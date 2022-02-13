“سدر منسف” في سيارة نائب أردني يثير جدلاً في الأردن .. ما قصته!؟

وطن – على إثر زيارة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة لمحافظة إربد، أمس السبت، واجتماعه بالمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بوضع “سدر منسف” في سيارة أحد النواب، حيث تم إخراجه من مكان الاجتماع.

ووفقا للفيديو المتداول، ظهر أحد العاملين خارجة من مقر الاجتماع الذي احتوى على وليمة غداء، ويقوم بوضع “سدر المنسف” في حقيبة سيارة لاحد النواب الحاضرين، اتضح لاحقا أنها تخص النائب فواز الزعبي.

أثناء زيارة الخصاونة إلى #اربد اليوم، بعد تناول طعام الغظاء على هامش الزيارة، نائب يقوم بأخذ "سدر" منسف معه، كما يظهر المقطع سيارة أحد النواب pic.twitter.com/gxi2jUnVIJ — الأردنية نت (@alurdunyya) February 12, 2022

ومع تداول الفيديو وانتشاره عبر مواقع التواصل، اضطر النائب في البرلمان الأردني فواز الزعبي لتوضيح الواقعةمؤكدا إنه قام بشراء المنسف ووضعه بسيارته لصديق له في عمان.

وأضاف ففي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه ليس بحاجة ليقوم بأخذ منسف من لقاء رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزراء في إربد، وقام بجمع أمواله من تعبه ووقته وجهده.

وكان النائب فواز الزعبي ومحمد الشوحة، وخالد الشلول، ومحمد جرادات، قد انسحبوا أمس، السبت، من أمام مبنى مديرية ثقافة إربد، احتجاجا على منعهم من حضور الاجتماع، حيث أبدوا امتعاضهم مما حصل.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم، للنواب الممتعضين جراء عدم حضورهم إن “تسعة وزراء ليسوا أعضاء باللجنة لم يحضروا الاجتماع”، ليرد الزعبي عليه بالقول: “هم شووا سوا للوطن” (ماذا فعلوا للوطن).

وما هي إلا لحظات حتى خرج الخصاونة من الاجتماع، وعمل على “مصالحة” النواب، بالقبلات والأحضان، كما دعاهم لتناول وجبة الغداء برفقته.

وجاء اجتماع الخصاونة بالمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية، بهدف مناقشة ميزانية الاحتفالية والتحدث عن الفعاليات، أن يكون الاحتفال مميزا، وأن هذا الأمر “يقع على عاتقه”.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)