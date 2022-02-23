كيف ستكون الحياة داخل مستعمرة المريخ لإيلون ماسك؟ (شاهد)

وطن – لطالما كان الملياردير إيلون ماسك صريحًا بشأن طموحاته لاستعمَار المريخ، بحسب موقع “ذا صن” البريطاني.

العيش بين النجوم

ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز في العالم الآخر، حوّل أغنى رجل في العالم كل تركيزه على الكوكب الأحمر (المريخ). الذي يقع على بعد حوالي 33.9 مليون ميل من الأرض.

وطبقا لما ترجمته “وطن”، كتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تشرين الثاني (نوفمبر): “إذا كنا قادرين على جعل الحياة مستدامة على كوكب المريخ. فسنكون قد اجتزنا أحد أعظم العراقيل. وهذا يجعلنا جاهزين لنعيش بين النجوم”.

يقول الموقع أن عمر الأرض يبلغ حوالي 4.5 مليار سنة، لكن لا يزال من الصعب أن تتكيف الكواكب مع الحياة في الأرض. ومن غير المؤكد تمامًا كم من الوقت ستبقى لتصبح كذلك”.

سفينة نوح المستقبلية

حتى الآن، تبدو رؤية ماسك طويلة المدى، مقارنة بطموحاته. فهو يسعى إلى أن يكون الكوكب أشبه ببناء مدينة مكتفية ذاتيًا تتميز بوجود مزارع مائية تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة غذائية نباتية.

وفي هذا السياق، يقول ماسك لمجلة تايم: “الشيء التالي والأهم، هو بناء مدينة مكتفية ذاتيًا على سطح المريخ. وجلب الحيوانات والمخلوقات الموجودة على الأرض إلى هناك”.

وفقا لمايك، “إنها طريقة نوع ما تشبه سفينة نوح المستقبلية…. “.

استصلاح المريخ

في السيناريو المقترح من قبل إيلون، سيعيش البشر والحيوانات بشكل دائم في مدينة المريخ هذه. وإن كان ذلك في “قباب زجاجية”، حتى تحدث عملية الاستصلاح.

وفيما يتعلق بـ “الاستصلاح”، يوضح الموقع، أنها العملية الافتراضية لتعديل سطح المريخ لجعله صالحًا للحياة الشبيهة بالأرض.

في هذه الحالة، سيسمح الاستصلاح في النهاية للبشر. بالتنفس على الكوكب الأحمر بدون أقنعة أكسجين أو قباب زجاجية.

ومع ذلك، أضاف ماسك أن الاستصلاح سيكون “بطيئًا جدًا حتى يتطابق مع حياتنا”. ومع ذلك، يمكن للبشر بالتأكيد إنشاء قاعدة بشرية على المريخ مشابهة لهذه الحياة.

استعمار المريخ

إذن كيف تبدو هذه القاعدة البشرية، وكيف نبنيها؟

مبدئيا، سيتم ببناء أسطول كبير SpaceX Starships، والذي يمكنه حمل الكمية المطلوبة من المعدات والإمدادات المطلوبة. وفقًا لـ The Space Review.

نظريًا، إذا كان بإمكان إحدى رحلات المركبة الفضائية أن تحمل 200 طن من البضائع إلى سطح المريخ. فإن 5000 رحلة ستكون قادرة على حمل مليون طن.

بمجرد أن يتم نقل المعدات بنجاح إلى المريخ، فإن المشروع التالي سيتركز على كيفية إنتاج الغذاء.

مساحة مزروعة ومواقع معدنية

وفقًا لـ The Space Review، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 200 متر مربع من المساحة المزروعة. مع 100 كيلوواط من الطاقة لكل شخص. وهو ما يعادل طاقم بناء مكون من 100 شخص بطاقة 10 ميغاوات و 20000 متر مربع من مساحة النمو لإنتاج الغذاء.

أما من الناحية النظرية، يمكن لمزرعة مساحتها كيلومتر مربع واحد في المريخ (250 × 250 مترًا بأربعة مستويات نمو). إطعام 5000 شخص نباتي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجيولوجيين أيضًا اكتشاف رواسب المواقع المعدنية. والتي من شأنها أن تخدم المستوطنة بشكل كبير.

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

اقرأ أيضا: