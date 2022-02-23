صور محجبات في كتب مدرسية تثير جدلاً في سلطنة عمان watanserb.com
صور محجبات في المناهج العمانية تثير الجدل
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غضب في سلطنة عمان بسبب صور في كتب الأطفال الدراسية .. ما الذي أثار حفيظة العُمانيين! (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – سادت موجة غضب مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بعد تداول صورا كتب مدرسية خاصة بالأطفال أدخل عليها تعديلات اعتبرها العمانيون تمس بقيم المجتمع وعاداته المحافظة.

سلطنة عمان .. كتب مدرسية تثير الجدل!

وتظهر الصور المتداولة من كتاب مدرسي بالصف الابتدائي، صورا توضيحية للشرح تتمثل في فتيات محجبات لكن تظهر بعض خصلات شعرهن من تحت الحجاب.

فيما كانت ذات الصور للفتيات بالطبعات السابقة لنفس الكتاب، تظهرهن بحجاب محتشم كامل دون أي ظهور للشعر منه.

الأمر الذي أغضب العديد من العمانيين ودفعهم للتساؤل عن سبب تلك التغييرات والتحول الذي اعتبروه مساسا بقيم المجتمع العماني المحافظ.

ونتيجة لذلك تصدر وسم بعنوان “#قيمنا_خط_أحمر_يا_تربية” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان.

 

وعبر الوسم شن النشطاء هجوما عنيفا على وزارة التربية والتعليم بالسلطنة، مطالبين المسؤولين بالتدخل والكشف عن سبب هذه الكارثة، حسب وصفهم.

وفي هذا السياق طالب الدكتور حمود النوفلي، ال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس، مجلس الشورى العماني بأن يفعّل أدواته البرلمانية ويطلب توضيح عن سبب تغيير الصور ومن يقف خلفها، وما هو الهدف والمغزى التربوي من التغيير ولمصلحة من؟.

وتابع موضحا:”ونحن كمجتمع نكلف المجلس ونحمله المسئولية في معرفة سبب أن تلغى كل الطبعات السابقة من أجل صور بها إخراج شعيرات من الأمام.”

كما لفت الدكتور النوفلي في تغريدة أخرى إلى أنه كون المناهج صممت وتطبق على المجتمع العماني فقط ولا يشمل تطبيقها الهند أو فرنسا. فإن المجتمع العماني يعبر في هذا الوسم عن رفضه القاطع المساس بقيم المجتمع المستمدة من الدين الإسلامي الذي نص النظام الاساسي في المادة(2)بأنه هو دين الدولة ومصدر تشريعها.

“المناهج تعدل حسب الموضة”

وقال محمود بن علي الندابي:”إذا كانت المناهج تعدل حسب الموضة دون اعتبار لقيم المجتمع ومبادئه المستمدة من شريعة الله. فإن هذا من مكامن الفساد والانبطاح التغريبي للتيارات الفكرية الغربية.”

فيما غرد سيف الشحي:”الشعب العُماني الأصيل، الشامخ، العزة، شعب محافظ على أصالته وتقاليده. وكلنا ثقة بأن الجهة المسؤولة ستعالج هذه الإشكالات.”

وكتب ناشط آخر عبر الوسم:”مسؤول مأزوم مع الحجاب فيفرض قرار التغيير لشعب بكامله؛ ليضرب بقيمه وثوابته لأجل رغبته ومأزوميته!”

وتساءل:”هل أصبحت مناهجنا تحت يد شرذمة هي التي تقرر وتحدد مصير أجيال بأكملها؟!. ألا توجد رقابة ومحاسبة عليهم؟!”.

وغردت حليمة: “اللي يفكر الموضوع جداً بسيط والصور ما لها تأثير سلبي يجاوب على سؤال بنت الأخت: خالوه يعني من الصف الخامس نطلع شعرنا من قدام. (لا تهدموا ما تربى عليه أبناءنا )”

هذا وقال الإعلامي العماني إسحاق بن طالب المقبالي، مستنكرا هذا التحول:”نعم نقول #قيمنا_خط_احمر_يا_تربيه. وأزيد في القول بأن على مديرات المدارس منع ومعاقبة كل بنت أو معلمة تظهر جزءاً من شعرها.”

وتابع:”فكما يعاتب الطالب الذي لا يلبس كمته بشكل صحيح؛ عاتبوهن أيضاً. وحال تلك الموظفة كحال الموظف الذي يلبس المصر بشكل خاطئ لحضور العمل. أم هنا لا تطالبن بالمساواة؟”.

كما دعا العديد من النشطاء وزارة التربية والتعليم العمانية، لفتح تحقيق بهذا الأمر. وكشف المسؤول عنه وسبب ذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه. وتغيير هذه الصور على الفور وإصدار طبعة جديدة.

وكتب المغرد العماني جمال الشيذاني، إن المربي يحرص على تربية بناته على الاحتشام ثم تأتي وزارة التربية تدعوا البنات إلى عكس ذلك، حسب قوله.

بينما اقترح خالد الفارسي عبر الوسم، بأن يأمر الآباء أولادهم بهذه الصفوف بأن يضعوا إشارة “X” على هذه الصور حتى يترسخ لديهم بأن هذا الفعل فعل خاطئ. مضيفا:”وهكذا سينقلب السحر على الساحر.”

هذا ولم يصدر أي رد أو تعليق رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم أو أي جهة حكومية بالسلطنة، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

(المصدر: تويتر – رصد وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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