مومياوات أطفال البيرو watanserb.com
الهياكل العظمية المحنطة للأطفال وقع لفها بقطع قماش ودفنت في القبر إلى جانب أحد النبلاء
حياتنا

البيرو: علماء آثار يكتشفون مومياوات لأطفال قتلوا وقدموا كقربان لشخصية نبيلة

كتب معالي بن عمر
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وطن – بحسب صحيفة “لابراس” الكندية، عرض علماء الآثار في البيرو، جزءًا من بقايا 20 من مومياوات بما في ذلك 8 أطفال. تتراوح أعمارهم بين 800 و 1200 عام، تم التضحية بهم كقربان لشخصية رفيعة من مجتمع حضري قديم في كاجاماركولا، إحدى ضواحي العاصمة البيروية ليما.

ووفقا لما ترجمته “وطن” سبق وأن عثر فريق علماء الآثار وممثلي جامعة سان ماركوس، في بداية فبراير. على ستة أحذية لأطفَال ومومياء يظهر أنها تعود لشخص بارز في ذلك الوقت.

وهذه المومياوات تعود إلى عصر ما قبل الإنكا، وجدت في مقبرة في كاجاماركولا في بيرو. تمت التضحية بهم على ما يبدو لمرافقة رجل نبيل إلى الحياة الآخرة.

وتشير التقارير الإخبارية بشأن هذا الاكتشاف “المرعب”، إلى أن الهياكل العظمية المحنطة للأطفال وقع لفها بقطع قماش ودفنت في القبر إلى جانب أحد النبلاء، والذي ربما كان شخصية سياسية هامة.

ويرجح أن هذا النبيل كان يبلغ من العمر 20 عاما تقريبا عند موته.

ووقع اكتشاف المقبرة على بعد نحو 24 كيلومترا (15 ميلا) شرق ليما في موقع يسمى كاجاماركولا. والتي يبلغ طولها بنحو ثلاثة أمتار (9.8 قدم) وعمقها 1.4 متر.

هذا وتعتبر مدينة كاجاماركولا، “مدينة ما قبل الغزو الإسباني” والتي كانت تضم ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف شخص في مساحة إجمالية قدرها 167 هكتارًا. فضلا عن أنه تم بناؤها حوالي 200 قبل الميلاد وتم احتلالها حتى عام 1500 قبل الميلاد.

(المصدر: “لابراس – ترجمة وطن)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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