كيف ستكون الحياة داخل مستعمرة المريخ لإيلون ماسك؟ watanserb.com
في السيناريو المقترح من قبل إيلون، سيعيش البشر والحيوانات بشكل دائم في مدينة المريخ
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كيف ستكون الحياة داخل مستعمرة المريخ لإيلون ماسك؟ (شاهد)

كتب معالي بن عمر
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وطن – لطالما كان الملياردير إيلون ماسك صريحًا بشأن طموحاته لاستعمَار المريخ، بحسب موقع “ذا صن” البريطاني.

العيش بين النجوم

ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز في العالم الآخر، حوّل أغنى رجل في العالم كل تركيزه على الكوكب الأحمر (المريخ). الذي يقع على بعد حوالي 33.9 مليون ميل من الأرض.

وطبقا لما ترجمته “وطن”، كتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تشرين الثاني (نوفمبر): “إذا كنا قادرين على جعل الحياة مستدامة على كوكب المريخ. فسنكون قد اجتزنا أحد أعظم العراقيل. وهذا يجعلنا جاهزين لنعيش بين النجوم”.

يقول الموقع أن  عمر الأرض يبلغ حوالي 4.5 مليار سنة، لكن لا يزال من الصعب أن تتكيف الكواكب مع الحياة في الأرض. ومن غير المؤكد تمامًا كم من الوقت ستبقى لتصبح كذلك”.

سفينة نوح المستقبلية

حتى الآن، تبدو رؤية ماسك طويلة المدى، مقارنة بطموحاته. فهو يسعى إلى أن يكون الكوكب أشبه ببناء مدينة مكتفية ذاتيًا تتميز بوجود مزارع مائية تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة غذائية نباتية.

وفي هذا السياق، يقول ماسك لمجلة تايم: “الشيء التالي والأهم، هو بناء مدينة مكتفية ذاتيًا على سطح المريخ. وجلب الحيوانات والمخلوقات الموجودة على الأرض إلى هناك”.

وفقا لمايك، “إنها طريقة نوع ما تشبه سفينة نوح المستقبلية…. “.

استصلاح المريخ

في السيناريو المقترح من قبل إيلون، سيعيش البشر والحيوانات بشكل دائم في مدينة المريخ هذه. وإن كان ذلك في “قباب زجاجية”، حتى تحدث عملية الاستصلاح.

وفيما يتعلق بـ “الاستصلاح”، يوضح الموقع، أنها العملية الافتراضية لتعديل سطح المريخ لجعله صالحًا للحياة الشبيهة بالأرض.

في هذه الحالة، سيسمح الاستصلاح في النهاية للبشر. بالتنفس على الكوكب الأحمر بدون أقنعة أكسجين أو قباب زجاجية.

ومع ذلك، أضاف ماسك أن الاستصلاح سيكون “بطيئًا جدًا حتى يتطابق مع حياتنا”. ومع ذلك، يمكن للبشر بالتأكيد إنشاء قاعدة بشرية على المريخ مشابهة لهذه الحياة.

استعمار المريخ

إذن كيف تبدو هذه القاعدة البشرية، وكيف نبنيها؟

مبدئيا، سيتم ببناء أسطول كبير  SpaceX Starships، والذي  يمكنه حمل الكمية المطلوبة من المعدات والإمدادات المطلوبة. وفقًا لـ The Space Review.

نظريًا، إذا كان بإمكان إحدى رحلات المركبة الفضائية أن تحمل 200 طن من البضائع إلى سطح المريخ. فإن 5000 رحلة ستكون قادرة على حمل مليون طن.

بمجرد أن يتم نقل المعدات بنجاح إلى المريخ، فإن المشروع التالي سيتركز على كيفية إنتاج الغذاء.

مساحة مزروعة ومواقع معدنية

وفقًا لـ The Space Review، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 200 متر مربع من المساحة المزروعة. مع 100 كيلوواط من الطاقة لكل شخص. وهو ما يعادل طاقم بناء مكون من 100 شخص بطاقة 10 ميغاوات و 20000 متر مربع من مساحة النمو لإنتاج الغذاء.

أما من الناحية النظرية، يمكن لمزرعة مساحتها كيلومتر مربع واحد في المريخ (250 × 250 مترًا بأربعة مستويات نمو). إطعام 5000 شخص نباتي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجيولوجيين أيضًا اكتشاف رواسب المواقع المعدنية. والتي من شأنها أن تخدم المستوطنة بشكل كبير.

 

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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