حقيقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على 25% من شبكة beIN Sports القطرية!

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والمملكة العربية السعودية أخبارًا كاذبة عن تحالف سعودي قطري في مجال الرياضة.

وقالت الشائعات إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أبرم صفقة لشراء 25٪ من beIN Sports ، الشبكة القطرية العالمية للقنوات الرياضية، مقابل 50 مليار ريال سعودي.

كما ادعى المغردون أن الشبكة ستبث جميع البطولات المحلية والقارية والدولية للأندية والمنتخبات السعودية.

ورفضت مصادر في beIN Sports المزاعم التي لا أساس لها. مشيرة إلى أن “الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت ليست صحيحة”.

ويشمل ذلك مزاعم أخرى لمقدمين سعوديين عادوا إلى القناة”.

علاقة السعودية بشبكة beIN Sports

في يونيو 2017 ، فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا غير قانوني على قطر.

بعد وقت قصير من بدء الحصار ، حظرت السعودية عملاق البث الرياضي القطري. وبعد فترة وجيزة، ظهر منفذ القرصنة السعودي beoutQ ، وهو مذيع تلفزيوني مدفوع مقرصن يبث بشكل أساسي برامج beIN Sports.

ومع ذلك ، فإن كيان القرصنة المكون من 10 قنوات صمد لمدة عامين فقط.

وفي يونيو 2020 ، وجدت منظمة التجارة العالمية (WTO) أن المملكة العربية السعودية قد انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (“اتفاقية تريبس”). برفضها اتخاذ إجراءات قانونية ضد القرصان المرتبط بالرياض. المذيع “beoutQ”.

كما وجدت منظمة التجارة العالمية أن الحكومة السعودية مذنبة بالمشاركة “في الترويج للتجمعات العامة مع عروض البث غير المصرح به من beoutQ” بما في ذلك كأس العالم 2018 FIFA.

ما بعد الحصار

حدث تقدما سريعًا في يناير 2022 ، بعد عام من ذوبان الجليد في العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية، حيث اتفق البلدان على تعليق الطعون بشأن تقرير منظمة التجارة العالمية .

بالإضافة إلى ذلك، في أكتوبر من العام الماضي ، أفادت الأنباء أن المسؤولين القطريين والسعوديين توصلوا إلى اتفاق لرفع الحظر المفروض على beIn Sports في البلاد ، بعد أربع سنوات ونصف.

(المصدر: dohanews – ترجمة وطن)

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