“تجربة رامز” بموسم الرياض.. سعوديون غاضبون من إهدار المال العام على الترفيه

وطن – تسبب إعلان رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان تركي آل الشيخ، قبل أيام عن حدث جديد مستقل ضمن برامج موسم الرياض. تحت عنوان “تجربة رامز”، بموجة غضب بين السعوديين.

تجربة رامز لأول مرة في الشرق الأوسط

ويتمثل الحدث الجديد في “بوليفارد رياض سيتي” في مكان مخصص للفنان المصري رامز جلال. سيقوم فيه بعمل مقالب في زوار موسم الرياض.

تجربة رامز … الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في #بوليفارد_رياضي_سيتي بكرة الأحد 😎🔥 رابط التذاكر:https://t.co/D0hJzRJ2iU#موسم_الرياض pic.twitter.com/OuI2lkDvBt — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 18, 2022

ووجه رامز جلال شكر خاص لتركي ال الشيخ على دعمه اللا محدود على “تجربة رامز”، لأول مرة في الشرق الاوسط.

شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على دعمه اللا محدود على #تجربة_رامز لأول مره في الشرق الاوسط… انتظرونا في #بوليفارد_رياضي_سيتي 💪🔥🔥😍 https://t.co/wjHeOC2POs — Ramez Galal (@ramezgalal) February 18, 2022

وتسبب هذا الإعلان في موجة غضب واسعة بين السعوديين، الذين اتهموا تركي آل الشيخ ومحمد بن سلمان. بتضييع أموال الشعب على الترفيه من أجل التغطية على جرائم النظام وتلميع ولي العهد.

سعوديون غاضبون

وكتب أحد النشطاء ساخرا:”اعطوني الملايين الي تعطو رامز. والله تشفون مقالب ومقالي وكبدة واوانص ومحاشي عمركم ماشفتوها.”

فيما كتب ناشط باسم محمد:”يعني الناس رايحة عاملة نفسها متعرفش انها هيتعمل فيها مقالب!”

وقال فوزي:”لا حول ولا قوة الا بالله هذا إذا جاء في التلفزيون اطفيه ما عاد أروح له وبعدين حتى في مصر ما يحبوه.”

كما هاجم العديد من النشطاء آل الشيخ، بسبب ما فعله بأرض الله الحرام. من نشر الرقص والغناء وهدم عادات المجتمع السعودي، تحت ستار الانفتاح والتقدم.

ممنوع دخول مرضى القلب

وبحسب “هيئة الترفيه” سيكون سعر التذكرة 70 ريالا مع منع مرضى القلب من الدخول.

وقد تم الإعلان عن بعض الشروط الخاصة للمشاركة في “تجربة رامز” والتي من ضمنها منع دخول الأطفال ممن هم أقل من 10 سنوات. كما ينصح بعدم دخول كل من لديهم أمراض في القلب أو رهاب الأماكن المغلقة.

وسوف يمنع أيضًا دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.

برنامج رامز

واشتهر رامز جلال ببرنامج المقالب الذي يقدمه في شهر رمضان من كل عام، بشكل مختلف.

ويستضيف خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة. حيث يقوم بالتخفي وتنفيذ عدة مقالب مخيفة فيهم قبل أن يظهر بشخصيته الحقيقية في نهاية كل حلقة. ما يتسبب بصدمة للضيف.

لأول مرة .. يشارك الجمهور بالمقالب بطريقة تفاعلية في تجربة رامز داخل #بوليفارد_رياض_سيتي 😎

احجز الآن 🎟https://t.co/hVF5fGLNTu#موسم_الرياض — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 19, 2022

ولاحقت رامز اتهامات عديدة بإفساد قيم المجتمع نظرا لعباراته الخادشة التي يطلقها أثناء حلقاته. وإيحاءاته الخارجة.

كما كشف العديد من النجوم الذين كانوا ضيوفا سابقين في برنامج رامز جلال. عن أنه يتم الاتفاق مع الضيوف بشكل مسبق وأن ما يحدث يكون بعلمهم ويتظاهرون فقط خلال الحلقة بأنهم لا يعرفون حقيقة الأمر.

من هو تركي آل الشيخ؟

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ هو ابن من أبناء أحد أهم الأسر في المملكة بعد تأسيسها، أسرة “آل الشيخ” والتي تنتسب للإمام “محمد بن عبد الوهاب”. وتفرد كثير من أبنائها بمنصب الإفتاء في المملكة منذ عشرات السنوات.

وهو من مواليد 1981، وتخرج في عام 2000 من كلية الملك فهد الأمنية، حيث نال درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية. كما تلقى العديد من الدورات في علم الجريمة والتحقيق وإدارة المخاطر والإدارة.

كانت المصاهرة هي باب دخوله وقربه من الأسرة الحاكمة بالمملكة، بعد أن تزوج من ابنة ناصر بن عبد العزيز الداود. وكيل أمير الرياض سابقًا وملك السعودية في الوقت الراهن سلمان بن عبد العزيز.

كما كان والده على صلة وثيقة بالأسرة الحاكمة في السعودية، فقد كان مقربا من الأمير فيصل بن فهد وسلطان بن فهد. أي أنه نشأ في جو قريب من أروقة السلطة منذ صغره.

بدأ عمله في كل من وزارة الداخلية برتبة نقيب، وفي مكتب وزير الدفاع وفي ديوان ولي العهد عام 2015.

وفي يونيو 2017، تم تعيينه مستشاراً للديوان الملكي برتبة وزير، ثم منذ ديسمبر 2018 رئيسًا للهيئة العامة للترفيه.

المصدر: (وطن – متابعات)

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