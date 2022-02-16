موعد برشلونة ونابولي والقناة الناقلة في الدوري الأوروبي

وطن- يستضيف فريق برشلونة الإسباني منافسه الضيف نابولي الإيطالي مساء يوم الخميس، في إطار منافسات الدوري الأوروبي على ميدان ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي

وستنطلق المواجهة القوية المرتقبة بين صاحب الأرض برشلونة ونابولي. في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث أولى مواجهات مباراة برشلونة ونابولي بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا. عبر شبكة قنوات”beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري الأوروبي لهذ الموسم.

كما وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة برشلونة ونابولي

وسيعلق على مجريات المباراة القوية بين فريق برشلونة ونابولي. في منافسات الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنواتbeIN Sports” “، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المواجهة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه الضيف نابولي الإيطالي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، أوسكار غارسيا، كما وسيأتي في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري، جافي، أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، ممفيس ديباي، فيران توريس، أداما تراوري.

تشكيلة فريق نابولي

وسيلعب فريق نابولي بقيادة المدرب لوتشانو سباليتي المباراة الصعبة. أمام منافسه صاحب الأرض برشلونة الإسباني في تشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

كما وسيكون في دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، خاليدو كوليبالى، أكسيل توانزيبي، خوان جيسوس، فوزى غلام، لكن في وسط التشكيلة سيكون كلاً من: إليف إلماس، بيوتر زيلينسكى، اندريه انجيسا، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، لورينزو إينسيني، فيكتور أوسيمين، دريس ميرتنز.

(المصدر: وطن + تويتر)