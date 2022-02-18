“قناص الحجر” .. إصابة جندي إسرائيلي في مكان حساس خلال مواجهات بالخليل (فيديو)

وطن – أصيب جندي إسرائيلي، بحجر في مكان حساس، خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين، بمنطقة “باب الزواية” في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو، التقطته عدسات المصوّين، لحظة إصابة الجندي بحجر في مكانٍ حساس بشكلٍ مباشر. وشوهد الجندي طريح الأرض غير قادر على الحركة، من شدّة الألم الذي سببته الإصابة.

إصابات بمواجهات الضفة

وشهدت مناطق عدة في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الاسرائيلي. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية

وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

كما أصيب طفل يبلغ مع العمر 12 عاما بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم في مدينة قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

بينما أصيب 4 مواطنين بالرصاص الحي بينهم متطوع إسعاف، و46 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان. واثنان آخران بقنابل الغاز، و75 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية أمام حي الشيخ جراح

وفي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، المشاركين في مسيرة تضامنية واسناد لأهالي حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

#عاجل مصادر صحفية: " قوات الاحتلال تقمع الأهالي والمتضامنين في حي الشيخ جراح" pic.twitter.com/wIU3LXS9bj — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 18, 2022

ومنذ ستة أيّام يشهد الحي توتراً نتيجة اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على الأهالي والمتضامنين مع سكان الشيخ جراح .

ويأتي الاعتصام بالشيخ جراح، عقب إقدام عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد الماضي، على إقامة خيمة على أرض فلسطينية خاصة في الحي، معتبراً إياها “مكتبًا” له.

ورافق بن غفير، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل العرب في الحي بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى.

(المصدر: متابعات وطن)

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