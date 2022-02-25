حفيظ دراجي ينتقد ازدواجية الضمير للمجتمع الدولي في إدانته للعدوان الروسي ويتناسى الجرائم بحق الفلسطينيين

وطن – عبر الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة قنوات “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي، عن استنكاره لحالة الضمير المزدوج للمجتمع الدولي، الذي هب للتضامن مع أوكرانيا في حين يتجاهل ما يتعرض له الفلسطينيين.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”حبذا لو يتحرك الضمير والرأي العام العالميين أمام الإعتداء الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مثلما يتحرك اليوم في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا “.

وأضاف قائلا: “إذا اعتبرنا الحرب على أوكرانيا عدوانا، فإن الحرب على الفلسطينيين هي جرائم ضد الإنسانية.”

واختتم قائلا: “قيم الحق والعدل والسلم هي كل لا يتجزأ”.

حبذا لو يتحرك الضمير والرأي العام العالميين أمام الإعتداء الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مثلما يتحرك اليوم في الحرب التي تشنها روسيا 🇷🇺 على أوكرانيا 🇺🇦

إذا اعتبرنا الحرب على أوكرانيا عدوانا، فإن الحرب على الفلسطينيين هي جرائم ضد الإنسانية.

قيم الحق والعدل والسلم هي كل لا يتجزأ. pic.twitter.com/4Si6Ks3Mh4 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) February 24, 2022

المجتمع الدولي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا

يأتي ذلك في وقت سارع فيه المجتمع الدولي لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. حيث دان الرئيس الامريكي جو بايدن العملية العسكرية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لحماية دونباس شرقي أوكرانيا”. وقال بايدن في البيان: “صلاة العالم بأسره مع شعب أوكرانيا الليلة وهم يتعرضون لهجوم غير مبرر وغير عادل من قبل القوات العسكرية الروسية.. لقد اختار الرئيس بوتين حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، وسترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة. سيحاسب العالم روسيا”، وأكد بايدن أنه يقوم بمراقبة الوضع من البيت الأبيض، معلنا نيته الاجتماع مع قادة مجموعة السبع صباحا. ولفت إلى أنه سيعلن عن عقوبات أخرى على روسيا.

من جانبه وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، نداء في اللحظة الأخيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، لوقف الحرب “باسم الإنسانية” بعد اعلان بوتين عن غزو أوكرانيا. وقال غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: “الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا “.وأشار إلى أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أدان أيضا “الأحداث المروعة في أوكرانيا” قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر”.وغرّد على تويتر “سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم” مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جانبه وصف المستشار الألماني أولاف شولتس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أنها “انتهاك فاضح” للقانون الدولي متحدثا عن “يوم قاتم” لأوروبا جمعاء. وأضاف في بيان “تندد ألمانيا بأقوى العبارات بهذا العمل اللاأخلاقي للرئيس (فلاديمير) بوتين نحن متضامنون مع أوكرانيا وسكانها”.

كما يعقد سفراء الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعا طارئا صباح الخميس في بروكسل بعد بدء عملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا، حسب ما أعلن ناطق باسم الناتو.

(المصدر: تويتر – وطن)

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