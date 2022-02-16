“رويترز”: إسرائيل توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن

وطن – قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية الأربعاء، إن المزيد من الغاز الطبيعي الإسرائيلي سيتدفق إلى مصر عبر طريق جديد يمر بالأردن بحلول نهاية فبراير.

وبحسب وكالة “رويترز” قالت الوزارة الإسرائيلية إن الخط الجديد تمت الموافقة عليه بسبب الطلب المتزايد في مصر.

ومصر تنتج الغاز الخاص بها ولكنها لا تزال بحاجة إلى الواردات من حقل الغاز الإسرائيلي ليفياثان البحري. كما يقوم خط “ليفياثان” بتزويد الأردن أيضا بالغاز.

وقالت الوزارة إن ما بين 2.5 و 3 مليار متر مكعب سيتدفق إلى مصر عبر الطريق الجديد في عام 2022.

ومن المحتمل أن يرتفع إلى 4 مليار متر مكعب في السنوات المقبلة.

إلى ذلك أيضا أكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية “كارين الحرار” أن الغاز الإسرائيلي سيصل إلى لبنان، وهو إعلان نفته لبنان في وقت سابق.

ونفت عدة مصادر رسمية لبنانية هذه الأنباء في الأسابيع الماضية. مؤكدة أن اتفاقية توريد الغاز تنص على أن الغاز مصري وليس إسرائيلياً.

وردا على سؤال حول إمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر والاردن قالت حرار، التي شاركت في معرض مصر للبترول 2022 (EGYPS) على رأس وفد إسرائيلي كبير: “لا يهمني ذلك نبيع الغاز لمصر” والقاهرة تبيعه للآخرين.

“اقتصاد الطاقة الإسرائيلي هو جسر لتوطيد العلاقات”

وقالت إن اقتصاد الطاقة الإسرائيلي هو جسر لتوطيد العلاقات مع دول المنطقة. مضيفة أنها سعيدة بإتاحة الفرصة لها لتمثيل إسرائيل في مصر ، على أمل أن تكون خطوة أخرى على طريق تحقيق السلام.

وبكت وزيرة الطاقة الإسرائيلية التي تستخدم كرسيًا متحركًا بسبب مرض جعلها غير قادرة على الوقوف. عندما خاطبها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بطريقة خاصة.

وشوهد السيسي أمس وهو يمشي إلى الجانب الآخر من القاعة للترحيب بالوزيرة الإسرائيلية.

فيما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالسيسي على تحياته الخاصة.

وأعاد بينيت تغريد مقطع فيديو للحظة وكتب أنه “تأثر” بلفتة السيسي. وكتب بينيت على تويتر: “الرئيس السيسي ، لقد أثرت فينا جميعًا”.

من جانبها أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية بيانا أعلنت فيه أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤولون إسرائيليون في المؤتمر.

وضم الوفد الإسرائيلي مدير عام الوزارة ، ليئور شيلات ، وكبار المسؤولين ، وممثلين عن مختلف الشركات الإسرائيلية المنتجة للغاز والطاقة الكهربائية.

وفي غضون ذلك ، قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن الجدول الزمني لإرسال الغاز إلى لبنان مرن لأنه يعتمد على الأردن ولبنان.

وأضاف أن الجوانب الفنية لدعم صادرات الغاز إلى لبنان ستنتهي بحلول شباط.

فيما أعلن وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، أن تصدير الكهرباء إلى لبنان سيبدأ الشهر المقبل بعد الانتهاء من اتفاقية تمويل مع البنك الدولي.

وأفاد رئيس تحرير الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الإسرائيليين يعرفون أن زعيم حزب الله حسن نصر الله لم يعترض على صفقة الغاز.

وزعمت أنه غض الطرف عن الصفقة لأنه لا يوجد بديل جدي، لا من إيران ولا من أي طرف آخر.

وأوضحت أن وصول الغاز من الأردن هو أقصر وأسرع وسيلة لحل أزمة الطاقة في لبنان.

(المصدر: رويترز)

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