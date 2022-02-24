السعودية وشبكة beIN Sports القطرية watanserb.com
تقول الشائعة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أبرم صفقة لشراء 25٪ من beIN Sports مقابل 50 مليار ريال سعودي
الهدهد

حقيقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 25% من شبكة beIN Sports القطرية!

كتب سالم حنفي
0

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والمملكة العربية السعودية أخبارًا كاذبة عن تحالف سعودي قطري في مجال الرياضة.

وقالت الشائعات إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أبرم صفقة لشراء 25٪ من beIN Sports ، الشبكة القطرية العالمية للقنوات الرياضية، مقابل 50 مليار ريال سعودي.

كما ادعى المغردون أن الشبكة ستبث جميع البطولات المحلية والقارية والدولية للأندية والمنتخبات السعودية.

ورفضت مصادر في beIN Sports المزاعم التي لا أساس لها. مشيرة إلى أن “الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت ليست صحيحة”.

ويشمل ذلك مزاعم أخرى لمقدمين سعوديين عادوا إلى القناة”.

علاقة السعودية بشبكة beIN Sports

في يونيو 2017 ، فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا غير قانوني على قطر.

بعد وقت قصير من بدء الحصار ، حظرت السعودية عملاق البث الرياضي القطري. وبعد فترة وجيزة، ظهر منفذ القرصنة السعودي beoutQ ، وهو مذيع تلفزيوني مدفوع مقرصن يبث بشكل أساسي برامج beIN Sports.

ومع ذلك ، فإن كيان القرصنة المكون من 10 قنوات صمد لمدة عامين فقط.

وفي يونيو 2020 ، وجدت منظمة التجارة العالمية (WTO) أن المملكة العربية السعودية قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (“اتفاقية تريبس”). برفضها اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرصان المرتبط بالرياض. المذيع “beoutQ”.

كما وجدت منظمة التجارة العالمية أن الحكومة السعودية مذنبة بالمشاركة “في الترويج للتجمعات العامة مع عروض البث غير المصرح به من beoutQ” بما في ذلك كأس العالم 2018 FIFA.

ما بعد الحصار

حدث تقدما سريعًا في يناير 2022 ، بعد عام من ذوبان الجليد في العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية، حيث اتفق البلدان على تعليق الطعون بشأن تقرير منظمة التجارة العالمية .

بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر من العام الماضي ، أفادت الأنباء أن المسؤولين القطريين والسعوديين توصلوا إلى اتفاق لرفع الحظر المفروض على beIn Sports في البلاد ، بعد أربع سنوات ونصف.

(المصدر: dohanews – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا

معهد واشنطن: السعودية ستدفع مليار دولار لقطر لتسوية قضية beIN SPORTS لتجنب المزيد من الاجراءات القانونية

الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد: لماذا كانت beIN Sports القطرية مفتاح الصفقة السعودية؟

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

الرئيس الأوكراني عبر “تويتر”: حصلت للتو على دعم أمير دولة قطر

الهدهد

الكاتب الكويتي أحمد الجارالله يناشد بلاده والسعودية بإتاحة الخمور: “منعها…

الهدهد

اختلاط وسفور وانحلال وتحرش.. كيف احتفل السعوديون بيوم التأسيس! (شاهد)

الهدهد

رغم فتواه بعدم جواز انتقاده حتى لو زنا على التلفزيون.. أنباء عن اعتقال الداعية…

الهدهد

مهددة بالترحيل إلى سوريا .. احتجاز سورية مع طفليها في سجن الشميسي السعودي

الهدهد

المحكمة الجزائية بالسعودية تقضي ببراءة إمام الحرم المكي صالح آل طالب.. هذا ما ينتظره…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More