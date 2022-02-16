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كريستيانو رونالدو وكسر الرقم التاريخي الأسوأ في تاريخ مسيرته
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صاروخ ماديرا رونالدو يكسر صيامه التاريخي بهدف رائع في شباك برايتون (فيديو)

مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون والمباراة المؤجلة من الجولة ال18

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كسر أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد، صيامه التهديفي الأسوأ في تاريخ مسيرته بهدف رائع سجله بعد مراوغة داخل شباك مرمى برايتون في منافسات الدوري الإنجليزي.

رونالدو وكسر صيامه التهديفي

ونجح الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، الهدف الأول له. بعد صيامه عن إحراز الأهداف مع فريقه مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” للمباراة السادسة على التوالي. منذ حلول عام 2022.

كما وسجل رونالدو الهدف الرائع داخل شباك منافسه برايتون. بعد مراوغة عدد من اللاعبين على أطراف منطقة الجزاء للفريق الخصم، ليسددها بقوة في الزاوية اليسرى على شباك حارس مرمى فريق برايتون.

رونالدو وكسر الرقم الأسوأ في تاريخه

وكانت شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام في مجال الرياضة، قد قالت بأن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو يسجل أسوأ رقم تاريخي في مسيرته الكروية. بعد وصوله إلى المباراة السادسة مع فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” بدون أهداف منذ عام 2009.

مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز النظيف على منافسه برايتون بهدفين دون مقابل. في المباراة المؤجلة من منافسات الدوري الإنجليزي، كما وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال51.

وعزز مواطنه برونو ميجيل فيرنانديز بهدف ثاني في الدقيقة السابعة من الوقت البديل على نهاية المباراة، كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق برايتون لويس دانك بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال54 من المباراة.

وكان فريق مانشستر يونايتد المستضيف لتلك المواجهة أمام منافسه برايتون، الأكثر تسديداً حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 10 تسديدة.

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، كما وتجمد رصيد منافسه برايتون عند 33 نقطة في المركز التاسع من الترتيب خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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