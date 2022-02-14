هل أصبحت العلاقات الحميمة أقل بسبب تفشي كورونا؟ هذه الأطعمة ستعيد شهيتك الجنسية!

وطن- وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة “نوتريتياندا” الإسبانية الرائدة، في مجال منتجات الصحة والجمال. أقر 39 بالمئة من الإسبان بأن العلاقة الحميمة مع شركائهم قد انخفض منذ بداية انتشار الجائحة.

الخوف من العدوى

في هذا السياق، أوضح موقع “لا فوث ديل تاخو” الإسباني، أن بعض البيانات أكدت بأن ما يقارب من 60 بالمئة من الأشخاص. تراجعت أو انقطعت حياتهم الاجتماعية بسبب الخوف من العدوى، أو واجهوا تغييرات في عادات الأكل والنشاط البدني والنوم.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، فان هذا التغيير في الروتين والقلق والتوتر والعزلة الاجتماعية.جعل الحياة الجنسية آخر اهتمامات الأزواج. كما ساهم العمل عن بعد وزيادة استخدام التكنولوجيا في فقدان الرغبة الجنسية.

ومع ذلك، ليس كل ما يتعلق بالوباء سلبيًا. فـ 90 بالمئة من الإسبان على سبيل المثال لديهم حاجة أكبر لأن يكونوا مع أحبائهم. و 60 بالمئة قالوا أن علاقاتهم بأزواجهم قد تعززت.

وقال الموقع، أن شهر فبراير هو شهر الحب بامتياز، ومع اقتراب عيد الحب. يعلم 70 بالمئة من الإسبان أنهم سيحتفلون به بطريقة أو بأخرى.

وبحسب الموقع ليس هناك أفضل من الاحتفال به، من خلال تناول العشاء مع شريك. لهذا السبب، أراد الخبراء من شركة “Nutritienda” مشاركة الأزواج قائمة بالأطعمة التِي ستسَاعد حتما على استعادة الرغبة الجنسية والعلاقة الحميمة:

الكاكاو

بمجرد طحن الكاكاو وتحميصه، يتم تحضير الطعام المعروف للجميع بالشوكولاتة. ونظرًا لنكهته الفريدة وفوائده المتعددة، فقد تم اعتباره على مر القرون كغذاء للآلهة، كونه طعاما متاحًا فقط للطبقات العليا ويستخدم كمنشط جنسي من قبل الكثيرين.

كما يعتبر الكاكاو غذاء محفز لاحتوائه على مادة الميثيل زانثين، وهي مواد لها القدرة على تحفيز الجهاز العصبي. إنه الغذاء المثالي لاستعادة الرغبة الجنسية حيث أن نكهته اللذيذة يمكن أن تجعلك تفرز الإندورفين.

الفراولة

تعتبر الفراولة من الأطعمة الأخرى المثيرة للشهوة الجنسية بامتياز. إنه غذاء مغذي للغاية يساعد على تقليل التعب وهذا بدوره يساعد على زيادة الرغبة الجنسية.

قرفة

القرفة من التوابل التي تستخدم كمنشط لعدة قرون. يمكن أن تولد هذه التوابل شعورًا بالرفاهية، وكل ذلك يخلق بيئة فريدة لتحفيز الرغبة الجنسية وتحسينها.

الجوز

يحتوي الجوز على كمية كبيرة من العناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك فهو مصدر للمعادن. بما في ذلك الزنك، الذي يساهم في الحفاظ على المستويات الطبيعية لهرمون التستوستيرون، وهو أحد الهرمونات الجنسية الرئيسية.

أسبراجوس/هليون

أن محتواه العالي من فيتامين (هـ) يجعله أحد مضادات الأكسدة القوية.

المحار

المحار هو أحد الرخويات الأكثر طلبًا في عيد الحب. أحد أسباب اعتباره كمنشط جنسي هو أنه مصدر للزنك. يساهم استهلاكه في إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو الهرمون الجنسي الرئيسي للرجال.

الأفوكادو

الأفوكادو غذاء مليء بالمعادن والفيتامينات مثل فيتامين E. وهو ما يسمى بفيتامين الجنس لأنه مضاد قوي للأكسدة.

العسل

لطالما اعتبرت من أفضل الأطعمة لإثارة الرغبة الجنسية. في الواقع، يقال أنه في العصور القديمة كان العسل يؤكل بعد الزواج لزيادة الخصوبة، ومن هنا جاء اسم شهر العسل.

السلمون

إنه مصدر لفيتامين B3 الذي يساهم في الأداء الطبيعي للجهاز العصبي. فهو يحتوي على الزنك الذي يعد معدنًا مهمًا جدًا في إنتاج هرمون التستوستيرون. ومع فيتامين B6، الذي يساعد في تنظيم النشاط الهرموني، يمكن أن يكون غذاء مثاليًا لزيادة الرغبة الجنسية.

الزنجبيل

في الحقيقة، الزنجبيل نكهة مميزة للغاية تساعد على إيقاظ جميع الحواس، بما في ذلك الجنسية.

وبحسب الموقع، على الرغم من أنه في يوم عيد الحب يمكننا أخذ هذه المكونات في الاعتبار والبحث عنها في قائمة مطعم جيد. إلا أنه يمكننا أيضًا مفاجأة شريكنا وإعداد عشاء رومانسي باستخدامها جميعًا وإنهاء اليوم بليلة مليئة بالعاطفة.

وختاما، قالت نويليا سواريز، مديرة الاتصالات في شركة نوتريتياندا، “لقد غيّر الوباء الطريقة التي نتعامل بها مع بعضنا البعض. مثل عدم إظهار المودة، وتغير المشاعر وزيادة مستويات التوتر، وكل هذا أثر بطريقة أو بأخرى على حياة الناس الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك، لقد أدى الخوف من العدوى وتدابير الحجر الصحي والتغيرات في العادات إلى الإرهاق واللامبالاة مما أثر على الرغبة والعلاقات الزوجية الحميمة.

ولذلك تشجع شركتنا، الجميع على الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن وتجربة هذه الأطعمة لاستعادة الرغبة الجنسية. حيث أن العلاقة الحميمية، كما يعلم الجميع، هي مصدر للصحة والرفاهية”.

المصدر: (لا فوث ديل تاخو” – ترجمة وتحرير وطن)

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