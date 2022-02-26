بعد مهاجمته “انحلال” منى زكي.. تامر حبيب في وصلة رقص شرقي بين أجساد الفتيات! (فيديو)

وطن – أثار السيناريست المصري، تامر حبيب جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يرقص وسط مجموعة فتيات.

الغزالة رايقة

وظهر تامر حبيب، بمقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، وهو يؤدي وصلة رقص شرقي على أغنية “الغزالة رايقة”. وسط مجموعة فتيات بملابس مثيرة على إحدى المراكب.

وكان تامر يرتدي أيضاً ملابس صيفية، حيث ظهر بتيشرت أخضر، وشورت ملون.

هجوم وانتقادات

وتعرض السيناريست المصري لانتقادات حادة بعد هذا الفيديو، فجاء في التعليقات: ” هو مش مكسوف من نفسه”.

وكتب آخر: “ناس فى عالم تاني خالص لا حول ولا قوة إلا بالله”.

ورجحت متابعة أن يكون حبيب قد أصيب بالخرف، وعقبت: “هو دا ماله خرف ولا إيه احنا في آخر الزمان”.

وزاد آخر: “يا رب لا تؤاخذنا بما عمله السفهاء منا يارب استر علينا”.

وألقى ناشط باللوم على النقود قائلا: “أوقات الفلوس بتكون بلوى ع اصحابها”.

وفي وقت سابق، هاجم حبيب مواطنته الفنانة منى زكي بسبب دورها الجريء في فيلم (أصحاب ولا أعز).

منى زكي المنحلة!

وكتب حبيب في حينها على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك): ” مني زكي تهنئ زمايلها المنحلين علي فيلمهم المنحل. و تعبر عن سعادتها بانها اشتركت في هذا الانحلال و استمتعت بتصويره”.

وتابع: ” و انا من موقعي هذا كشخص شديد الانحلال اهنئ كل المنحلين اللي قدام و ورا الكاميرا علي مجهودهم في انحلالهم. و بالذات مني زكي هذه المنحلة الموهوبة، المجتهدة، الذكية، المخلصة، الدؤوبة”.

و أضاف حبيب” عندي رأي منحل احب اقوله، الا و هو ان المنصة المنحلة العالمية الموجهه اللي بتعمل علي نشر الانحلال في جميع انحاء العالم. و تقديم حاجات غريبة في المجتمعات ليس لها اي وجود علي ارض الواقع الطاهر العفيف الشريف. اللي مابيجرحش حد و اللي مابيدوسش علي شرف حد… هذا المجتمع الذي لا يفهم معني الخيانة و المثلية و الكذب و الزيف و التواطؤ”.

“يا دنيا يا مهلبية”

و تابع: “منصة نيتفليكس و العياذ بالله المفروض يتوجهوا بجزيل الشكر و الامتنان و التقدير المعنوي و المادي و الادبي المنحل لمني زكي المنحلة. لإن حجم نجومتها حقق للمنصة اعظم و انجح خطة تسويقية لإنتاجاتهم العربية في كل انحاء العالم العربي و الغربي”.

وختم حبيب: “ماحدش له سيرة في اي مكان غير الفيلم المنحل و رأيه بعد مشاهدة الفيلم المنحل. و الفيلم حائز علي نسبة المشاهدة الاولي في العالم العربي و ضمن قائمة اكثر عشر افلام مشاهدة في امريكا و اوروپا،،، واضح ان المنحلين كتروا قوي في الزمن ده، ربنا يزيد و يبارك…. و اهري يا مهري و انا علي مهلي… و اسمع احلي شهقة علي طشة الملوخية… يا دنيا يا مهلبية.”

المصدر: (وطن – متابعات)

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