قصة إعلان شركة “زين” الكويتية الذي فجّر غضب الكويتيين (شاهد)

وطن – تسبب إعلان لشركة “زين” الكويتية للإتصالات بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيه المغردين تهما للشركة بتحدي غالبية الكويتيين وترويجها لرياضة مخالفة للعقيدة الإسلامية، بحسب قولهم.

وتماشيا مع حالة الجدل الدائرة في الكويت خلال الأسبوعين الماضيين حول منع وزارة الداخلية إقامة فعالية لرياضة “اليوغا” كانت مخصصة للنساء، نشرت شركة “زين” إعلانا لمجموعة من الفتيات وهن يقمن بأداء رياضة “اليوغا” مع عبارة “بالحريات ما نتغشمر”، قبل أن تقوم بحذفه بعد تعهد الجميع بإلغاء اشتراكاتهم في الشركة وتحويل خطوطهم لشركات أخرى، في حال لم تقدم اعتذار.

أبي شغله وحده بالاعلان مست الدين بشي !!!

وين الغلط بجملة "بالحريات ما نتغشمر" !

بس اذا عُرف السبب بطل العجب#بالحريات_مانتغشمر🤍 pic.twitter.com/VwUckqeVuu — abrari (@Abrariik) February 17, 2022

الإعلان والعبارة المرفقة فيه، أثارت غضب الكثيرين، حيث دشن الناشطون على “تويتر” وسما احتل صدارة الوسوم المتداولة في الكويت بعنوان:” #بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركه_زين”، صبوا فيه جام غضبهم على الشركة ومسؤوليها.

مطالبات بالإعتذار

وقالت المغرد “الأميرة ريم” معبرة عن غضبها من الإعلان:” ثلاث ايام مهله اعتذار ونسحب كل ارقامنا من الشركة. المشكله اننا ندور العذر”.

ثلاث ايام مهله اعتذار ونسحب كل ارقامنا من الشركة….. المشكله اننا ندور العذر #بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركة_زين — Alameerah R. F. (@ReemAlameerah) February 18, 2022

من جانبه، قال المغرد “عبدالرحمن الإبراهيم” :” شركة عملاءها من كل اطياف المجتمع وكل المعتقدات. وتسوي اعلان تهمز فيه على فئة ضد فئة. انا خطي زين وراح احول خطي لشركة ثانية اذا ما نزل اعتذار منكم بسبب اعلانكم المستفز”.

#بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركه_زين@ZainKuwait شركة عملاءها من كل اطياف المجتمع وكل المعتقدات وتسوي اعلان تهمز فيه على فئة ضد فئة.. انا خطي زين وراح احول خطي لشركة ثانية اذا ما نزل اعتذار منكم بسبب اعلانكم المستفز — عبدالرحمن الابراهيم (@al7umen_) February 18, 2022

وقالت المغردة “ريم”:” الاعلان مس عقيدتنا واي شي يمس عقيدة لمسلم رح نقف صفا واحدا في الذب عن هذا المسيئ الغيورين امة جم من كل بلدان العالم يا شركة زين. فانتم الي رح تخسرون والا شركات الاتصالات واجد تغنينا عنكم”.

#بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركه_زين

الاعلان مس عقيدتنا

واي شي يمس عقيدة لمسلم رح نقف صفا واحدا في الذب عن هذا المسيئ

الغيورين امة جم من كل بلدان العالم يا شركة زين فانتم الي رح تخسرون

والا شركات الاتصالات واجد تغنينا عنكم — 🎀‏اترك﮼اثرا﮼طيبا🎀 (@i_Reeem95) February 18, 2022

“سوء الأدب وقباحة الفعل”

أما المحامي “محمد فزاع المحيسن” فقد عبر عن غضبه من الإعلان بالقول:” من سوء الأدب ومن قباحة الفعل تبدو انها بدايات لنهاياتكم”.

من سوء الأدب ومن قباحة الفعل تبدو انها بدايات لنهاياتكم ' #بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركه_زين — محمد فزاع المحيسن🇰🇼 (@m7md_alm7esn) February 18, 2022

وقال المغرد “عبدالرحمن الدوسري” معبرا عن رفضه للإعلان:” شباب احس الدجال قاعد يطالعنا و يضحك. والله الي قاعد يصير مصخرا ترا”.

شباب احس الدجال قاعد يطالعنا و يضحك والله الي قاعد يصير مصخرا ترا #الجنس_الاخر#بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركة_زين — عبدالرحمن الدوسري (@Dousaaari) February 18, 2022

ومع اشتداد وتيرة الحملة وقيام العديد من الكويتييين بتحويل خطوهم الهاتفية إلى شركات أخرى، خضعت الشركة وقامت بحذف الإعلان عن منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عضو مجلس الامة السابق وليد الطبطبائي صحة الأخبار عن قيام الشركة بسحب الإعلان، قائلا في تغريدة له عبر “تويتر”:”أبلغني مولانا الدكتور عبدالرزاق الشايجي أن شركة زين تراجعت عن اعلان الفيديو بخصوص اليوغا”.

وأضاف ” أشكر الشعب الكويتي من مواطنين ومقيمين على تفاعلهم للضغط على الشركة للتراجع عن هذا الفيديو السيء لان #بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركة_زين”.

أبلغني #مولانا الدكتور #عبدالرزاق_الشايجي أن شركة #زين تراجعت عن اعلان الفيديو بخصوص #اليوغا

أشكر الشعب الكويتي من مواطنين ومقيمين على تفاعلهم للضغط على الشركة للتراجع عن هذا الفيديو السيء لان #بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركة_زين ..#بالدين_مانتغشمر — وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) February 18, 2022

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد منعت أوائل الشهر الحالي جلسة يوغا نسائية كان مقرراً تنظيمها في الصحراء. بعد مطالبة نائب بإلغائها بحجّة أنها أمر “خطير” و”دخيل” على المجتمع الكويتي المحافظ رغم كونه الأكثر انفتاحاً في الخليج.

وكانت مدرّبة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت عبر حسابها على إنستغرام في 26 كانون الثاني/يناير الماضي تنظيم رحلة يوغا للنساء فوق 18 عاماً إلى منطقة الزور في صحراء الكويت .

وتشمل الجلسة “التنفّس السليم والاسترخاء وتمارين يوغا وجلسة تأمل” في حضور شخصيتين ملهمتين في الكويت هما الغوّاص فيصل الموسوي ومستشار العلاقات الإنسانية سعد الرفاعي.

(المصدر: رصد وطن)

اقرأ أيضاً: