إعلان شركة زين الكويتية المثير للجدل
شركة زين الكويتية حذفت إعلانها المثير للجدل بعد موجة غضب على مواقع التواصل
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قصة إعلان شركة “زين” الكويتية الذي فجّر غضب الكويتيين (شاهد)

كتب سالم حنفي
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وطن – تسبب إعلان لشركة “زين” الكويتية للإتصالات بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيه المغردين تهما للشركة بتحدي غالبية الكويتيين وترويجها لرياضة مخالفة للعقيدة الإسلامية، بحسب قولهم.

وتماشيا مع حالة الجدل الدائرة في الكويت خلال الأسبوعين الماضيين حول منع وزارة الداخلية إقامة فعالية لرياضة “اليوغا” كانت مخصصة للنساء، نشرت شركة “زين” إعلانا لمجموعة من الفتيات وهن يقمن بأداء رياضة “اليوغا” مع عبارة “بالحريات ما نتغشمر”، قبل أن تقوم بحذفه بعد تعهد الجميع بإلغاء اشتراكاتهم في الشركة وتحويل خطوطهم لشركات أخرى، في حال لم تقدم اعتذار.

الإعلان والعبارة المرفقة فيه، أثارت غضب الكثيرين، حيث دشن الناشطون على “تويتر” وسما احتل صدارة الوسوم المتداولة في الكويت بعنوان:” #بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركه_زين”، صبوا فيه جام غضبهم على الشركة ومسؤوليها.

مطالبات بالإعتذار

وقالت المغرد “الأميرة ريم” معبرة عن غضبها من الإعلان:” ثلاث ايام مهله اعتذار ونسحب كل ارقامنا من الشركة. المشكله اننا ندور العذر”.

من جانبه، قال المغرد “عبدالرحمن الإبراهيم” :” شركة عملاءها من كل اطياف المجتمع وكل المعتقدات. وتسوي اعلان تهمز فيه على فئة ضد فئة. انا خطي زين وراح احول خطي لشركة ثانية اذا ما نزل اعتذار منكم بسبب اعلانكم المستفز”.

وقالت المغردة “ريم”:” الاعلان مس عقيدتنا واي شي يمس عقيدة لمسلم رح نقف صفا واحدا في الذب عن هذا المسيئ الغيورين امة جم من كل بلدان العالم يا شركة زين. فانتم الي رح تخسرون والا شركات الاتصالات واجد تغنينا عنكم”.

“سوء الأدب وقباحة الفعل”

أما المحامي “محمد فزاع المحيسن” فقد عبر عن غضبه من الإعلان بالقول:” من سوء الأدب ومن قباحة الفعل تبدو انها بدايات لنهاياتكم”.

وقال المغرد “عبدالرحمن الدوسري” معبرا عن رفضه للإعلان:” شباب احس الدجال قاعد يطالعنا و يضحك. والله الي قاعد يصير مصخرا ترا”.

ومع اشتداد وتيرة الحملة وقيام العديد من الكويتييين بتحويل خطوهم الهاتفية إلى شركات أخرى، خضعت الشركة وقامت بحذف الإعلان عن منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عضو مجلس الامة السابق وليد الطبطبائي صحة الأخبار عن قيام الشركة بسحب الإعلان، قائلا في تغريدة له عبر “تويتر”:”أبلغني مولانا الدكتور عبدالرزاق الشايجي أن شركة زين تراجعت عن اعلان الفيديو بخصوص اليوغا”.

وأضاف ” أشكر الشعب الكويتي من مواطنين ومقيمين على تفاعلهم للضغط على الشركة للتراجع عن هذا الفيديو السيء لان #بالدين_ما_انتغشمر_يا_شركة_زين”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد منعت أوائل الشهر الحالي جلسة يوغا نسائية كان مقرراً تنظيمها في الصحراء. بعد مطالبة نائب بإلغائها بحجّة أنها أمر “خطير” و”دخيل” على المجتمع الكويتي المحافظ رغم كونه الأكثر انفتاحاً في الخليج.

وكانت مدرّبة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت عبر حسابها على إنستغرام في 26 كانون الثاني/يناير الماضي تنظيم رحلة يوغا للنساء فوق 18 عاماً إلى منطقة الزور في صحراء الكويت .

وتشمل الجلسة “التنفّس السليم والاسترخاء وتمارين يوغا وجلسة تأمل” في حضور شخصيتين ملهمتين في الكويت هما الغوّاص فيصل الموسوي ومستشار العلاقات الإنسانية سعد الرفاعي.

(المصدر: رصد وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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