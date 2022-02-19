صدر مودل روز المنتفخ حديث الناشطين عبر مواقع التواصل watanserb.com
تساءل الناشطون ما إذا كانت روز قد خضعت لعملية تجميل جديدة أو زادت حشوات السيلكون
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صدر مودل روز المنتفخ حديث الناشطين عبر مواقع التواصل.. ماذا فعلت به؟ (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تصدرت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحدث ظهور لها. والذي كشف عن اختلاف شكل صدرها.

تغيرت الحشوة!

وكانت روز قد نشرت فيديو عبر “سناب شات”، أثناء حضورها إحدى فعاليات عرض الأزياء.

وارتدت العارضة السعودية، فستاناً أوف شولدر، كشف عن صدرها الغريب بشكل واضح.

وتساءل الناشطون ما إذا كانت روز قد خضعت لعملية تجميل جديدة أو زادت حشوات السيلكون في صدرها ليبدو منتفخاً بهذا الشكل الغريب.

ومما جاء في التعليقات: ” روز تحسها حاشره برتقالتين في صدرها”.

وكتب آخر ساخراً: “كل ماتحس بضيق تنفس تذكر انك مو صدر مودل روز”.

صدر مودل روز

وتساءلت ناشطة: “يا جماعه روز شفيها صارت كذا !! كل ما شفتها أتقزز مو طبيعي وش مسويه تغيرت مره وحتى اسلوبها وحركاتها”.

وسخر متابع: “اقرف شيء شافته عيني صدر روز يع نفسي اخذ ابره و أنسمه لها”.

وكتبت أخرى: “مغيرة الحشوة”.

أفعى ضخمة

وفي سياق آخر، أثارت  روز جدلاً قبل أيام بصور نشرتها، ظهرت فيها وهي تحمل أفعى ضخمة، تلتف على جسدها خلال تواجدها في أحد الملاهي الليليّة.

ونشرت روز الصور وأرفقتها بعبارة: “الثعابين لا تهمس كثيراً. يدعونك حبيبي، الحب أو الصديق”.

“أنا اتطلقت اليوم”

كما أثارت عارضة الأزياء السعودية،  جدلاً واسعاً بردة فعلها على متابعة أخبرتها بطلاقها.

وبفيديو عبر “سناب شات”، كانت  روز تجيب على أسئلة متابعيها، حين فاجأتها إحداهن بإخبارها عن طلاقها قائلة: “أنا تطلقت اليوم”.

وظهرت علامات الحماس والسعادة على روز، وقامت بإطلاق الزغاريد.

زغاريد وحماس

وباركت للمتابعة قائلة: “ألف مبروك.. أعرف الشعور إذا كنت انت متخذة القرار فانبسطي فيه ألف بالمية انبسطي فيه”.

وتباينت ردود الأفعال حول تصرف عارضة الأزياء السعودية، فمنهم من ذكرها أن أبغض الحلال هو الطلاق. ولا يجوز أن تشجع على الأمر.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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