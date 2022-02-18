رفع رسوم توصيل عداد المياه يثير غضب العمانيين .. كيف ردّت الشركة!

وطن – تسبب رفع رسوم توصيل عداد المياه المعلن عنها بموجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان.

وأبدى الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعجبهم من ارتفاع رسوم توصيل العداد إلى 700 ريال، الأمر الذي دفعهم للتساؤل عن الأساس الذي تم عليه اعتماد هذا المبلغ الضخم كرسوم توصيل مياه، بعدما كان مبلغ التأمين هو 10 ريالات فقط.

وتعبيرا عن غضبهم ورفضهم لممارسات الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، دشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما احتل صدارة الوسوم المتداولة في السلطنة بعنوان:” #رسوم_خدمة_توصيل_الماء”، استنكروا من خلاله اعتماد الشركة على جيب المواطن لتحقيق الأرباح، في وقت يعاني منه الجميع.

وتعليقا على الامر، قال المغرد “عادل الحسني”:”صايرة لعبة في البلاد قرارات تم أقرارها في ظروف معينه ولاسباب معينة عادي تلغيها لان سبب وجودها في الاساس أختفى. يعني مثل اللي سمع نكته من سنة ولازال يضحك وراح يستمر يضحك الى ان تتحقق رؤية 2023. لكن ساعتها المواطن راح يبكي”.

صايرة لعبة في البلاد قرارات تم أقرارها في ظروف معينه ولاسباب معينة عادي تلغيها لان سبب وجودها في الاساس أختفى يعني مثل اللي سمع نكته من سنة ولازال يضحك وراح يستمر يضحك الى ان تتحقق رؤية 2023 لكن ساعتها المواطن راح يبكي 😭#رسوم_خدمه_توصيل_الماء — Nasser Alhosni (@NasserAlhosni6) February 17, 2022

وعبر المغرد “عثمان باكريت” عن غضبه قائلا:” لازال الوضع ضد المواطن المسكين ماهذا البلاد التي لاتسعد احد غير الاغنياء. ناقصين قرارتكم المفروض الحكومة او اصبحت الحكومة لايهمها المواطن. تمنع اي شي يرفع السعر انا من ضمن معشر العاطلين تركنا احتياجاتنا الاساسية واعيش على الفتات رحمتك يالله رحمتك”.

لازال الوضع ضد المواطن المسكين ماهذا البلاد التي لاتسعد احد غير الاغنياء ناقصين قرارتكم المفروض الحكومة او اصبحت الحكومة لايهمها المواطن.. تمنع اي شي يرفع السعر انا من ضمن معشر العاطلين تركنا احتياجاتنا الاساسية واعيش على الفتات رحمتك يالله رحمتك#رسوم_خدمه_توصيل_الماء — عثمان باكريت (@Bk_reet1992) February 18, 2022

وقال المهندس “عماد الحضرمي”:”نتمنى من صاحب الجلالة توجيه الحكومة، بدعم #رسوم_خدمة_توصيل_الماء والكهرباء بنصف المبلغ، لسنة ٢٠٢٢ على الاقل. بحكم أن سعر النفط في مستوى مقبول، لما في ذلك من دعم للحركة الاقتصادية”.

نتمنى من صاحب الجلالة توجيه الحكومة، بدعم #رسوم_خدمة_توصيل_الماء والكهرباء بنصف المبلغ، لسنة ٢٠٢٢ على الاقل، بحكم أن سعر النفط في مستوى مقبول، لما في ذلك من دعم للحركة الاقتصادية. — Imad AL Hadhrami (@Imad_Alhadhrami) February 18, 2022

وقال المغرد “إسحاق الهاشمي”:”أصبح جيب المواطن ينهب ولا أحد يقف ضد هذه الامور. إلى متى سيضل المواطن كاره عيشته فذي البلاد. الاوضاع تسوء يوم بعد يوم وكل يوم تضهر مشكلة اجتماعية للمواطن العماني”.

أصبح جيب المواطن ينهب ولا أحد يقف ضد هذه الامور، إلى متى سيضل المواطن كاره عيشته فذي البلاد، الاوضاع تسوء يوم بعد يوم وكل يوم تضهر مشكلة اجتماعية للمواطن العماني #رسوم_خدمه_توصيل_الماء — اسحاق الهاشمي (@is00q) February 17, 2022

أما المغرد “حمد الصوافي” فعبر عن رأيه قائلا:” السعر الحالي لتوصيل خدمة الماء 700 ريال عماني مبلغ فلكي مقارنة بالمبلغ السابق والذي كان 100 ريال ، لا يقبله عقل ولا منطق لكن حسبنا الله .”

السعر الحالي لتوصيل خدمة الماء 700 ريال عماني مبلغ فلكي مقارنة بالمبلغ السابق والذي كان 100 ريال ، لا يقبله عقل ولا منطق لكن حسبنا الله ..#رسوم_خدمة_توصيل_الماء — حمد الصوافي (@alsawafi3) February 17, 2022

سبب رفع رسوم توصيل عداد المياه

وكان مدير أول علاقات المشتركين بالشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، علي بن سالم الدوحاني، قد افاد لبرنامج “مع الشبيبة” أن قرار توصيل الخدمة لعداد المياه بقيمة 700 ريال عماني اتخذ بسبب التكاليف التي تتكبدها الشركة والهيئة سابقًا.

وأضاف: “كما أن جميعنا يعرف الأزمة الاقتصادية التي مرت بها سلطنة عمان وجميع الدول المنتجة للنفط وتأثيره على الموازنات والمؤسسات الخدمي. ويشمل تأثيره أيضا على المشاريع الخدمية. لذا التوسع بالشبكة سوف يتأخر لبعض المخططات السكنية. بالتالي يتكبد المواطنين والمقيمين المبالغ الطائلة لأصحاب الناقلات التجارية، وجميعنا يعرف أسعار الناقلات حيث أنها متفاوتة ، وقد يدفع المواطن ما بين 60 إلى 100 ريال في الشهر” .

وأشار إلى أنه من أجل تسريع هذه المشاريع ومن أجل التوفير والتيسير على المواطن: تم اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية من أجل تنفيذ هذه المشاريع. وبالتالي تسديد هذه القروض عبر رسوم التوصيل. وتم احتساب الـ 700 ريال عماني بناءً على متوسط تكلفة كل فرد.

وأكد الدوحاني على أنه تم إعفاء فئة الضمان الاجتماعي من دفع رسوم توصيل المياه .

(المصدر: رصد وطن)

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