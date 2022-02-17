أمين الفتوى بسلطنة عمان: لا يجوز للعروس “التيمم” بليلة زفافها لتحافظ على المكياج

وطن – أفتى الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي، أمين الفتوى بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان، بعدم جواز التيمم للعروس في ليلة زفافها من أجل أن تحافظ على الزينة والمكياج الذي وضعته.

وكانت متابعة وجهت للشيخ الصوافي سؤالا عبر حسابه بتويتر جاء نصه:”هل يجوز للعروس التيمم لصلاة المغرب والعشاء، بسبب وجود المكياج وهي في وضع حرج وغير قادرة على إزالته للأسباب التي تعلمونها.”

لا يجوز لها ذلك، وعليها أن تضبط وقتها بحيث تصلي بوضوء، ويرخص لها في جمع الصلاتين ولو في الوطن مع إتمام الصلاة. — إبراهيم الصوافي (@alsawafy5) August 15, 2018

ليجيبها بحسب ما رصدت (وطن):”لا يجوز لها ذلك، وعليها أن تضبط وقتها بحيث تصلي بوضوء.

موضحا في الوقت ذاته أنه يرخص لها في جمع الصلاتين ولو في الوطن مع إتمام الصلاة.

رأي الصوافي في تحويل الإجازة للسبت والأحد

وسبق أن أجاب الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي، أمين الفتوى بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان. على سؤال ورده بشأن حكم تحويل الإجازة في البلدان الإسلامية إلى السبت والأحد، وجعل يوم الجمعة يوم عمل عادي.

وفي رده على هذا السؤال الذي ورد إليه خلال لقاء له على قناة “الاستقامة” في يناير الماضي. قال الشيخ إبراهيم الصوافي، إن هذه المسألة بها جانب عقدي مهم لا ينتبه له الناس.

ولفت إلى أن البعض قرأ هذا الأمر قراءة سطحية، يقولون: “بما أنه لا يمنع الإنسان من تأدية صلاة الجمعة. وبما أن إجازة السبت والأحد تحقق عوائد اقتصادية وتتوافق مع السوق العالمي. فما المانع من أن يكون الجمعة يوم عمل؟”.

ليرد مجيبا على الطرح الذي افترضه: “الجواب هو أن هذه المسألة هي مسألة عقيدة. حيث أن جعل الإجازة يومي السبت والأحد هو أمر مرتبط باليهود والنصارى”.

وأوضح الصوافي أن السبت هو يوم راحة عند اليهود. وكذلك الأحد يوم راحة عند النصاري. ومن هنا جاء تخصيص السبت والأحد للإجازة، حسب قوله.

وشدد أمين الفتوى بمكتب المفتي الشيخ أحمد الخليلي، في هذا السياق على أنه لا يجوز أن نتشبه بهم -اليهود والنصارى- أو نتبعهم في ذلك.

واستطرد موضحاً: “والمسألة ذات بعد عقدي وليس ذات بعد اقتصادي والأعداء لا يرضيهم شيء. وإذا أخذنا نسايرهم ونداهنهم فإننا سنتفلت من ديننا.”

وأضاف الشيخ الصوافي: “فهم في نظامهم الاقتصادي لا يلتفتون إلى الجوانب الروحية ولا الإيمانية بل يعتبرون ذلك مضيعة للوقت.”

“نظرة مناقضة تماما لعقيدتنا”

وشدد على أن هذه النظرة مناقضة تماما لعقيدتنا وما جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ.

وقال إن “الجانب الروحي والإيماني عند المسلم له أثر كبير في تولد القوة وتجدد النشطاء في الإنسان للعمل.

لذلك من الضروري بمكان -وفق الصوافي- أن يحافظ المسلمون على كون الإجازة في يوم الجمعة. ولا ينشغل المسلمون فيها بأعمال أخرى. لأن المسلم يوم الجمعة يُأمر بواجبات وأخلاق. كما يؤمر بالإتيان بها والمحافظة عليها.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن “كثير من هذه الواجبات سيغيب في ظل جعل يوم الجمعة عمل.”

بالاضافة إلى تولد مشكلة أخرى وهي أن كثير من الناس سينصرفون بعد العمل يوم الجمعة إلى منازلهم. وستفوت الكثير منهم صلاة الجمعة، يقول الصوافي.

وتابع أمين الفتوى في سلطنة عمان:”لا سيما من كانت بلدانهم بعيدة حيث ستحضر الصلاة وهم في الطرق وهذه إشكالية كبيرة. أن تفوت صلاة الجمعة على كثير من الموظفين.”

واختتم الشيخ إبراهيم الصوافي حديثه برسالة للمسؤولين وأصحاب القرار قائلا:”لذلك يجب على المسؤولين وأصحاب القرار أن ينتبهوا لهذا الأمر ولا يتسرعوا أو يسارعوا في السير في ركب العدو.” حسب وصفه.

ويشار إلى أن حكومة الإمارات، أعلنت عن نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، بداية من العام الجديد 2022.

وقالت الحكومة، في بيان نقلته الوكالة الرسمية “وام”، إن العطلة الرسمية ستكون يومي السبت والأحد من كل أسبوع، على أن يكون يوم الجمعة، نصف يوم عمل حتى الساعة 12 ظهرًا.

(المصدر: وطن – تويتر)

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