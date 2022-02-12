وصول مقاتلات أمريكية من طراز F-22 إلى الإمارات watanserb.com
هبطت طائرات "رابتورز" في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي
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وصول مقاتلات أمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات بعد هجمات الحوثيين

كتب باسل النجار
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وطن – وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-22 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، السبت، وذلك في إطار رد دفاعي أمريكي على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها الحوثيون في اليمن والتي استهدفت البلاد.

وبحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” فقد هبطت طائرات “رابتورز” في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي، والتي تستضيف حوالي 2000 جندي أمريكي.

وأطلق جنود أمريكيون هناك صواريخ باتريوت اعتراضية ردا على هجمات الحوثيين الشهر الماضي، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها القوات الأمريكية النظام في قتال منذ الغزو الذي قادته أمريكا ضد العراق عام 2003.

هذا وامتنع المسؤولون الأمريكيون عن الإفصاح عن عدد طائرات F-22 القادمة أو عدد الطيارين الذين يدعمونها، مرجعين ذلك بسبب أمن العمليات.

ومع ذلك، فقد حددوا الوحدة المعنية على أنها الجناح المقاتل الأول. وتقع في “جوينت بيس لانجلي يوستيس” في فيرجينيا.

من جانبه قال الجنرال “جريج جيلو” قائد القوات الجوية الأمريكية، إن وجود مقاتلات “رابتورز” سيعزز دفاعات الدول الشريكة القوية بالفعل ويحارب القوى المزعزعة للاستقرار.

ويأتي هذا بعد أن شن الحوثيون المدعومون من إيران ثلاث هجمات استهدفت أبوظبي الشهر الماضي. من بينها هجوم استهدف مستودعا للوقود أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وتزامنت الهجمات مع زيارات قام بها رؤساء من كوريا الجنوبية وإسرائيل للبلاد.

وزعمت جماعة عراقية غامضة أنها شنت هجوم بطائرة مسيرة استهدف الإمارات في أوائل فبراير. رغم أن السلطات تقول إنها اعترضتها.

وعلى الرغم من أن الأزمة الأوكرانية طغت على اهتمامات أمريكا. إلا أن إطلاق الصواريخ الذي استهدف الإمارات أثار رد فعل أمريكي كبير.

وأرسل الجيش الأمريكي المدمرة الأمريكية “كول” في مهمة إلى أبو ظبي.

إن امتداد الحرب اليمنية التي استمرت لسنوات في الإمارات العربية المتحدة يضع القوات الأمريكية في مرمى نيران هجمات الحوثيين. ويزيد من خطر حدوث تصعيد إقليمي في لحظة حاسمة من المحادثات في فيينا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

(المصدر: أسوشيتد برس) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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