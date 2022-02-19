هل يزيد حقاً من القدرة الجنسية؟ هبة قطب تكشف سر ارتباط تناول الحمام بليلة الدخلة!

وطن – تختلف عادات العائلات العربية، حول طقوس ليلة الدخلة. لكن معظم تلك البلدان تتفق على عادة إعداد وجبة دسمة للعروسين من أجل تناولها بعد الزفاف.

ومن أشهر الأطباق التي جرت العادة على تقديمها للعرسان، الحمام والبط والأكلات المطبوخة بالسمن البلدي.

سر ارتباط الحمام بليلة الزفاف

وفي هذا السياق، سبق أن تحدثت الدكتورة المصرية هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية. عن سر ارتباط الحمام بليلة الزفاف.

وأشارت هبة قطب في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذا الأمر مجرد عادة مصرية قديمة، منتشرة في عديد المحافظات.

وتابعت قطب: “بعض الأهالي في عديد المحافظات يعتقدون أن الحمام مفيد للصحة الجنسية للزوجين، لذلك يقدموا هذه الوجبة في ليلة الزفاف”.

خمول ونعس

وأكدت استشاري الطب الجنسي: “على عكس المتعارف عليه بين المصريين، فإن الحمام من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون. ما يؤدي إلى خمول الجسم والشعور بالنعاس، كما أن لحم الحمام دسم”.

هذا وقد ذكر موقع dr health benefits فوائد الحمام بشكل عام، منوهاً إلى احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم.

فهو يحتوي هلى فيتامين أ وفيتامين ب1، ب2، ب3، ب6، وفيتامين ب المفيد لتغذية الجسم والبشرة. كما يحتوي على فيتامين c المهم للجهاز المناعي.

فوائد لا تحصى

هذا ويحتوي الحمام أيضاً على البروتينات التي تساعد على تكوين الأنسجة والعضلات في الجسم. وتعمل على تحسين النظر.

ويبلغ نسبة البروتين في الحمام 36.7 جرام لكل 199 جرام. أي ما يعادل وزن حمامة كاملة.

ومن أهم فوائد هذا الطير، تقوية العظام، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم. التي تمنع من الإصابة بهشاشة العظام.

ويحفز تناول الحمام الجسم على تكوين كريات الدم البيضاء التي تقوي من جهاز المناعة.

أما فيتامين سي فيه، فهو يساعد على التخلص من المواد المؤكسدة الموجودة في الجسم بسبب أشعة الشمس أو الطعام الملوث.

السكر وأمراض القلب

و يحتوي الحمام على نسبة جيدة من الزنك، الذي يساعد على تنظيم السكر في الدم.

كما يحتوي الحمام على نسبة تصل إلى 199 ملليجرام من البوتاسيوم لكل 100 جرام. لذلك يساعد تناوله على تكوين الخلايا العصبية، وتنظيم دقات القلب.

ويوجد بالحمام نسبة من فيتامين ب6 الذي يقي الجسم من الإصابة بالنوبات القلبية.

أما الإفراط في تناول لحم الحمام، يؤثر سلباً على الصحة لاحتوائه نسبة عالية من الدهون.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: