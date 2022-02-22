للتصدي للإرهاب والمهربين.. الملك الأردني يشارك في تمرين “ضربة الصقور” بالرصاص الحي (شاهد)

وطن – نشر حساب القوات المسلحة الأردنية على “تويتر” صورا تظهر الملك عبدالله الثاني خلال مشاركته القوات الخاصة في تمرين “ضربة الصقور”، الذي يحاكي سيناريو القضاء على عناصر إرهابية ومهربين.

ويهدف التمرين، الذي تضمن تنفيذ مهارات الاستطلاع من قبل القناصين ومعالجة الأهداف الطارئة، إلى تعزيز مفهوم إسناد وحدات حرس الحدود من قبل القوات الخاصة.

كما تضمن التمرين مشاركة قوة اقتحام أرضية، ورمايات من أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقوة جوية من الطائرات العمودية “بلاك هوك” و “ليتل بيرد”. لتنفيذ عمليات الاعتراض الجوي على أهداف تتمثل بآليات حادت عن منطقة الهدف.

ووفقا للموقع الرسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فقد أظهر المشاركون في التمرين. الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، دقة ومهارة عاليتين في تنسيق المهام والواجبات.

كما أشاد الملك عبدالله الثاتي بجهود تنسيق العمليات المشتركة والاحترافية العالية في إصابة الأهداف، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وسلاح الجو الملكي.

الملك الاردني يزور الحدود السورية

يشار إلى انه قبل أيام نشر حساب “القوات المسلحة الأردنية” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، مساء، الاثنين، مقطع فيديو للملك عبدالله بن الحسين، خلال زيارته لحدود بلاده مع سوريا. في رسالة دعم للقوات المرابطة هناك لمواجهة التسلل والتهريب، وخاصة “المخدرات”.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ووجه الملك عبدالله الثاني رسالة عبر أثير الجهاز اللاسلكي. لجميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية على اختلاف مواقعها وصنوفها.

كما قال: “من هاشم واحد إلى جميع محطات حرس الحدود.. الله يعطيكم العافية إخواني جميعا..أنا وكل أردني فخورين بدوركم في حماية حدودنا وتضحياتكم في حماية أمننا وخاصة في محاولات التسلل والتهريب”.

وأضاف “أنا مطمئن وكلي ثقة بقدرة الجيش العربي على حماية حدود بلادنا دائما كما فعلتم في أصعب الظروف اللي مرينا فيها. تحياتي للجميع والمعنوية عالية، انتهى”.

وشدد العاهل الأردني على “ضرورة التعامل بقوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب بهدف حماية مجتمعنا وشبابنا”.

وكانت القوات الأردنية قد تصدت لمحاولة لتهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا. في 16 يناير/كانون الثاني الماضي. ونجم عن الاشتباك مقتل ضابط أردني وإصابة ثلاثة جنود من حرس الحدود.

كما قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان نقله الجيش حينها، إن “المهربين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة. وتم قتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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