من بين 136 دولة .. سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال!

وطن – قال تقييم “كلايميت ريبورت” الصادر عن وكالة “بلومبيرغ”، إن سلطنة عمان استطاعت أن تحل ثالثا في الطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال التقييم الصادر لعام 2021، إن سلطنة عمان نجحت في تنويع مصادر الطاقة. كما وحلت الخامسة عشرة على مستوى الاقتصاديات الناشئة والثامنة والثلاثين عالميا.

بينما يعتمد “تقييم كلايميت” على ظروف الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة على مستوى العالم. وقدرة الدول على جذب رؤوس الأموال للتقنيات منخفضة الكربون مع بناء اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

شمل التقييم 136 دولة

كما أكد التقييم على انه في حين، شمل التقييم 136 دولة على مستوى العالم. منها 107 دول من الأسواق الناشئة و29 دولة متقدمة، وجاء حصول سلطنة عمان على هذا المركز نتيجة تبنيها استراتيجية طموحة من أجل تنويع مصادرالطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بما يعود بالنفع على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية.

بينما لفت التقييم إلى أن سلطنة عمان اعتمدت سياسة للتحول إلى الطاقة البديلة كجزء من “رؤية عمان 2040” لتصل إلى معدل 39% من إجمالي الطاقة المزودة بحلول عام 2040.

وكانت عمان قد دشنت أول سوق فوري للطاقة بالشرق الأوسط في يناير الماضي. في خطوة تهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وجذب مزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وبحسب التقييم، فقد جاء تدشين مشروع عبري للطاقة الشمسية. الذي يعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في سلطنة عمان ترجمة لتلك الاستراتيجية. حيث بلغت القدرة الإنتاجية للمحطة 500 ميغاواط على

مساحة إجمالية تقدر بـ13 مليون متر مربع. وبتكلفة إجمالية بلغت 155 مليون ريال عماني (402.6 مليون دولار).

كما أشار التقييم إلى تبنى السلطنة توجهاً واضحاً لإدخال طاقة الرياح كمصدر للطاقة البديلة، حيث تعد محطة ظفار لطاقة الرياح بولاية شليم وجزر الحلانيات المحطة الأكبر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في المنطقة، بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاواط، على مساحة إجماليةٍ قدرها 1900 هكتار.

وأوضح التقييم أنه في حين، تعمل مسقط حالياً على إسناد ثاني محطة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 500 ميغاواط في ولاية منح. ومن المتوقع أن يتم إسناد المشروع خلال العام الجاري، مما يعزز دور عُمان الريادي في تنويع مصادر توليد الطاقة والمحافظة على البيئة.

(المصدر: كلايميت ريبورت)

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