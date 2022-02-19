سلطنة عمان تلحق بدول الخليج للتخلص التدريجي من الكهرباء منخفضة التكلفة لمواطنيها

وطن – قال موقع “المونيتور” الأمريكي إن تكاليف الكهرباء السكنية في سلطنة عمان بين عامي 1987 و 2020 لم ترتفع على الرغم من التضخم الذي بلغ حوالي 80% خلال نفس الفترة.

وأشار الموقع إلى أن عهد السلطان قابوس بن سعيد قد انتهى وتعهد الحاكم الجديد، السلطان هيثم بن طارق، بوضع المالية العامة على أسس صحية.

وأوضح تقرير “المونيتور”، أنه من المرجح أن يؤثر التقشف في الميزانية على أسعار الكهرباء، ولكن ليس بعد. حيث أتاحت الزيادة الحادة في أسعار النفط لسلطنة عمان بعض الوقت الثمين. و تم تأجيل القرار السابق لإلغاء دعم الكهرباء السكنية بحلول عام 2025. ومن المتوقع الآن أن يستمر لمدة عشر سنوات.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن الطاقة غير المدعومة هي مسألة مستقبلية، إلا أن الأسعار الجديدة تعطي تلميحًا واضحًا لاستراتيجية عمان على المدى الطويل.

حيث لم يعد المواطنون يتمتعون بأسعار أقل من أسعار الوافدين؛ تم توحيد الجزأين بسعر يبدأ من 14 بيسة للكيلوواط / ساعة (0.036 دولار)، كما تحتفظ هيئة تنظيم الخدمات العامة أيضا بالحق في رفع الأسعار حتى 2 بيسة سنويًا. أي زيادة بنسبة 14٪ كحد أقصى في عام 2023.

وقال الاقتصادي أدهم السعيد، الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة السلطان قابوس: “سيكون ذلك غير معقول”.

وأضاف أن عصر الدعم العشوائي قد أفسح المجال أمام دعم موجه للأسر التي هي في أمس الحاجة إليه.

ويقدم نظام الدعم الوطني، الذي تم إطلاقه في عام 2018 ، دعمًا إضافيًا للطاقة إلى 83000 أسرة عمانية مؤهلة على أساس الدخل.

وخلال مقابلة مع رئيس المونيتور أندرو باراسيليتي الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على هدف البلاد المتمثل في توفير “شبكة أمان اجتماعي مناسبة”.

فوائد الاستبدال غير المكلفة

قال الموقع إلى أن رفع أسعار الطاقة يمس “العقد الاجتماعي” في منطقة حيث يستمد الزعماء الوراثيون جزءًا من شرعيتهم السياسية من إعادة توزيع عائدات النفط والغاز في شكل إعانات ووظائف في القطاع العام.

وقال جيم كرين، خبير سياسة الطاقة في معهد بيكر التابع لجامعة رايس: “تعريفة الكهرباء السكنية للمواطنين هي أصعب إعانات يتم إلغاؤها. لأنك تعبث بحقوق الناس، أو بما يعتبرونه حقوقهم في منازلهم”.

وقال لـ “المونيتور” إن مواطني دول الخليج “يقبلون على مضض” فكرة أن الكهرباء الأقل من التكلفة “تضر بالمصلحة الوطنية”. ذلك لأنها تقضي على الصادرات.

وأوضح الموقع أنه كما هو الحال في سلطنة عمان، يعد الإصلاح التدريجي لدعم الطاقة بالنسبة لمعظم دول الخليج جزءًا من حملة أوسع لإنهاء نمط الحياة المدعوم للجميع.

حيث أنه في عام 2011 ، أصبحت دبي، إحدى الإمارات السبع في الإمارات العربية المتحدة المحرك الأول، حيث زادت أسعار الطاقة السكنية للمواطنين بنسبة 15٪.

بعد سبع سنوات، رفعت المملكة العربية السعودية تعرفة الكهرباء للشريحة الأدنى بنسبة 260% بعد إدخال برنامج حساب المواطن، الذي يوفر الحماية الاجتماعية للسعوديين.

وقال كرين إنه لتسهيل ابتلاع حبوب منع الحمل ، حصل المواطنون السعوديون أيضًا على “فوائد بديلة غير مكلفة”. “الزيادات الكبيرة في الحرية الاجتماعية جاءت جنبًا إلى جنب مع هذه الفوائد التي تم سحبها.”

تحدد الديموغرافيا الأجندة طويلة المدى

أكد التقرير على أن الديموغرافيا تضع جدول الأعمال في المملكة العربية السعودية، أكبر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد السكان، حيث تلد الإناث السعوديات 2.33 طفل في المتوسط. أي أعلى من معدل الإحلال العالمي للخصوبة .

ومن شأن تزايد عدد السكان أن يساعد دول الخليج في الاعتماد بشكل أقل على القوى العاملة الأجنبية. بالتالي الحد من التسرب الاقتصادي.

ومع ذلك، فإنه يحد أيضًا من نصيب الفرد من الدعم المتاح مع ركود الإيرادات الحكومية المرتبطة بشدة بإيرادات النفط.

تتوقع المملكة العربية السعودية أن تبلغ إيراداتها لعام 2022 1.045 مليار ريال سعودي. أي أقل من 1.239 مليار ريال سعودي قبل عقد من الزمن.

وفي هذا السياق، يمكن أن يصبح دعم الطاقة عبئًا ثقيلًا على المالية العامة.

في عام 2021، أنفقت سلطنة عمان 550 مليون ريال عماني (1.4 مليار دولار) على دعم الكهرباء ، أي ما يعادل 45٪ من عجز الميزانية لهذا العام.

كما يضاعف معدل استهلاك الفرد من الكهرباء – 59٪ بين عامي 1990 و 2019 في الإمارات العربية المتحدة – تحدي النمو السكاني. حيث ينذر التوسع في تبني السيارات الكهربائية ورقمنة الاقتصادات بمزيد من الارتفاع.

وترى وكالة الطاقة الدولية أن الكهرباء تمثل 50٪ من استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2050. ارتفاعًا من 20٪ في عام 2020.

(المصدر: المونيتور – ترجمة وطن)

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