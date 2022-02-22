هل تحققت أمنية “أردوغان”؟.. زعيم المعارضة “أوغلو” يكشف: إمام أوغلو لن يترشح لانتخابات الرئاسة التركية

وطن – أكد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، كيليشدار أوغلو، إن رؤساء بلديات اسطنبول وأنقرة لن يخوضا منافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2023.

وقال كمال كيليشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري لرويترز إن رئيس بلدية أنقرة منصور يافاس. واسطنبول أكرم إمام أوغلو سيواصلان بدلا من ذلك إدارة أكبر مدينتين في البلاد.

وتقدم يافاس وإمام أوغلو ، وكلاهما من حزب الشعب الجمهوري ، في استطلاع حديث أجرته شركة Metropoll بتسجيل 60.4 في المائة و 50.7 في المائة على التوالي. لكن كيليشدار أوغلو قال إن “هذه الاستطلاعات ليست ذات أهمية في الوقت الحاضر”.

وتعزز التعليقات التوقعات بأن كيليشدار أوغلو ، 73 عاما ، سيكون المرشح الرئاسي الذي يمثل تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب في الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو من العام المقبل.

وقال “بالطبع ، سيكون إعلان خمسة من قادة الأحزاب ترشيحي شرفا. وهذا يعني أيضا أنهم يثقون بي”.

والتقى ستة من القادة السياسيين في أنقرة في 12 فبراير/شباط وأعلنوا أنهم سيشكلون تحالفًا معارضًا في محاولة للإطاحة بأردوغان من السلطة في التصويت المقبل.

بالإضافة إلى كيليشدار أوغلو ، تضم الكتلة رئيس حزب السادة تميل كارامولا أوغلو ، ورئيس حزب IYI ميرال أكسينر ، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ، ورئيس حزب DEVA علي باباجان ، ورئيس الحزب الديمقراطي جولتكين أويسال.

وعلى الرغم من أن تحالف المعارضة لم يحدد مرشحًا رئاسيًا ، فإن استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة Metropoll تظهر أن كيليشدار أوغلو أقل شعبية بكثير – بنسبة 28.5 في المائة – من ثلاثة أسماء محتملة أخرى.

وفي نفس الاستطلاع في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، قال 37.9٪ إنهم يفضلون أردوغان.

وأظهر الاستطلاع أن كيليشدار أوغلو كان المرشح الوحيد المحتمل الذي سيفوز أردوغان عليه.

وقال قادة الأحزاب الستة إنهم سيناقشون مرشحهم في وقت لاحق. لكنهم يحتاجون أولاً إلى الاتفاق على سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسات أخرى لبرنامجهم المشترك.

أوغلو منافس أردوغـان في انتخابات الرئاسة التركية

وقال كيليتشدار أوغلو إنه “واضح جدا وواضح جدا” أن من يختارونه سيصبح رئيسا.

وأسقط الزعيم معارضة الحزب للحجاب وحاول مد جسور مع الحركات السياسية الأخرى، مثل الإسلاميين والديمقراطيين المحافظين.

كما تمكن من إقناع الحزب القومي التركي IYI وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بدعم نفس المرشح في انتخابات رئاسة البلدية في عام 2018. حيث هزمت المعارضة حزب العدالة والتنمية الحاكم – المعروف باسم حزب العدالة والتنمية – في اسطنبول وأنقرة لأول مرة في ما يقرب من عقدين.

وفي إشارة واضحة إلى رغبته في الترشح للرئاسة ، أزال كيليتشدار أوغلو أعلام حزب الشعب الجمهوري من حسابه الشخصي على تويتر ، واحتفظ فقط بالعلم التركي.

كما أنه الآن يعلق فقط دبوسًا من العلم التركي على سترته ، ويهمش رموز حزب الشعب الجمهوري مرة أخرى.

وكجزء من حقبته ، وعد كيليتشدار أوغلو بأن تركيا ستعيد ملايين اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم إلى بلادهم. وتعيد إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الرئيس بشار الأسد إذا فاز تحالف المعارضة في الانتخابات.

وقال “إذا لزم الأمر ، فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى التدخل. وينبغي الحصول على ضمان بنسبة 100٪ من الأسد”.

وأوضح أنه يجب ربط هذا الضمان بالاتفاقيات الدولية ، وأنه لن يهاجمهم ، وأن يتم الحفاظ على أمنهم المادي وحياتهم.

بينما ينتقد كيليتشدار أوغلو شراء تركيا صواريخ إس -400 الروسية ، الأمر الذي أحدث خلافًا مع واشنطن. لافتا أيضا إنه سيصلح قيادة البنك المركزي إذا تم انتخابه.

(المصدر: رويترز – ترجمة وطن)

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