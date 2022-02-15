رغم قرع طبول الحرب.. العملات المشفرة ترتفع بقوة في تعاملات اليوم

وطن – على الرغم من قرع طبول الحرب بفعل الازمة الأوكرانية، شهدت سوق العملات الرقمية المشفرة، اليوم الثلاثاء، موجة من الارتفاعات الجماعية قادتها البيتكوين التي قفزت لتقترب بشدة من مستويات الـ 44 ألف دولار.

وتتداول البيتكوين خلال هذه اللحظات بارتفاع تبلغ نسبته أكثر من 4% وصولا إلى مستويات 43.6 ألف دولار. بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 827 مليار دولار.

Bitcoin Fear and Greed Index is 46 ~ Neutral

Current price: $42,678 pic.twitter.com/KXrjciIrHa — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) February 14, 2022

وبالتوازي، ارتفعت ايثريوم في حدود 6% وصولا إلى مستويات اعلى الـ 3 آلاف دولار. بينما قفزت بينانس كوين BNB/USD بأكثر من 7% وصولا إلى مستويات 424 دولار.

وبحسب موقع investing، زادت الريبل وكارادنو Cardano في حدود 4% إلى مستويات 0.107 و0.82 دولار. بينما زادت سولانا بأكثر من 7% وصولا إلى مستويات 101 دولار.

وارتفعت تيرا لونا LUNAt/USD ودوج كوين DOGE/USD وبولكا دوت Polkadot وأفالانش Avalanche وشيبا إينو SHIB/USD بنسبة بنسب تراوحت من 4% إلى 7%.

وبهذا، فقد ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية من مستويات قرب 1.85 تريليون دولار إلى مستويات قرب الـ 1950 مليار دولار في ساعات قليلة رابحة ما يزيد عن 100 مليار دولار.

وفي هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء خلت قائمة أكبر 110 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية من التراجعات لترتفع جميعها بنسب متفاوتة تفوق الـ 2 %.

ولا يزال مؤشر الخوف والجشع يعبر عن تملك مشاعر الخوف من المتداولين في سوق الكريبتو. خوفًا من ارتدادة عنيفة في ظل تفاقم الأوضاع عالميا.

وسجل مؤشر الخوف والجشع قراءة عند مستويات الـ 46 نقطة التي تؤكد أن الخوف من الانخفاض لا يزال قائمًا حتى الآن.

(المصدر: تويتر – investing – وطن)

اقرأ أيضا

ارتفاعات كبيرة في أسعار العملات المشفرة .. إليكم سعر البيتكوين اليوم

لماذا تنهار العملات المشفرة هذه الأيام .. البيتكوين يسجل أدنى مستوى له في 6 أشهر!؟

في حال تراجع العملات المشفرة.. اتبع هذه الخطوات دون فزع!