البيرو: علماء آثار يكتشفون مومياوات لأطفال قتلوا وقدموا كقربان لشخصية نبيلة

وطن – بحسب صحيفة “لابراس” الكندية، عرض علماء الآثار في البيرو، جزءًا من بقايا 20 من مومياوات بما في ذلك 8 أطفال. تتراوح أعمارهم بين 800 و 1200 عام، تم التضحية بهم كقربان لشخصية رفيعة من مجتمع حضري قديم في كاجاماركولا، إحدى ضواحي العاصمة البيروية ليما.

ووفقا لما ترجمته “وطن” سبق وأن عثر فريق علماء الآثار وممثلي جامعة سان ماركوس، في بداية فبراير. على ستة أحذية لأطفَال ومومياء يظهر أنها تعود لشخص بارز في ذلك الوقت.

وهذه المومياوات تعود إلى عصر ما قبل الإنكا، وجدت في مقبرة في كاجاماركولا في بيرو. تمت التضحية بهم على ما يبدو لمرافقة رجل نبيل إلى الحياة الآخرة.

وتشير التقارير الإخبارية بشأن هذا الاكتشاف “المرعب”، إلى أن الهياكل العظمية المحنطة للأطفال وقع لفها بقطع قماش ودفنت في القبر إلى جانب أحد النبلاء، والذي ربما كان شخصية سياسية هامة.

ويرجح أن هذا النبيل كان يبلغ من العمر 20 عاما تقريبا عند موته.

ووقع اكتشاف المقبرة على بعد نحو 24 كيلومترا (15 ميلا) شرق ليما في موقع يسمى كاجاماركولا. والتي يبلغ طولها بنحو ثلاثة أمتار (9.8 قدم) وعمقها 1.4 متر.

هذا وتعتبر مدينة كاجاماركولا، “مدينة ما قبل الغزو الإسباني” والتي كانت تضم ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف شخص في مساحة إجمالية قدرها 167 هكتارًا. فضلا عن أنه تم بناؤها حوالي 200 قبل الميلاد وتم احتلالها حتى عام 1500 قبل الميلاد.

(المصدر: “لابراس – ترجمة وطن)

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