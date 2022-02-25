رسمياً: اليويفا ينقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من سانت بطرسبرغ الروسية

وطن – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” اليوم الجمعة، عن نقل المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا “Champions League”، من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس. نتيجة تداعيات الحرب المندلعة بين روسيا وأوكرانيا.

اليويفا ونقل نهائي دوري أبطال أوروبا

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا. من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس”.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis. The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET. Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 25, 2022

وأضاف البيان، ” بأن المباراة النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ستقام على ميدان ملعب استاد دو فرانس في مدينة باريس الفرنسية”. كما وتعد المرة الثالثة التي يستضيف بها هذا الملعب نهائي البطولة القارية بعد عامي 2000 و2006.

كما وأردف البيان، ” إقامة جميع مباريات المنتخبات والأندية الروسية والأوكرانية على أراضٍ محايدة حتى إشعار آخر”. في ظل سوء الأوضاع السياسية السائدة بين كلا البلدين.

اليويفا والتعليق على أزمة روسيا وأوكرانيا

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في بيان رسمي نشرها يوم الخميس الماضي، ” بعد تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اتحاد استثنائي للجنة التنفيذية يوم غدٍ الجمعة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت أوروبا. من أجل تقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة”.

UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine. Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 24, 2022

وأضاف البيان، ” سيتم إجراء المزيد من الاتصالات، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”، وقد جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء العملية العسكرية على أوكرانيا فجر يوم الخميس الماضي. من أجل حماية دونباس الذي أعلن الأخير عن استقلالها خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 “Champions League”، في ال28 من شهر مايو/ أيار المقبل.

( المصدر: وطن + اليويفا)

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