“مين جوزها فيهم”.. “شاهد” أمينة خليل تثير الجدل بصورة فاضحة في أحضان صديقها وإلى جوارها خطيبها!!

أثارت الممثلة المصرية أمينة خليل جدلاً واسعاً بعد نشرها أحدث صورة لها مع خطيبها رجل الأعمال عُمر طه أثناء قضائهما الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت أمينة خليل في الصورة التي رصدتها “وطن”، بملابس جريئة تتوسط فيها خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب على شاطئ البحر.

https://twitter.com/Soma0979/status/1292909478946512903

وترتدي أمينة خليل كاش مايوه يكشف أجزاءً كبيرة من جسدها، ويحتضنها تامر حبيب بحميمية، بالرغم من تواجد خطيبها بجانبها، والذي كان عاري الصدر، ما أثار غضب شريحة كبيرة من الجماهير التي فتحت النار عليها، فكتبت مغردة: “تحسي انه تامر حبيب هو اللي خطيبها“.

https://twitter.com/princess_ebtsam/status/1292915952254963718

وتساءل محمد ثروت ساخراً: “هو مين مع مين ومين ضد مين كام كام؟؟ يعني مفروض مين اللي بيلعب“.

https://twitter.com/iIvbGAdkaq9l5h6/status/1292913717097762816

وذكرها آخرون بانتقادها فساتين رانيا يوسف الجريئة، وكتبت مغردة: “ضحكت لما شوفت صوره امينه خليل بتاعت ساحل و فستان وقالت عن رانيا غير لائق استشراف العرب كل يوم يكبر“.

https://twitter.com/Za3toot_13_/status/1292911770449768448

وعلق أخر: “اهو تامر حبيب اخوهم كلهم بالرضاعة”، وكان أقوى تعليق لأحد المتابعين حين سأل: “هو جوزها مين فيهم؟“.

وكانت أمينة خليل قد فاجأت جمهورها الشهر الماضي بخبر خطوبتها على رجل الأعمال عمر طه، في الساحل الشمالي، وسط عدد من أصدقائهم المقربين، وظهرت أمينة خليل مرتدية فستانا ستان “أوف وايت” بسيط، كما ظهر خطيبها بلوك بسيط أيضا، حيث كان الاحتفال على شاطئ البحر صباحا.

وأثارت أمينة خليل الجدل، بعدم إعلانها للخطوبة رسمياً عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وانتشرت صور خطوبتها عبر مواقع إجتماعية وإعلامية فقط، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن السبب.