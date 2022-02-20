إسبانية تنجو من الموت بأعجوبة في سباق للسيارات بالسعودية (شاهد)

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه تعرض سائقة إسبانية تدعى كريستين زونكا لحادث مروع بعد انقلاب سيارتها خلال الحصة التأهيلية الأولى من سباق منافسات مسابقة ” إكستريم أي” للسيارات المقامة في المملكة العربية السعودية.

سائقة إسبانية والنجاة من الموت

وتعرضت السائقة الإسبانية زونكا في الفيديو المتداول. بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للأذى الشديد بعد فقدان الأخيرة السيطرة على مركبتها وانقلابها في حادث مروع داخل مدينة نيوم في السعودية، كما وهرعت الطواقم الطبية إليها والنجاح في إنقاذها من الموت قبل نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج.

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مسابقة “إكستريم إي” لسباق السيارات

كما ويعد “إكستريم إي” مسابقة في عالم سباق السيارات المنظمة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات، كما وتقام تلك البطولة في المناطق الوعرة والنائية مثل صحراء السعودية والمنطقة القطبية الشمالية، حيث انطلقت أول نسخة لها في دولة السعودية في شهر إبريل عام 2021.

🎥| متابعة لأحداث سباق #اكستريم_إي_نيوم في منطقة الضيوف. pic.twitter.com/WYwmQFyBMK — ⚽️ || FRE كود كامبلي (@akwadsport) February 19, 2022

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فيما انطلقت النسخة الثانية لها يوم السبت الماضي من مسابقة سباق “إكستريم إي” للسيارات الكهربائية ذات الدفع الرباعي، التي تستضيفها مدينة نيوم السعودية للمرة الثانية على التوالي.

📸 | انقلاب المتسابقة كريستين زونكا من فريق فيلوتشي رايسينغ خلال الحصة التأهيلية الاولى من سباق #اكستريم_إي_نيوم pic.twitter.com/79sQk0xzpm — ⚽️ || FRE كود كامبلي (@akwadsport) February 19, 2022

ويشارك في تلك المسابقة الدولية “إكستريم إي” في سباق السيارات على مدار يومين كاملين، 10 فرق عالمية وكذلك 20 سائق وسائقة من محترفي ركوب رياضة السيارات.

🎥| انطلاق منافسات نصف النهائي الأول من سباق #اكستريم_إي_نيوم pic.twitter.com/00FhMoBOwK — ⚽️ || FRE كود كامبلي (@akwadsport) February 20, 2022

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ومن الجدير بالذكر، فإن رياضة سباق السيارات من أكثر الرياضات مشاهدة وشعبية، والتي من أبرز أنواعها سباق الدرجات النارية والزوارق والجوية. كما أن عوائدها المالية وتكاليف تنظيمها ليست قليلة مقارنة بالرياضات الأخرى.

(المصدر: وطن + تويتر)