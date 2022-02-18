Galleryالهدهد

وفاة الطفل حيدر بعد 3 أيام من سقوطه في بئر عميقة .. سيناريو ريان المغربي في أفغانستان

كتب سالم حنفي
0

وطن – أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم، الجمعة، عن وفاة الطفل حيدر بعد فشل محاولات انتشاله، على إثر سقوطه في بئر مظلمة، عقب مرور ثلاثة أيام على سقوطه.

وفشلت جهود عناصر الإنقاذ الذين عملوا طوال ليل الخميس الجمعة من الوصول إليه حيا، بعدما علق في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان منذ الثلاثاء.

كما أن الأرض الصخرية الوعرة عرقلت تقدمهم، للحاق به على قيد، ليتم انتشال جثمانه.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل، صورة لجثة الطفل “حيدر”، لحظة إخراجه من البئر.

وسقط الطفل الأفغاني “حيدر”، الثلاثاء في قاع هذه البئر الترابية في قرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابل.

وصرح المتحدث باسم شرطة زابل “ذبيح الله جوهر”، لوكالة “فرانس برس”، بأن عملية الانقاذ استمرت طوال الليل. مضيفا أن فريق الإنقاذ واجه عقبة جديدة هي صخرة منعته من الحفر بشكل أعمق.

وتابع حينها أن الفريق خشي من تساقط الغبار على الصبي وفقدانه بذلك على الأرجح. لذلك عمل بحذر بالغ.

في حين كشف الحاج “عبدالهادي جد حيدر”، أن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول مساعدة راشدين على حفر بئر جديدة في هذه القرية التي تعاني من الجفاف.

وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترا. ثم تم سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالي 10 أمتار حيث علق.

الطفل حيدر مات كما مات ريان المغربي

وكان وسم بعنوان “الطفل حيدر” قد تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن حادث سقوط الطفل الأفغاني في البئر.

وأعادت حادثة “حيدر” إلى الأذهان ما حدث لـ”ريان”، (5 سنوات) حيث أعلن الديوان المغربي يوم 6 فبراير/شباط الجاري، وفاته بعدما سقط في بئر بمدينة شفشاون شمال البلاد، وبقي 5 أيام في ظلماتها وسط ترقب على مستوى العالم لعمليات الإنقاذ المعقدة.

وأثات وفاته حالة من الحزن الشديد، سواء داخل المغرب أو خارجه وعلى المستوى العربي والدولي، وتحولت مع رحيله منصات التواصل الاجتماعي، إلى ساحات للعزاء والتعبير عن المشاعر الحزينة.

(المصدر: متابعات وطن) 

اقرأ أيضا:

هل مات ريان قبل وصول فرق الإنقاذ إليه أم بعد إخراجه من البئر؟!

صورة مؤلمة .. دموع والدة ريان بعد إخبارها بوفاته تهزّ الجميع (شاهد)

نجوم وأندية عالمية في كرة القدم ينعون الطفل المغربي “ريان”

لمحمود الحسنات.. تغريدة من 6 كلمات عن وفاة ريان هي الأكثر تداولاً

“وطن” تكشف .. هل هذه صورة ريان في سيارة الإسعاف بعد إخراجه من البئر؟!

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

لا يزال حيا .. تواصل عملية إنقاذ الطفل الأفغاني حيدر على طريقة ريان في المغرب (شاهد)

الهدهد

ليوناردو دي كابريو ينعى الطفل ريان ويمتدح المغرب .. “وطن” تكشف الحقيقة

الهدهد

خديجة بن قنة تغرّد عن وفاة ريان وكيف برّدت مأساته “نار الفتنة بين شعبين…

الهدهد

حفيظ دراجي يعزي المغربيين وهذا ما قاله بعد وفاة ريان (تغريدة)

الهدهد

ما سبب هذا التأخر في إخراج الطفل ريان من البئر حتّى الآن!؟

الهدهد

خلال عمليات انقاذ الطفل ريان .. مشهد مؤثر لمذيع يقبّل يد أحد المُنقذين (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More