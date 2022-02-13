سدر منسف في سيارة نائب أردني watanserb.com
سدر منسف في سيارة نائب أردني يثير جدلاً في الأردن
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“سدر منسف” في سيارة نائب أردني يثير جدلاً في الأردن .. ما قصته!؟

كتب سالم حنفي
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وطن – على إثر زيارة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لمحافظة إربد، أمس السبت، واجتماعه بالمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بوضع “سدر منسف” في سيارة أحد النواب، حيث تم إخراجه من مكان الاجتماع.

ووفقا للفيديو المتداول، ظهر أحد العاملين خارجة من مقر الاجتماع الذي احتوى على وليمة غداء، ويقوم بوضع “سدر المنسف” في حقيبة سيارة لاحد النواب الحاضرين، اتضح لاحقا أنها تخص النائب فواز الزعبي.

 

ومع تداول الفيديو وانتشاره عبر مواقع التواصل، اضطر النائب في البرلمان الأردني فواز الزعبي لتوضيح الواقعةمؤكدا إنه قام بشراء المنسف ووضعه بسيارته لصديق له في عمان.

وأضاف ففي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه ليس بحاجة ليقوم بأخذ منسف من لقاء رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزراء في إربد، وقام بجمع أمواله من تعبه ووقته وجهده.

وكان النائب فواز الزعبي ومحمد الشوحة، وخالد الشلول، ومحمد جرادات، قد انسحبوا أمس، السبت، من أمام مبنى مديرية ثقافة إربد، احتجاجا على منعهم من حضور الاجتماع، حيث أبدوا امتعاضهم مما حصل.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم، للنواب الممتعضين جراء عدم حضورهم إن “تسعة وزراء ليسوا أعضاء باللجنة لم يحضروا الاجتماع”، ليرد الزعبي عليه بالقول: “هم شووا سوا للوطن” (ماذا فعلوا للوطن).

وما هي إلا لحظات حتى خرج الخصاونة من الاجتماع، وعمل على “مصالحة” النواب، بالقبلات والأحضان، كما دعاهم لتناول وجبة الغداء برفقته.

وجاء اجتماع الخصاونة بالمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية، بهدف مناقشة ميزانية الاحتفالية والتحدث عن الفعاليات، أن يكون الاحتفال مميزا، وأن هذا الأمر “يقع على عاتقه”.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن) 

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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