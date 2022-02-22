تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وطن – يلتقي فريق مانشستر يونايتد المباراة القوية أمام منافسه المستضيف لتلك المواجهة فريق أتلتيكو مدريد مساء يوم الأربعاء، في منافسات ذهاب دور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” وأتلتيكو مدريد، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

كما وبتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر. عند الساعة الحادية عشر مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني رالف رانغنيك المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه أتلتيكو مدريد، حيث سيكون في حراسة المرمى دي خيا.

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وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، آرون وان بيساكا، هاري ماغوير، رافاييل فاران، لوك شاو، أما في خط الوسط سيكون كلاً من: بول بوغبا، برونو فرنانديز، جيسي لينغارد، خوان ماتا، كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، كريستيانو رونالدو، إدينسون كافاني.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

وسيلعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في تشكيلة أساسية متوقعة. أمام منافسه الضيف مانشستر يونايتد، حيث سيتواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

هدف واحد في أذهاننا:

مانشستر يونايتد 💭 pic.twitter.com/8wmpRV18w2 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) February 21, 2022

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كما وسيأتي في دفاع التشكيلة كلاً من: فيرساليكو، ستيفان سافيتش، خيمينيز، رينيلدو ماندافا، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، كوكي، يانيك كاراسكو، هيريرا، ماركوس يورينتي، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، جواو فيليكس، لويس سواريز.

(المصدر: وطن + تويتر)