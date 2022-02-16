بعد أن عجزت.. الإمارات تستنجد بإسرائيل للضغط على “بايدن” من أجل تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

وطن – كشف موقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن إسرائيل تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية. بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة، حسبما قال مسؤولان مطلعان.

وقال الموقع أنه تم إلقاء اللوم على الحوثيين المدعومين من إيران في سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على الإمارات والسعودية، والتي تصاعدت بشدة خلال الشهر الماضي. مؤكدا على أنه وسط تصاعد الهجمات، كثفت أبو ظبي ضغطها من أجل تصنيف الإرهاب وجندت إسرائيل في هذا الجهد.

واكد الموقع على إن إسرائيل وافقت على بذل الجهد. وأبلغت مسؤولي بايدن أن إعادة فرض التصنيف الإرهابي من شأنه أن يحد من نفوذ إيران “المتهور” في المنطقة، على حد قول مسؤول إسرائيلي.

إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

وقال المسؤول الإسرائيلي: “نحن لا نفعل هذا للإماراتيين فقط”، مضيفا “نعتقد ان مثل هذه الخطوة في مصلحة الجميع”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحوثيين قد أضاف الحوثيين إلى قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية خلال أيامه الأخيرة في منصبه. وعلى العكس قام خليفته جو بايدن بإلغاء القرار بعد شهر تقريبًا. حيث عملت إدارته دون نجاح لبدء محادثات السلام وإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات في اليمن وأودت بحياة 130 ألف شخص.

لكن في أعقاب هجمات الحوثيين الأخيرة، قال بايدن للصحفيين في أواخر يناير / كانون الثاني إن إعادة تصنيف الحوثيين “قيد النظر”.

وقال مصدر مطلع على الأمر، إن مجلس الأمن القومي أبدى ارتياحه لفكرة إعادة تصنيف الحوثيين. في حين أن آخرين في الإدارة ما زالوا أكثر ترددا.

وتسعى واشنطن للموازنة بين قمع الحوثيين والتصدي لحالة الطوارئ الإنسانية التي ما زالت تعصف باليمن حيث يعاني 16 مليونا من انعدام الأمن الغذائي.

وتقول المنظمات الإنسانية بأن وصولها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين في اليمن سيتم تقليصه. إذا تم إدراج الحوثيين في القائمة السوداء.

ويشير مؤيدو التصنيف إلى أن الولايات المتحدة صنفت حزب الله وطالبان كمجموعات إرهابية. وما زالت قادرة على ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في لبنان وأفغانستان.

بينما أكد الموقع على أن إسرائيل نفسها لا تصنف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية. لكن وزير الخارجية يائير لابيد قال لموقع “واللا” الإخباري الأسبوع الماضي أن على إسرائيل النظر في التصنيف. واصفا الجماعة بأنها “وكيل إرهابي إيراني”.

(المصدر: تايمز أوف إسرائيل – ترجمة وطن)

اقرأ ايضا

عبدالخالق عبدالله يتفاخر بزيارة وفد إيراني للإمارات ويقول لـ”الحوثيين”: إيران أقرب لنا منكم!

تسريبات: يوسف العتيبة يتحرك لتأمين لقاء عاجل لـ ابن زايد مع بايدن لهذه الأسباب

“فايننشال تايمز”: هجوم أبوظبي كشف ضعف الإمارات “واحة الاستقرار” .. أين كانت دفاعاتها الجوية!

عملية إعصار اليمن .. كيف نفذ الحوثيون هجومهم على مطار أبوظبي؟

أدى لسقوط جرحى وإغلاق المطار.. هجوم حوثي على مطار أبها السعودي عبر طائرة مسيرة