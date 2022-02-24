محمد صلاح يُواصل التربع على قائمة الصدارة.. تفاصيل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وطن – يواصل النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول، التربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هدفيه في المباراة الأخيرة داخل شباك نظيره ليدز يونايتد خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وصدارة محمد صلاح

ويعتلي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 19 هدفاً، كما ويليه في وصافة الترتيب زميله البرتغالي دييغو جوتا في المركز الثاني برصيد 12 هدف.

📊 STAT: Most goals scored in the Premier League so far this season: • 19 – Mo Salah

• 12 – Diogo Jota

• 11 – Sadio Mané Most Premier League assists in so far this season: • 10 – @TrentAA

• 10 – Mo Salah

• 9 – Andy Robertson It's all Liverpool. 🤯 #awlive [@Squawka] pic.twitter.com/2EFRIR5Wsq — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 23, 2022

وفي المركز الثالث آتى النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي. برصيد 11 هدفاً، أما في رابع جدول الترتيب جاء النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج برصيد 10 أهداف.

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كما وآتى في المركز الخامس نجم فريق مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديز برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع كلاً من اللاعبين، إيمانويل دينيس، كريستيانو رونالدو، سون هيونج مين، إيميل سميث رو، جيمي فاردي، رافينيا بنفس رصيد الأهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

Mo Salah has surpassed Didier Drogba for most goal contributions by an African player in Premier League history. … He did it in 72 less games 🤯 pic.twitter.com/rhMEzCEBYz — ESPN FC (@ESPNFC) February 23, 2022

هدفي محمد صلاح في شباك ليدز يونايتد

واكتسح فريق ليفربول منافسه الضيف ليدز يونايتد. بسداسية نظيفة دون مقابل، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ال18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هُنا التاريخ، هُنا الحاضر، هُنا صلاح.. أسطورة ليفربول الحية يُواصل تحطيم الأرقام ✨ 🔴 بـ152 هدفًا.. الملك المصري @MoSalah يصبح تاسع هدافي الريدز على مر التاريخ 🇪🇬👑 pic.twitter.com/RqlnkyLiD1 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 23, 2022

وافتتح أصحاب الأرض ليفربول “الريدز” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال15 من توقيع النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء سددها بقوة داخل شباك منافسه ليدز يونايتد، وفي الدقيقة ال30 سجل زميله جويل ماتيب الهدف الثاني في المباراة.

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وعاد المصري محمد صلاح في الدقيقة ال35 ليحرز الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق ليفربول في اللقاء من ركلة جزاء أخرى تحصل عليها الفريق، كما وسجل السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقة ال80 وال90.

سداسية ليفربولية لن تُنسى 😍 ليلة كبيرة في آنفيلد من الريدز أمام ليدز يونايتد 📽pic.twitter.com/FnnQBX9ZX2 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 24, 2022

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البديل سجل صخرة الدفاع الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف السادس لصالح فريق الريدز مع نهاية المباراة.

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وبهذا الفوز نجح فريق ليفربول من تقليص فارق النقاط مع حامل اللقب فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي إلى ثلاثة نقاط فقط برصيد 60 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)