني.

من جانبها تقول صحيفة “واشنطن بوست” إن نسخة التسجيل الصوتي التي يتم تداولها للحادث صحيحة.

ويُظهر تسجيل منفصل آخر، نُشر على “تيك توك”، ما يبدو أنه عنصر في حرس الحدود الأوكراني يرتدي خوذة وقناعا في جزيرة مرجانية، تُعرف باسم جزيرة الأفعى، وهو يشتم الروس بعد تعرضه لإطلاق النار.

وظهر ملفه الشخصي على “تيك توك” أنه يبلغ من العمر 23 عاما ويتحدر من بلدة أوديسا، وهي مدينة ساحلية أوكرانية مطلة على البحر الأسود.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي الخميس إن حرس الحدود حاولوا حماية الجزيرة لوقت أطول قبل مقتلهم.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه سمع بالهجوم على جزيرة الأفعى يوم الجمعة، ووصف الحادث بأنه “مؤلم وملهم في نفس الوقت”.

وأضاف المسؤول “بالتأكيد يعكس الهجوم ما رأيناه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو استعداد الأوكرانيين للقتال من أجل بلدهم، والقيام بذلك بشجاعة”.

(المصدر: ديلي ميل – وطن)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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