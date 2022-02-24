نبوءة للمنجم الشهير نوستراداموس تقشعر لها الأبدان.. هل هي ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا؟

وطن – مع تزايد المخاوف من غزو روسيا لأوكرانيا، وتزايد احتمالية اندلاع حرب مع الغرب. تبدو توقعات عالم الفلك ميشيل دي نوسترادام، الشهير بـ”نوستراداموس” منذ مئات السنين في محلها، حسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

تنبأ المنجم الشهير الفرنسي نوستراداموس بحصول حرب في أوروبا عام 2022 في نبوءة مروعة.

حرب عالمية؟

توقع نوستراداموس حصول حريق لندن العظيم. كما توقع كذلك وصول أدولف هتلر إلى السلطة في عام 1933.واغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون إف كينيدي.

ومع تحركات روسيا الأخيرة التي تزعج الغرب، فقد توقع نوستراداموس حربًا مقبلة في وقت ما من هذا العام.

نشر نوستراداموس، كتابه الشهير “Les Prophéties” والذي يضمّ 942 توقّعاً في عام 1555.

وإذا كان من الصعب تحديد التواريخ الدقيقة لتنبؤاته بالاعتماد على تقاليد فلكية بدلاً من جدول زمني. إلا أن توقع نوستراداموس وصول حرب إلى أوروبا يمكن أن يحصل في عام 2022.

تعتبر النبوءة المتعلّقة بوصول الحرب إلى أوروبا وغزو فرنسا بتهديدٍ من الشرق . موضوعاً متكرّراً في جميع تنبؤات نوستراداموس.

ومع ذلك، يتوقع نوستراداموس أن ربيع عام 2022 هو موعد تحقق هذا التنبؤ.

مثل كل تنبؤات نوستراداموس، فإن هذا التنبؤ غامض إلى حد ما. لكنه يمكن أن يشير إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

روسيا تبدأ غزو أوكرانيا

في الحقيقة، تتناسب إشارته إلى التهديد من الشرق مع الوضع الحالي المحيط بروسيا. الذي يبدو أنه من المرجح أن يغزو أوكرانيا المجاورة.

تعتبر الحكومة البريطانية والقوى الغربية الأخرى أن روسيا قد بدأت بالفعل غزو أوكرانيا.

كما شُوهدت قوافل عسكرية روسية تدخل “المناطق الانفصالية” في أوكرانيا. بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قواته في وقت متأخر من ليلة الاثنين (21 فبراير).

التوترات المستمرة بين الصين وتايوان

ربما كانت نبوءة نوستراداموس تشير أيضًا إلى التوترات المستمرة بين الصين وتايوان عندما أشار إلى تهديد قادم من الشرق.

وللتذكير، قال وزير الدفاع التايواني في نهاية العام الماضي. إن التوترات مع الصين هي في أسوأ حالاتها منذ 40 عامًا.

توقعات بابا فانجا

بابا فانجا، المعروفة بلقب “العرافة العمياء” والتي تنبأت بهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية. وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي قدمت بدورها بعض تنبؤات مثيرة للاهتمام لعام 2021. والتي لا تزال من الممكن أن تحدث.

اعتقدت هذه العرافة البلغارية أنها تتمتع بقوى نفسية من الله منذ سن الثانية عشرة عندما فقدت بصرها خلال عاصفة ترابية.

كما توقعت أن عام 5079 سيكون نهاية الكون. لكنها قالت إنه يمكن أن تحصل “أحداث مدمرة” في وقت أقرب من ذلك بكثير.

وتوقعت: “أحداثًا مدمرة ستغير مصير البشرية”.

ماذا قالت بابا فانجا عن مستقبل بوتين وروسيا؟

ادعت بابا فانجا أن المتطرفين الروس سيشنون حربًا على أوروبا. مع سيطرة روسيا على العالم يومًا ما.

في عام 1979، خلال لقاء مع الكاتب والرسام الروسي فالنتين سيدوروف، قالت بابا فانجا: “سيذوب كل شيء، كما لو كان جليداً، جزء فقط سيبقى- مجد فلاديمير ومجد روسيا.”

وأضافت “لا أحد يستطيع وقف روسيا وستزيل هذه الاخيرةِ كل شيء يعترض طريقها. وستصبح أيضًا سيدة العالم.”

توفيت بابا فانجا في عام 1996 عن عمر يناهز 85 عامًا، لكن يُقال إن توقعاتها ظلت رائحة حتى بعد وفاتها.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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