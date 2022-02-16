موقع ” Anti War”: سجل حقوق الإنسان في السعودية واحد من أسوء السجلات على وجه الأرض!

وطن – وجه موقع “Anti War” انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب عدم تشديده على مسألة حقوق الإنسان في السعودية.

وقال الموقع في تقرير له، إن الرئيس جو بايدن تخلى عن مبادئ حقوق الإنسان التي ادعى ذات مرة أنه يعتز بها.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس دونالد ترامب استسلم أيضًا للعائلة المالكة في وقت مبكر ، لكنه لم يبد أبدًا أدنى قلق إنساني بشأن السياسة الخارجية. حيث سلم صهره ، جاريد كوشنر ، حقيبة الإدارة في الشرق الأوسط إلى السعوديين. وبعد ذلك برر ترامب بيع الأسلحة كبرنامج ضخم للوظائف، على الرغم من مقتل آلاف الأشخاص بهذه القنابل الأمريكية. ثم بعد مقتل الصحفي السعودي والمقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، تصرف ترامب مثل عصابة استشارية مكرسة لحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من العدالة.

واعتبر الموقع أنه كان المتوقع أن يأتي بايدن بالأفضل. حيث سبق وانتقد بشدة محمد بن سلمان، ووعد بمعاملة الأخير على أنه “منبوذ”، واشتكى أن ترامب كتب للسعوديين “شيكًا على بياض”.

سجل سيء لحقوق الإنسان في السعودية

وأكد الموقع على أن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هو واحد من أسوأ سجل حقوق الإنسان على وجه الأرض. حيث تأتي المملكة العربية السعودية في حوالي 10 دول من أصل 210 دولة ومنطقة، مع سبع نقاط من أصل 200 نقطة، في تصنيف فريدوم هاوس “الحرية في العالم”.

ولفت إلى أن هذا يضعها في الأراضي التي تحتلها كوريا الشمالية وإريتريا وغينيا الاستوائية وتركمانستان ودكتاتوريون آخرون.

ونقل الموقع عن فريدوم هاوس قولها إن ” الملكية المطلقة في المملكة العربية السعودية تقيد جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا. ولم يتم انتخاب أي مسؤول على المستوى الوطني. ويعتمد النظام على المراقبة المتفشية ، وتجريم المعارضة ، ومناشدات الطائفية والعرقية، والإنفاق العام المدعوم من قبل عائدات النفط للحفاظ على السلطة. تواجه النساء والأقليات الدينية تمييزًا واسعًا في القانون والممارسة. وغالبًا ما تكون ظروف العمل للقوى العاملة الوافدة الكبيرة استغلالية”. مشيرا إلى ان تقارير منظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش ، ونشطاء حقوقيين سعوديين ، وحتى وزارة الخارجية الأمريكية تروي قصصا مماثلة.

وقال الموقع إن بايدن وعد كرئيس باستهداف دعم الولايات المتحدة لحرب اليمن، لسبب وجيه، بالنظر إلى المذبحة الناجمة عن سبع سنوات من الهجمات الجوية السعودية / الإماراتية على المدنيين اليمنيين.

ونقل عن صحيفة نيويورك تايمز قولها: “عاما بعد عام، سقطت القنابل – على خيام الزفاف وقاعات الجنازات وقوارب الصيد وحافلة مدرسية. مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين والمساعدة في تحويل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

الحرب على اليمن

كما أنه في سبتمبر / أيلول ، قام فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن أصدرت أحدث تقاريرها: “منذ مارس 2015 ، شن التحالف أكثر من 23000 غارة جوية في اليمن، مما أسفر عن مقتل أو إصابة أكثر من 18000 مدني. إن العيش في بلد يتعرض بمعدل 10 غارات جوية يوميًا ترك الملايين يشعرون بأنهم بعيدون عن الأمان”.

كما انخرط المتمردون ، المعروفون باسم أنصار الله أو الحوثيين ، في جرائم حرب فظيعة ، مثل نيران المدفعية العشوائية . ومع ذلك، فإنهم يفتقرون إلى القوة النارية التي قدمتها الولايات المتحدة. في حين اتفقت المنظمات الإنسانية على أن الحرب الجوية التي شنتها السعودية والإمارات تسببت في أكبر عدد من الضحايا والخسائر في صفوف المدنيين. إلى جانب الحصار الفعلي الذي تفرضه الولايات الملكية وشركاؤها في “التحالف”. حيث لقي ما يقرب من 400 ألف مدني، 70 في المائة منهم من الأطفال حتفهم، معظمهم بسبب المرض أو سوء التغذية.

ولفت الموقع إلى انه قبل عام، أعلن الرئيس: “نحن أيضًا نعمل على تكثيف دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب في اليمن – وهي حرب تسببت في كارثة إنسانية واستراتيجية. … هذه الحرب يجب أن تنتهي. ولتأكيد التزامنا ، فإننا ننهي كل شيء”. الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن ، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.

ومع ذلك، فقد أبدى ارتباكًا خطيرًا عندما وعد بمساعدة المملكة العربية السعودية (وضمنًا الإمارات العربية المتحدة) “في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها”.

منذ ذلك الحين، عملت الإدارة بشكل أساسي لصالح العائلة المالكة السعودية والإماراتية. بما في ذلك دعم فظائعهم المتعددة ضد المدنيين اليمنيين. أولاً ، كرر الرئيس التزامه بالدفاع عن الرياض حتى مع استمرار النظام الملكي في العمليات الهجومية.

وبحسب البيت الأبيض، في حديث للعاهل السعودي الأسبوع الماضي “أكد الرئيس التزام الولايات المتحدة بدعم المملكة العربية السعودية في الدفاع عن شعبها وأراضيها من هذه الهجمات، وتقديم الدعم الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن. “وهي، من الناحية العملية، لا تختلف عن سياسة إدارة ترامب”.

ثانياً ، المبعوث الخاص لبايدن ، تيم ليندركينغ ، لم يتصرف كوسيط حقيقي. بل إنه مثل الموقف السعودي / الإماراتي المنعكس في قرارات الأمم المتحدة الأصلية ، وعامل الحوثيين وكأنهم قد هُزموا.

الحوثيين

وأوضح عبد الغني الإرياني من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن “حسابات الحوثيين مع قرارات مجلس الأمم المتحدة التي تدينهم وتطالبهم بالاستسلام قبل الدخول في أي مفاوضات سلام جادة جعلت من المستحيل عليهم اعتبار مفاوضات السلام على أنها مفاوضات سلام. خيار “.

وأشار التقرير إلى انه إذا أخذ المبعوث الاممي مصالح أنصار الله في الحسبان ، فعندئذٍ فقط تكون للمفاوضات فرصة.

من جانبه، لاحظ أنيل شلين من معهد كوينسي: “سبب شعور السعوديين بالاستعداد للمشاركة والحوثيين لا يكمن في شروط المفاوضات. حيث فرض المبعوث الخاص لليمن ، تيم ليندركينغ ، شروطًا قاسية على الحوثيين في مارس / آذار. وزعمت الولايات المتحدة والسعودية أنهما يسعيان لتحقيق السلام ثبت عدم صدقهما. لأن الخطط التي قدموها للحوثيين يمكن أن تشجعهم على مواصلة القتال بدلاً من قبول الهدنة. لإنهاء الحرب .

وعلاوة على ذلك ، واصلت الإدارة مبيعات الأسلحة. حيث أوضح الموقع أن الرئيس بايدن فقد أي تردد ربما كان يضطر إليه ذات مرة في بيع الذخائر لدكتاتوريين لا يظهران أي تردد في قصف المدنيين.

تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

وأخيرًا ، تدرس الإدارة أيضًا اعتبار جماعة أنصار الله المتمردة في اليمن، أو الحوثيين، منظمة إرهابية. حيث فعلت إدارة ترامب ذلك قبل وقت قصير من تركها لمنصبها. في قرار معترف به على نطاق واسع بأنه غير أمين ويهدف فقط إلى إرباك مسؤولي بايدن عندما تولى السلطة.

وتسائل الموقع: “لماذا لم تتصرف الإدارة بعد شهور أو سنوات بينما كان من الممكن أن تنفذ قرارها؟. مؤكدا ان التصنيف لم يعد له أي علاقة بالإرهاب كما هو مفهوم عادة. حيث استشهد وزير الخارجية مايك بومبيو بهجمات صواريخ أنصار الله، لكن التحالف السعودي / الإماراتي ارتكب العديد من الفظائع. مؤكدا أن التصنيف أدى إلى إعاقة العمليات الإنسانية وكلف أرواح المدنيين.

وشدد الموقع على أن إعادة تطبيق تصنيف الإرهاب على الحوثيين بمثابة الخطوة الأخيرة للعودة إلى سياسة ترامب في اليمن.

وتسائل الموقع: “ماذا كانت نتيجة احتضان إدارة بايدن للديكتاتوريات الملكية؟”. ليجيب: “أنه مع مرور الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس الرئاسة ، تصاعدت الهجمات الجوية السعودية والإماراتية. مما أسفر عن مقتل المزيد من المدنيين”.

(المصدر: Anti War – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا

وزير الخارجية الأمريكي يفاجئ رباعي الحصار.. تقرير رسمي صادم خص السعودية والإمارات بالذكر حول حقوق الإنسان

تزايد الضغوط على السعودية ومفوضة حقوق الإنسان تهاجم ابن سلمان: يناقض نفسه بإصلاحاته

سجل السعودية “المشبوه” في حقوق الإنسان يمنع انضمامها للمنظمة الفرنكوفونية.. أسوأ دول العالم

“المصالح أهم من حقوق الإنسان”.. ترامب تجاهل طبيباً أمريكياً معتقلاً في السعودية بسبب العلاقات مع ابن سلمان