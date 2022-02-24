احتفال محمد صلاح بعد إحرازه هدفين في شباك ليدز يونايتد watanserb.com
احتفال محمد صلاح بعد إحرازه هدفين في شباك ليدز يونايتد
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محمد صلاح يُواصل التربع على قائمة الصدارة.. تفاصيل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ليفرلول يقسو على ليدز يونايتد بسداسية نظيفة في منافسات الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يواصل النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول، التربع على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هدفيه في المباراة الأخيرة داخل شباك نظيره ليدز يونايتد خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وصدارة محمد صلاح

ويعتلي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 19 هدفاً، كما ويليه في وصافة الترتيب زميله البرتغالي دييغو جوتا في المركز الثاني برصيد 12 هدف.

وفي المركز الثالث آتى النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي. برصيد 11 هدفاً، أما في رابع جدول الترتيب جاء النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج برصيد 10 أهداف.

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كما وآتى في المركز الخامس نجم فريق مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديز برصيد 9 أهداف، متساوياً بذلك مع كلاً من اللاعبين، إيمانويل دينيس، كريستيانو رونالدو، سون هيونج مين، إيميل سميث رو، جيمي فاردي، رافينيا بنفس رصيد الأهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

هدفي محمد صلاح في شباك ليدز يونايتد

واكتسح فريق ليفربول منافسه الضيف ليدز يونايتد. بسداسية نظيفة دون مقابل، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ال18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أصحاب الأرض ليفربول “الريدز” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال15 من توقيع النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء سددها بقوة داخل شباك منافسه ليدز يونايتد، وفي الدقيقة ال30 سجل زميله جويل ماتيب الهدف الثاني في المباراة.

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وعاد المصري محمد صلاح في الدقيقة ال35 ليحرز الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق ليفربول في اللقاء من ركلة جزاء أخرى تحصل عليها الفريق، كما وسجل السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقة ال80 وال90.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت البديل سجل صخرة الدفاع الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف السادس لصالح فريق الريدز مع نهاية المباراة.

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وبهذا الفوز نجح فريق ليفربول من تقليص فارق النقاط مع حامل اللقب فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي إلى ثلاثة نقاط فقط برصيد 60 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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