“الصيادون” .. فرقة من القوات الخاصة الشيشانية تتحرك لقتل أو اعتقال مسؤولين أوكرانيين (شاهد)

وطن – ذكرت تقارير إخبارية، أنّ فرقة من القوات الخاصة الشيشانية تعرف باسم “الصيادين” تحركت باتجاه أوكرانيا لاعتقال أو قتل مجموعة محددة من المسؤولين الأوكرانيين.

وبحسب ما ورد فقد حصل كل جندي من تلك القوة على “مجموعة بطاقات” خاصة، بها صور وأوصاف المسؤولين الأوكرانيين، حسبما أفادت قناة موسكو تلغرام التي لها صلات بالمؤسسة الأمنية.

وأضاف التقرير أن القائمة تضم مسؤولين وضباط أمن يشتبه بارتكابهم “جرائم” من قبل لجنة التحقيق الروسية.

جاء ذلك في الوقت الذي اعترف فيه الرئيس الأوكراني بأنه “الهدف الأول” للقتلة الروس في عاصمته، في حين أن عائلته هي “الهدف الثاني” لقتلة بوتين.

ويُعتقد أن الفرقة الشيشانية موجودة في غابة أوكرانية.

ويُزعم أنها أعطيت “أمرًا بالقتل” إذا لم يتم اعتقال أولئك المدرجين في قائمة المطلوبين.

كما ان هناك تكهنات بأن أولئك الذين حددتهم موسكو بأنهم “نازيون” سيكونون أيضًا على قائمة المطاردة.

وأفاد التلفزيون الرسمي في الشيشان أن رمضان قديروف ، 45 عامًا ، زعيم الجمهورية وحليف مقرب من بوتين، قد زار قواته في أوكرانيا.

ويعتقد أن الشيشان ينتمون إلى الكتيبة الجنوبية التابعة لجهاز الحرس الفيدرالي ومقرها الشيشان.

والتقى قديروف أمس فيكتور زولوتوف، مدير الحرس الوطني الاتحادي والقائد العام لقوات الحرس الوطني الروسي، وهو حليف مقرب آخر لبوتين.

ميدانياً

أكد مسؤولون أوكرانيون أن الجيش بدأ مرحلة الدفاع عن العاصمة كييف في اليوم الثاني من الغزو الروسي لبلادهم.

ودارت اشتباكات في شمال العاصمة، وأعلنت القوات الروسية السيطرة على مطار إستراتيجي وإنزال مظليين في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على مطار غوستوميل الإستراتيجي الواقع على مشارف العاصمة الأوكرانية من الجهة الشمالية الغربية.

وأضافت أنها أنزلت مظليين في المنطقة، وتمكنت من عزل كييف من الجهة الغربية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها قتلت أكثر من 200 عنصر من الوحدات الخاصة الأوكرانية خلال معاركها للاستيلاء على مطار غوستوميل.

خسائر

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن خسائر القوات الروسية منذ بدء الغزو تجاوزت ألف قتيل.

وذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية دمرت عدة صواريخ باليستية وطائرتين روسيتين على الأقل.

وأضافت في بيان أن “روسيا لم تتكبد مثل هذا العدد من الخسائر البشرية في أي من صراعاتها المسلحة”.

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق عبر صفحتها بفيسبوك أن فرقة خاصة من القوات الروسية تنفذ عملية تخريبية في العاصمة، وأن الوزارة طلبت من المدنيين في حي أبولون حمل السلاح، والإبلاغ عن “تحركات العدو وصنع زجاجات حارقة وتحييد المحتل”.

وقد نصحت سلطات العاصمة سكان منطقة أبولون اليوم الجمعة بالابتعاد عن الشوارع نظرا لاقتراب “الأعمال العدائية النشطة” من المنطقة.

وقال مجلس المدينة في تحذير “مع اقتراب الأعمال العدائية نطالب سكان منطقة أبولون بتجنب الخروج” من بيوتهم.

بوتن يدعو الجيش الأوكراني “إلى تولي السلطة”

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة العسكريين الأوكرانيين “إلى تولي السلطة” في كييف من خلال الإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ووصف بوتن، الرئيس والقادة الأوكرانيين بأنهم “زمرة مدمنين ونازيين جدد”. وفقا لفرانس برس.

وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي “تولوا السلطة. يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم”.

وأكد أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف “كإرهابيين” وتستخدم المدنيين “دروعا بشرية”.

وأضاف: “حركة النازيين الجدد في أوكرانيا تستخدم الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية بالعاصمة كييف”، داعيا الجيش الأوكراني بعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية”.

كما خاطب القوات المسلحة الأوكرانية في كلمة نقلها التلفزيون الروسي قائلا “سيطروا على زمام الأمور، سيكون من الأسهل علينا التوصل إلى اتفاق”.

(المصدر: وطن – وكالات)

اقرأ أيضاً:

لم يستخدم حتّى الآن .. سلاح قد يدمّر قوة بوتين بلا رصاصة واحدة

لماذا دمّرت القوات الأوكرانية الجسور حول كييف!؟ (صور)

روسيا ترسل “نظام الرعب” إلى أوكرانيا الذي أسقط طائرة ماليزية وقتل 289 شخصاً (فيديو)

فيديو مروع لانفجار قاعدة أوكرانية عقب استهدافها بصاروخ روسي