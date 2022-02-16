إسبانيا ترحّل حوالي 23 ألف مهاجر مغربي غير شرعي إلى الصحراء الغربية

وطن – وفقا لما كشفته صحيفة الباييس الإسبانية، بمجرد إعادة فتح المجال الجوي المغربي، ستسمح الرباط بتدفق الطائرات التجارية اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل. كما ستتفاوض إسبانيا مع المملكة المغربية، لاستئناف رحلات الإعادة إلى الوطن لـ 23 ألف مهاجر انطلاقا من جزر الكناري.

إيقاف رحلات إعادة المهاجرين للمغرب

كما لم توضح الصحيفة الإسبانية أين ستتوقف هذه الرحلات الخاصة هذه المرة. لكن، الجدير ذكره أن المغرب أوقف رحلات إعادة المهاجرين إلى الوطن منذ أبريل 2021. وجميع الرحلات الجوية الدولية في 29 نوفمبر لمنع انتشار متغير أوميكرون. ناهيك آنه تم تعليق حركة الركاب البحرية منذ مارس 2020، في بداية الجائحة.

ووفقا لما ترجمته “وطن” نقلا عن موقع “ecsaharaui” المختص في شؤون الصحراء الغربية. فإن مصادر في الحكومة الإسبانية تدرك أن المغرب يضع عقبات تحول دون استقبال المهاجرين غير الشرعيين. علما وأن المغرب اختتم العام الماضي باتفاق مع اسبانيا، بقبول وصول أربع رحلات أسبوعية على متنها 20 مهاجرا.

وهناك مغاربة نقلوا بالفعل من أنحاء مختلفة من البلد إلى مدريد، ومنها إلى جزر الكناري، ثم إلى مطار العيون في الصحراء الغربية.

هل تقبل إسبانيا شرط المغرب؟

وقد تم ذلك لأن الرحلات الأسبوعية الأربع التي قبلها المغرب في ذلك الوقت تتم مع شركة رويال إير ماروك.

وقد وصلت الرحلات الجوية في آذار/مارس من العام الماضي إلى العيون، عاصمة الصحراء الغربية، وهي أرض يحتلها المغرب.

هذه المرة، من غير المعروف ما إذا كانت إسبانيا ستقبل الشرط الذي حدده المغرب لاستقبال الـ 23 ألف مهاجر غير شرعي. علما وأن هذه الرحلات يجب أن تصل إلى مطار عاصمة الصحراء الغربية.

3 سنوات لإعادة جميع المغاربة

ففي فبراير 2021، قبلت الحكومة المغربية بالفعل عودة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة من مطار في جزر الكناري. لكن يتم ذلك دائمًا بالسرعة وبالطّريقة التي تناسب محمد السادس.

ونقلا عن الصحيفة الإسبانية أكد الموقع الصحراوي، أن الرباط قَبِلت بالفعل وصول أربع رحلات أسبوعية على متنها ما لا يزيد عن 20 مهاجرا غير شرعي.

وبهذا المعدل، سيصل حوالي 80 شخصًا في الأسبوع إلى الرباط. وهكذا ستَستغرق إسبانيا ثلاث سنوات لإعادة جميع المواطنين المغاربة الذين تم اعتراضهم في مياه جزر الكناري. البالغ عددهم (23 ألف مهاجر مغربي غير شرعي).

إعادة قسرية

وأضاف الموقع، أن الإعادة القسرية للأشخاص الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية. تستوجب أولا تحليل أماكن منشأ الأشخاص المراد إعادتهم، وأماكن احتجازهم وأماكن نقلهم داخل البلد الأصلي.

وفي الآونة الأخيرة، نُقل المغاربة من منطقة ليفانت الإسبانية إلى مدريد، ومن هناك إلى جزر الكناري. ومن الجزر إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.

ويرجع ذلك إلى أن الرحلات الأسبوعية الأربع التي قبلها المغرب في ذلك الوقت تتم مع شركته رويال إير ماروك.

اعتراف عملي بالسيادة المغربية

وعلى الرغم من أن اختيار الوجهة يحدد اعتمادا على منشأ المهاجر غير الشرعي العائد، إلا أن جميع الرحلات الجوية وصلت إلى نفس المكان: العيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية.

من جهة أخرى، نجح المغرب في إقناع وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا. بالانحناء والاعتراف عمليا بالسيادة المغربية على أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة. الأمر الذي ينتهك قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

المصدر: (الباييس – ترجمة وتحرير وطن)

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