وطن – نشرت مجلة “ميخور كون سالود” الإسبانية، تقريرا تحدثت فيه عن تطبيق “تيك توك”. الذي يعتبر مصدرا للتّحديات غير المسبوقة، مشيرة إلى أن العديد منها محفوفة بالمخاطر. وأحدثها تحدي يشكل خطراً على صحة الأسنان.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، لم يعد سماع تحدٍ جديد على “تيك توك”، يعرض صحة الأسنان للخطر أمرًا مفاجئًا. فلا شك في أن تحديات الشبكة الاجتماعية الأكثر استخداما من قبل المراهقين، تضع أهدافا خطيرة.

مثلما توجد تحديات فيروسية تقريبًا لكل مجال من مجالات السلوك البشري والحيواني، لدينا أيضًا تحديات تتعلق بالفم. ومن المهم أن تكون مدركًا لوجودها لمنعها ومنع الصغار من ممارستها.

الممحاة السحرية

اليوم، تعد تبييض الأسنان باستخدام ما يسمى بـ “الممحاة السحرية”، أحدث موضة. لمن، هل تعلم مما تتكوّن ولماذا هي ضارة؟

في واقع الأمر، يحظى تطبيق “تيك توك” بشعبية كبيرة لدرجة أن هناك حتى علماء اجتماع يتحدثون عن “جيل “تيك توك”. في إشارة إلى الجيل المعروف أيضًا باسم “الجيل Z”. هؤلاء هم الشباب الذين ولدوا بين عامي 1995 و 2009، أي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 27 عامًا اليوم.

في هذه الفئة العمرية، تلعب مقاطع الفيديو التي لا تدوم سوى بضع دقائق. والتي تطلق العنان للإبداع السمعي البصري للفرد. دورًا أساسيًا في نشر الموضة من خلال ممارسة تحديات غريبة وشيقة.

بيد أن المشكلة تكمن دائمًا في أن التحدي يستدعي القيام ببعض الأنشطة أو الإجراءات التي تنطوي على مخاطرة إلى حد ما.

التحديات التي انتشرت على نطاق واسع

يذكر أن التحدي الفيروسي الجديد على “تيك توك”، يعرض صحة الأسنان للخطر. ويتمثل في تبييض الأسنان باستخدام ممحاة سحرية.

يتعلق الأمر باقتراح استخدام منتج الميلامين، وذلك لفرك أسطح الأسنان والحصول على أسنان أفتح من المفترض.

ولكن قبل ذلك كانت هناك تحديات أخرى خطيرة. أشهرها ما يلي:

تبييض الأسنان بالأحماض: كان حمض الكبريتيك شائعًا بين المتداولين كطريقة منزلية للتبييض. كما تم تجربة الفورمالديهايد على الشبكة الاجتماعية.

أقواس DIY:

ابتكر العديد من المستخدمين تحديات لتغيير محاذاة الأسنان في غضون أيام قليلة باستخدام عناصر محلية الصنع. على سبيل المثال ، استخدام الأربطة المرنة الموضوعة بلا فائدة بين الأسنان.

مبارد الأظافر على الأسنان: كما انتشرت التحديات لتغيير شكل عناصر الأسنان عن طريق الكشط بمبرد الأظافر. هذا على أساس مماثل للممحاة السحرية، حيث أن فرك الأسنان أمر خطير للغاية.

الصمغ الفائق للالتصاق بأطقم الأسنان:

الغراء الفائق هو منتج يتمتع بقدرة التصاق كبيرة ويستخدم في الأعمال اليدوية (DIY). وحتى في إصلاحات المنزل. لإنشاء زي أو لتزيين الفم. اقترح بعض المراهقين المتهورين لصق الأنياب لحفلات الهالوين، على سبيل المثال.

الممحاة السحرية وأخطارها

الممحاة السحرية هي اسفنجة من الميلامين. يتم استعمالها عن طريق الاحتكاك. وفي هذه الحالة المراد إزالة البقع عن الأسطح خاصة في المنزل.

يُقبل الميلامين على نطاق واسع في صناعة المنتجات لأنه رخيص وقوي بما يكفي لتحمل الاستخدام اليومي. نتيجة لذلك، هناك أثاث وأدوات مائدة مصنوعة بالكامل من هذه المادة.

وعلى الرغم من أن استخدامات الممحاة السحرية كثيرة، إلا أن مصنعيها يحددون بوضوح دائمًا أنه لا ينبغي تطبيقها على جسم الإنسان.

لسبب واحد فقط، وهو قد يكون ابتلاع المادة سامًا للغاية. من جهتها، وضعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حدًا يوميًا آمنًا للميلامين والذي من شأنه أن يمنع حدوث التسمم. هذه القيمة أقل من 0.1 مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

تآكل الأسنان

في النهاية، من المرجح ألا يحقق الاستخدام المستمر لممحاة التبييض السحرية هدفه. على العكس من ذلك، سيكون هناك مينا أقل وأكثر تعرضًا للعاج، مما يجعل الأسنان تبدو أكثر اصفرارا.

ناهيك عن أنه يكاد يكون من المستحيل عمل كشط متساوي للسطح بأكمله. بعد ذلك، سيكون سمك المينا مختلفًا، مما يولد بقعًا لم تكن موجودة من قبل.

يجب أن يضاف إلى هذا التأثير الجانبي الزيادة في حساسية الأسنان. إن زيادة التعرض للعاج يجعله أكثر عرضة للتغيرات التي تسببها التغيرات الخارجية في درجة الحرارة. مثل تناول مشروب ساخن أو بارد.

في النهاية، يؤدي التآكل المفرط إلى تغيير شكل الأسنان. وقد تفقد الأسنان شكلها الطبيعي أو تصبح شفافة حول الحواف.

كل هذه التأثيرات تزيد في تآكل الأسنان، إذا كان الشخص:

يستخدم النيكوتين أو التدخين.

يتناول المشروبات الغازية.

يستخدم معاجين الأسنان الكاشطة.

وبحسب المجلة، تآكل المينا لا رجوع فيه. أي عندما تزيل الممحاة السحرية جزءًا من المادة السطحية للسن، فإنها لن تتجدد. لا توجد عملية شفاء أو إنشاء أنسجة جديدة في هذه المنطقة.

كما سيكون الضرر مزمنًا ولن يكون هناك حل آخر سوى اللجوء إلى تقنيات طب الأسنان التدخلية بشكل أو بآخر.

لكل ما سبق، من الأفضل منع الضرر عن طريق القضاء على العوامل التي تسببه. على غرار التحدي الفيروسي لـ “تيك توك” باستخدام الممحاة السحرية التي تعرض صحة الأسنان للخطر.

وفيما يتعلق بالمراهقين، تقع المسؤولية على عاتق الوالدين، لثنيهم عن هذه الاتجاهات والتحدث معهم وتقديم النصيحة. ناهيك أن اتباع الموضة، غالباً ما يكون له عواقب وخيمة عند المراهقين.

التبييض الحقيقي للأسنان

إذا كان المقصود هو تبييض الأسنان، فالأفضل استشارة طبيب الأسنان. سيكون المحترف قادرًا على التوجيه نحو اختيار التقنية المثالية للفم والتي ليس لها الكثير من الآثار الضارة.

فيما يلي قدمت المجلة طرقا معروفة لتبييض الاسنان:

معجون أسنان مبيض

عبارة عن معاجين مثل تلك التي تُستخدم يوميًا، إلا أنها تحتوي على مواد كاشطة مضافة. يمكن أن تكون هذه بيروكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الكارباميد. يتم استخدامها مرتين في اليوم لعدة أسابيع. النتائج ليست فورية وتبدأ في الظهور بعد حوالي شهر من الاستعمال.

غسول تبييض الفم

يحتوي غسول الفم هذا أيضًا على بيروكسيد الهيدروجين. يجب عليك استعماله مرة واحدة يوميًا لترى النتائج في غضون 90 يومًا تقريبًا.

أقلام الحبر الجاف

تمت تسميتها بناءً على شكلها. وهي عبارة عن أنابيب بها مادة هلامية يتم وضعها عن طريق فرك البقع التي يتم الكشف عنها بالعين المجردة على الأسنان. الآثار لا تستمر مع مرور الوقت.

شرائط التبييض

الشرائط فعالة جدا في تبييض الأسنان. يتم شراؤها كأشرطة لاصقة توضع على الأسنان وتترك على الأسنان حسب الوقت المحدد الموجود على اللاصقة. عليك تركها متصلة بالأسنان لمدة 30 دقيقة في اليوم لمدة أسبوعين على الأقل.

المصدر: (ميخور كون سالود – ترجمة وتحرير وطن)

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