القمح watanserb.com
القمح
الهدهد

ارتفاع جنوني بأسعار القمح جراء غزو أوكرانيا .. ما تأثيره على الجزائر؟

كتب باسل النجار
0

وطن – شهدت أسعار القمح ارتفاعا جنونيا اليوم، الخميس، ووصلت أسعار الحبوب لمستويات قياسية في جلسات التداول بالسوق الأوروبية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبلغ سعر القمح سعرا غير مسبوق إطلاقًا عند 344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة “يورونكست” التي تدير عددًا من البورصات الأوروبية.

كما ارتفعت بشكل كبير أسعار القمح والذرة التي تشكل أوكرانيا رابع مصدر لهما عالميا، منذ افتتاح جلسات التداول، بعد ساعات على بدء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

وتعتبر روسيا وأوكرانيا أحد أهم أسواق المواد الزراعية في العالم، حيث يبلغ إجمالي حصصهما من صادرات القمح نحو 25 %. وتوزع الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود.

ومع تزايد التوتر وإعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، بدأت التساؤلات فيما هل ستتأثر البلدان العربية ومنها الجزائر باضطراب امدادات القمح.

لماذا الجزائر؟

وفي هذا السياق يرى المحلل الاقتصادي بلال عوالي، أن الجزائر ستتحمل تبعات الحرب في أوكرانيا، باعتبار أن القمح مادة استهلاكية ومدعمة من طرف الدولة.

كما أكد “عوالي” في تصريحات لموقع “أوراس” المحلي، أن سوق القمح سيشهد تذبذبا.

مشيرا إلى أن أسعار هذه المادة المدعمة سترتفع، بزيادة قيمة الشحن وتقلبات البورصة.

هذا وأضاف الأستاذ بجامعة البليدة، أيضا أن روسيا رغم ذلك ستحاول الحفاظ قدر المستطاع على الحصة السوقية لحلفائها ومنها الجزائر.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الجزائر لن تتأثر كثيرا بالأزمة، على عكس باقي الدول العربية الأخرى.

وبرر مختصون ذلك بزيادة صادرات القمح الروسي إلى الجزائر بواقع 13 مرة مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد بيان للخدمة الاتحادية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، أن الجزائر تستورد 3636.5 طن من القمح الروسي سنويا.

وبدأت روسيا اليوم، الخميس، غزو أوكرانيا بالفعل وسمعت دوي الانفجارات في الداخل الأوكراني وتم إعلان الطوارئ وتعليق حركة الطيران والموانئ.

 

(المصدر: وطن)

إقرأ أيضا:

الملايين في مصر عُرضة للخطر .. تقرير يكشف عن أزمة قادمة عنوانها القمح

غزو أوكرانيا قد يجوع العرب .. لبنان ومصر والأردن أول المتأثرين وهذا وضع الخليج وبقية الدول

وسم “كليتو الشعب يا السراقين” يتصدر وجزائريون يتسائلون: أهذه هي الجزائر الجديدة؟!

لماذا يجب أن تسافر إلى الجزائر في رحلتك القادمة؟

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هذه هي أكثر الدول تضررا .. ملخص للتأثيرات المحتملة على الشرق الأوسط من الغزو الروسي…

الهدهد

جنود روس قتلى ودبابات روسية مدمرة في هاركوف بأوكرانيا

الهدهد

القصف الروسي يدمر منشأة للنفايات النووية في منطقة “تشيرنوبل” بأوكرانيا

الهدهد

في ظل تقاعس نظام السيسي .. استغاثة الطلاب المصريين بأوكرانيا تشعل مواقع التواصل

الهدهد

عقوبات غير مسبوقة على روسيا والقادم مجهول .. هذا ما اتفق عليه زعماء العالم

الهدهد

مصادر: “السيسي” غادر الكويت غاضبا من الرئيس الجزائري تبون لهذه الأسباب!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More