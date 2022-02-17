أزمة أوكرانيا .. ديفيد هيرست: لماذا يتفاوض بوتين مع الغرب بفوهة البندقية؟

وطن – سلط الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، في مقال له الضوء على الأزمة الأوكرانية التي تشغل العالم كله منذ أشهر، عقب تهديد روسيا بغزو أوكرانيا واتخاذ خطوات فعلية أكدت ذلك خلال الأيام الماضية.

روسيا وأوكرانيا

وقال “هيرست” في مقاله الذي نشر بموقع “ميدل إيست آي” الذي يرأس تحريره، إنه مثل كثيرين آخرين يبلغون من العمر 69 عامًا، يعاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مشاكل في الظهر، ومع ذلك فهو يحب الظهور بمظهر رجل الرياضة والحركة بأشكال مختلفة – غطاس سكوبا وطيار نفاث وفارس.

كما تابع أن العلاقة بين الروس والأوكرانيين متشابكة تمامًا ولها تاريخ طويل مثل العلاقة بين الإنجليز والاسكتلنديين.

وأضاف:”للحفاظ على هذه الرواية القائلة بأن الصراع في أوكرانيا يمكن اختزاله في القتال الدائم بين الاستبداد الشرقي والديمقراطية الغربية. يجب عليك أيضًا الانضمام إلى جيش من صانعي الأساطير.”

النقابيون والقوميون

وقال الكاتب البريطاني في مقاله إن جزء كبيرا من المؤسسة البريطانية هو نقابي، وهذا هو السبب في أنه من المفارقات أن وزير الدفاع بن والاس. وهو نقيب سابق في الحرس الاسكتلندي، قدم مؤخرًا لنظيره الروسي سيرجي شويغو ، سيفًا من عهد جورج السادس “عندما قاتل الاتحاد السوفيتي وبريطانيا جنبًا إلى جنب ضد النازيين”.

“والاس” هو نقابي من حزب المحافظين لا يتعامل بلطف مع القومية الاسكتلندية، على الرغم من أن عقودًا من حكم حزب المحافظين من وستمنستر وعلى رأسها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شكلت بطبيعة الحال أغلبية من أجل الاستقلال في اسكتلندا.

وفي أوكرانيا يقف “والاس” إلى جانب القوميين وليس إلى جانب النقابيين.

كما تساءل “ديفيد هيرست”:”هل من غير المعتاد أن تسرع المملكة المتحدة للدفاع عن البريطانيين العرقيين في الأراضي الأجنبية؟ حتى يومنا هذا. تتمسك الحكومة البريطانية بالصيغة التي تنص على أن أيرلندا الشمالية تنتمي إلى التاج البريطاني ، طالما أن الأغلبية في المقاطعات الست تريد الاحتفاظ بها على هذا النحو.”

ومع ذلك في أوكرانيا ، تعتبر بريطانيا الأوكرانيين الذين لا يعترفون بحكومة ما بعد الميدان في كييف انفصاليين.

بينما جاء السلام أخيرًا بينما تم وضع المطالبات المتنافسة بالسيادة على الرف ، وتم وضع اتفاقية لتقاسم السلطة بين القوميين والنقابيين في ستورمونت.

كما أن آخر شيء يريده أي من الجانبين في نزاع بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي هو أن ترتفع الحدود في كروسماجلين ، مثل طائر الفينيق من الرماد.

هذا ليس على بعد مليون ميل من اتفاقية مينسك الموقعة في عام 2015 ، والتي دعت إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من شرق أوكرانيا. وكذلك الإصلاحات الدستورية في أوكرانيا التي من شأنها أن توفر من أجل اللامركزية.

ووقعها بوتين عن روسيا ، وفرانسوا هولاند عن فرنسا ، وأنجيلا ميركل عن ألمانيا ، وبترو بوروشينكو عن أوكرانيا ، لكن لم يتم تفعيلها مطلقًا.

بينما نقلت الجارديان عن فولوديمير أرييف، النائب عن حزب بوروشنكو، قوله: “من وجهة نظري ، ولدت اتفاقيات مينسك ميتة”.

وتابع:”كانت الظروف دائما مستحيلة التنفيذ. لقد فهمنا ذلك بوضوح في ذلك الوقت، لكننا وقعنا عليه لكسب الوقت لأوكرانيا لإتاحة الوقت لاستعادة حكومتنا وجيشنا ونظام المخابرات والأمن لدينا “.

“حكاية جنونية”

إذن من الذي ابتعد عن مينسك؟ وماذا حدث في حرب الفوكلاند أو جبل طارق؟

في كل منهما ، أكدت بريطانيا أن من واجبها حماية البريطانيين العرقيين الذين تعرضت هويتهم للتهديد من قبل الدول التي وضعوا مواقعهم على أراضيها.

فكيف إذن يتبخر هذا الحق ، الذي مارسته بريطانيا في حالة جبل طارق لمئات السنين ، عندما اتخذت روسيا إجراءات مماثلة لحماية حقوق الملايين من الروس الذين يعيشون خارج حدودها؟

وكان عدد سكان جزر فوكلاند وقت الحرب في عام 1982 يبلغ 1820 نسمة و 400 ألف رأس من الأغنام.

هناك مؤشرات أخرى على أن كل شيء ليس تمامًا كما يبدو في أوكرانيا. إن وجهة نظر بوتين القائلة بأن الروس والأوكرانيين شعب واحد. وأن أوكرانيا ليست دولة منفصلة، تُعزى إلى أصوله في المخابرات السوفيتية.

وبعد كل شيء ، وصف انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين.

ومع ذلك فإن بوتين ليس وحده في التعبير عن هذه الآراء التي يشاركها الروس الذين قمعهم السوفييت – وعلى الأخص في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. التي تعتبرها كييف تاريخيًا الكنيسة الأم بالنسبة لها.”

كما يتابع “هيرست” في مقاله: هنا تكمن حقيقة أخرى تم وضعها على الرف: عندما عاد ألكسندر سولجينتسين في ذلك الوقت أعظم مؤرخ حي لنظام غولاغ السوفياتي، إلى موطنه الأصلي ، اتضح أنه قومي روسي لديه وجهات نظر متطابقة حول عدم وجود أوكرانيا.

أطلق خطبة شرسة ضد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لوقوعه فيما وصفه بـ “حكاية جنونية” حول تاريخ أوكرانيا.

بينما كان أحد منابع القومية الأوكرانية هو هولودومور، وهي مجاعة 1932-1933 مات فيها الملايين جوعاً تحت حكم ستالين.

وقال سولجينتسين ، كبير مؤرخي القمع السوفيتي، إن المجاعة “حصدت” الملايين في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي. وأن العديد من الشيوعيين الذين دبروها كانوا في الواقع من الأوكرانيين.

“هذه الصرخة الاستفزازية حول الإبادة الجماعية … تم رفعها إلى أعلى مستوى حكومي في أوكرانيا المعاصرة. هل هذا يعني أنهم قد تفوقوا حتى على دعاة الدعاية البلشفية بألعابهم الخادعة؟ ” سأل Solzhenitsyn.

يقول “هيرست”: في الواقع، أصبح هو وبوتين أصدقاء. سمح بوتين لأعظم المنشق السوفيتي بالاستقرار في منزل ريفي خارج موسكو ومنحه جائزة تقديراً لإنجازاته الأدبية. اتضح أن القومية الروسية أقوى من الانتقام السوفيتي المنسوب إلى بوتين.

خليط دقيق

كما يرى الكاتب البريطاني أن نزاع بوتين مع الغرب حول أوكرانيا يعود إلى ما لا يقل عن ثلاثة عقود، إلى التسعينيات عندما كنت مراسلًا في موسكو وسافرت إلى جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي ذلك الوقت ، أدارت روسيا ظهرها لأوكرانيا ، كما فعلت بالفعل في معظم ساحاتها الخلفية. كانت مهتمة أكثر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة وألمانيا.

من جانبها ، كانت أوكرانيا التي أعرفها خليطًا دقيقًا. كان الشرق ناطقًا بالروسية وكان مواليًا لروسيا إلى حد كبير ، ولكن ليس بالكامل بأي حال من الأحوال.

وكان الشعور المؤيد لروسيا في منطقة دونباس مختلفًا في حدته عن الرأي العام في خاركيف في الشمال الشرقي.

كما استطرد الكاتب البريطاني في مقاله:”كثيرًا ما أعرب المؤيدون لروسيا عن ذهولهم بشأن وجود حدود بين موسكو وكييف. في كييف نفسها، لم يكن من غير المألوف أن تتخطى العائلات الفجوة اللغوية بين الروسية والأوكرانية.”

بينما تابع:”استمر هذا السلام في حين اندلعت حروب الغابات في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق: في جورجيا وترانسنيستريا وأبخازيا وناغورنو كاراباخ ، وأبرزها الشيشان.”

وأضاف:”كانت مدينة لفيف في غرب أوكرانيا – حيث تسود الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الأوكرانية وليس الأرثوذكسية – مختلفة. وُلد جدي، وهو يهودي بولندي، هناك. لم تكن تسمى لفيف في ذلك الوقت ، ولكن لمبرغ ، وكانت جزءًا من غاليسيا ، المقاطعة الواقعة في أقصى شرق الإمبراطورية النمساوية المجرية.”

وكان للمدينة تاريخ دموي شرس ، حتى بمعايير أوروبا الشرقية. تنازع عليها الأوكرانيون والبولنديون والليتوانيون البولنديون والبلاشفة والألمان. قبل الحرب، كان لديها ثالث أكبر عدد من السكان اليهود في بولندا. كان سيمون ويزنتال ، الصياد النازي ، أحدهم، بحسب هيرست.

وعندما غزا النازيون الاتحاد السوفيتي في عام 1941 ، استقبلهم الأوكرانيون في لفيف كمحررين بعد عامين من الحكم السوفيتي الوحشي. بينما تراجع جيش ستالين الأحمر، أعدمت NKVD آلاف السجناء ، وتكررت المذبحة في مينسك.

القضاء على السكان اليهود

في اليوم الأول للاحتلال النازي لفيف، أعلن أحد أجنحة منظمة القوميين الأوكرانيين (OUN) استعادة دولة أوكرانية مستقلة.

قُتل حوالي 6000 يهودي في مذابح من يونيو إلى يوليو من عام 1941. تم إنشاء “Lwow Ghetto” لإيواء 120.000 يهودي، تم تصدير العديد منهم إلى معسكر اعتقال Belzec. بين ذلك ومخيم جانوسكا، تم القضاء على السكان اليهود في المدينة.

وقال ديفيد هيرست:”أخبرني ضابط ارتباط عسكري بريطاني سابق أنه عندما تم تحرير معسكرات الموت في تلك المنطقة. اندهشوا عندما اكتشفوا أن الحراس الشخصيين كانوا أوكرانيين.”

وكان الدور الذي لعبه الفيفيين في هذه الفظائع محل نقاش ساخن ، وحدث الكثير من التحريفية. نُسبت بعض عمليات القتل إلى عصابات من القوميين الأوكرانيين، لكن الفيفيين أخفوا اليهود أيضًا عن صياديهم.

مهما كانت الحقيقة ، فإن رفع قائدي تلك الحقبة – ستيبان بانديرا من OUN ورومان شوخفيتش من جيش التمرد الأوكراني (UPA) – إلى مرتبة الأبطال الوطنيين، كما فعلت الحركة القومية الأوكرانية، يجب أن يعتبر أحد أهم الأعمال الحديثة لإنكار الهولوكوست. وقتل عشرات الآلاف من البولنديين واليهود على أيدي هذه الجماعات.

هذا وأدت العديد من الأعمال الأخرى إلى تعميق الصراع بين الأوكرانيين. بما في ذلك قرار عام 2018 بفصل كنائس كييف وموسكو – مما يمثل أكبر انقسام في المسيحية الأرثوذكسية منذ ألف عام.

وتم تبرير هذه الخطوة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم قبل عدة سنوات. والاتهامات بأن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية سمحت لنفسها باستخدامها كأداة للتوسع الروسي.

لحظة كبيرة أخرى كانت قانون 2015 الذي جعل من الإلزامي لموظفي القطاع العام التحدث باللغة الأوكرانية ، على الرغم من أن اللغة الروسية هي اللغة السائدة في معظم أنحاء الشرق.

السبب والنتيجة

ومهما حدث الآن ، فقد خسرت روسيا بعهد بوتين أوكرانيا. ومن المحتمل أن يكون التهديد بالغزو وحده قد دفع معظم الأوكرانيين إلى دعم طلب البلاد للانضمام إلى الناتو.

كما يتابع ديفيد هيرست:إذا كان كل ما يريده بوتين حاليًا ، كما أظن ، هو إجبار الولايات المتحدة وأوروبا على التفاوض بشأن اتفاقية أمنية جديدة – يحب بوتين الحروب النظيفة والسريعة بقدر ما تحب الولايات المتحدة ، ولن يكون الغزو الروسي كذلك – إذن يجري مفاوضات عند فوهة البندقية.

واضاف:”بعد عقود من التجاهل من قبل رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين ، هناك شيء في العلاقات الدولية مثل السبب والنتيجة. إحدى السمات المثيرة للفضول في الحشد العسكري على جانبي الحدود هي أن كل جانب يبذل قصارى جهده ليُظهر للآخر ما لديه. لا يبذل بوتين أي محاولة لإخفاء قاذفات الصواريخ ، وهو ما لا تفعله عادة لمثل هذه الأصول المعرضة للخطر.”

بينما قال “يسلط الأمريكيون الضوء على عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة في كييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وينشرون صور طائرات محملة بالأسلحة والمعدات. كما أرسلت الولايات المتحدة صواريخ ستينغر ، مهددة بجعل الوجود العسكري الروسي في أوكرانيا أفغانستان أخرى.”

واضاف الكاتب البريطاني في مقاله:”هذا لا يبدو لي سلوكًا نموذجيًا قبل الحرب. بوتين لن يجازف. يبذل جهودًا غير عادية لتهيئة البيئة التي يعمل فيها. إن مهاجمة المناطق المأهولة بالدبابات محفوفة بالمخاطر ، ولا أعتقد أن بوتين سيتخذ هذا الخيار.”

الناتو هو السبب

لكن إذا كنت مخطئًا ، والدبابات تتوغل بالفعل في أوكرانيا ، فاسأل نفسك ما إذا كان هذا الوضع حتميًا ، وما إذا كان بالفعل أبيض وأسود. هل كان التوسع الشرقي للناتو حكيما، إذا كان كل ما فعله هو تحريك خط المواجهة شرقا؟ هل رسخت الديمقراطية أم أشعلت حربا أهلية؟

كما تابع الكاتب تساؤلاته:هل كان ينبغي للغرب أن يتجاهل التحذيرات المتكررة من بوتين بشأن المخاوف الروسية المشروعة ، والتي عبر عنها منذ مؤتمر ميونيخ عام 2007 وما بعده؟ هل كان يجب على بوش أن يمزق معاهدة مع روسيا من أجل تعزيز الدفاع الصاروخي في بولندا؟ هل كان من الممكن أن تكون أوكرانيا قد أفلتت من الخراب على يد القوى المتنافسة من القومية الروسية والأوكرانية، وظهرت سادة على أرضهم؟. لم تكن الحرب والانفصالية حتمية على الإطلاق.

بينما اختتم ديفيد هيرست مقاله بالقول:”ذات مرة ، كان اقتصاد أوكرانيا وبولندا على قدم المساواة تقريبًا. الآن الناتج المحلي الإجمالي لبولندا أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا. هل أدى دخول أوكرانيا إلى المعسكر الغربي إلى إثراء حياة الأوكرانيين؟”

وأضاف:”إحدى الطرق للخروج من حادث السيارة البطيء هذا ، والشيء المعقول الوحيد الذي قيل من قبل أي شخص، هو اقتراح سفير أوكرانيا في بريطانيا بأن بلاده يمكن أن تتخلى عن محاولتها للانضمام إلى الناتو. كان عليه أن يتراجع بسرعة عن هذه الفكرة.”

(المصدر: ميدل ايست آي)

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