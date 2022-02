محمد صلاح يُواصل التربع على قائمة الصدارة.. تفاصيل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وطن – يواصل النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول، التربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هدفيه في المباراة الأخيرة داخل شباك نظيره ليدز يونايتد خلال منافسات الموسم الجاري.

ويعتلي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 19 هدفاً، كما ويليه في وصافة الترتيب زميله البرتغالي دييغو جوتا في المركز الثاني برصيد 12 هدف.

📊 STAT: Most goals scored in the Premier League so far this season:

• 19 – Mo Salah

• 12 – Diogo Jota

• 11 – Sadio Mané

Most Premier League assists in so far this season:

• 10 – @TrentAA

• 10 – Mo Salah

• 9 – Andy Robertson

It's all Liverpool. 🤯 #awlive [@Squawka] pic.twitter.com/2EFRIR5Wsq

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 23, 2022