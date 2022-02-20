إسبانية تنجو من الموت المحقق بعد تعرضها لحادث مروع في سباق للسيارات بالسعودية
إسبانية تنجو من الموت المحقق بعد تعرضها لحادث مروع في سباق للسيارات بالسعودية
Videoرياضة

إسبانية تنجو من الموت بأعجوبة في سباق للسيارات بالسعودية (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه تعرض سائقة إسبانية تدعى كريستين زونكا لحادث مروع بعد انقلاب سيارتها خلال الحصة التأهيلية الأولى من سباق منافسات مسابقة ” إكستريم أي” للسيارات المقامة في المملكة العربية السعودية.

سائقة إسبانية والنجاة من الموت

وتعرضت السائقة الإسبانية زونكا في الفيديو المتداول. بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للأذى الشديد بعد فقدان الأخيرة السيطرة على مركبتها وانقلابها في حادث مروع داخل مدينة نيوم في السعودية، كما وهرعت الطواقم الطبية إليها والنجاح في إنقاذها من الموت قبل نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج.

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مسابقة “إكستريم إي” لسباق السيارات

كما ويعد “إكستريم إي” مسابقة في عالم سباق السيارات المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، كما وتقام تلك البطولة في المناطق الوعرة والنائية مثل صحراء السعودية والمنطقة القطبية الشمالية، حيث انطلقت أول نسخة لها في دولة السعودية في شهر إبريل عام 2021.

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فيما انطلقت النسخة الثانية لها يوم السبت الماضي من مسابقة سباق “إكستريم إي” للسيارات الكهربائية ذات الدفع الرباعي، التي تستضيفها مدينة نيوم السعودية للمرة الثانية على التوالي.

ويشارك في تلك المسابقة الدولية “إكستريم إي” في سباق السيارات على مدار يومين كاملين، 10 فرق عالمية وكذلك 20 سائق وسائقة من محترفي ركوب رياضة السيارات.

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ومن الجدير بالذكر، فإن رياضة سباق السيارات من أكثر الرياضات مشاهدة وشعبية، والتي من أبرز أنواعها سباق الدرجات النارية والزوارق والجوية. كما أن عوائدها المالية وتكاليف تنظيمها ليست قليلة مقارنة بالرياضات الأخرى.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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