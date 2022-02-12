نقلت إسبانيا سراً أسلحة ثقيلة إلى المغرب تم نشرها في الصحراء الغربية watanserb.com
عمليات تصدير سفن عسكرية بشكل غير قانوني إلى المغرب في انتهاك تام للقوانين الإسبانية
الهدهد

عندما نقلت إسبانيا سراً أسلحة ثقيلة إلى المغرب تم نشرها في الصحراء الغربية!

كتب معالي بن عمر
0

وطن – كشف النقاب عن عمليات تصدير سفن عسكرية بشكل غير قانوني في انتهاك تام للقوانين الإسبانية، إلى المغرب من قبل شركة بناء سفن إسبانية. ناهيك أنها أُرسلت في شكل يوحي بأنها سفن “مخصصة للاستخدام المدني”، بيد أنها تستخدم لأغراض دفاعية وأمنية في الصحراء الغربية.

ونقل موقع “ecsaharaui” المعني بشؤون الصحراء الغربية، أنّه بين عامي 2007 و 2010، باعت شركة الشحن رودمان سفنا عسكرية إلى المغرب تحت حماية تصدير السفن المدنية من أجل “التهرب” من الضوابط القانونية على صادرات الأسلحة، بحسب تحقيق نشرته صحيفة الدياريو الإسبانية مؤخرا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه الصفقة تتعلق ببيع زوارق من نوع “رودمان 101”. ويتم تصديرها كزوارق بحرية أو إنقاذ رغم أنها مزودة بمدفع رشاش عيار 12.7 ملم أو أكثر. ما يعني ضرورة وضعها على قائمة المعدات العسكرية وفقًا للتشريعات الإسبانية والأوروبية.

وبحسب ما نقلته الصحيفة الإسبانية، فإن مبيعات هذه السفن إلى المغرب لا تظهر في سجلات الصادرات العسكرية بوزارة التجارة الإسبانية. بينما ما يظهر في بيانات مصلحة الضرائب خلال السنوات المذكورة، هو الصادرات المنتظمة للسفن البحرية، من مصانع شركة رودمان الموجودة في مدينة “بونتيفيدرا”، التي تقع في محافظة “غاليسيا” شمال غرب إسبانيا.

صور الأقمار الصناعية

ووفقا لما نقله الموقع الصحراوي، عن المصدر ذاته، تُظهِر صور الأقمار الصناعية من الفترة ما بين سبتمبر 2009 ومايو 2010، هذه السفن في مصنع رودمان للإنتاج في بونتيفيدرا.

كما شوهدت سفن مماثلة في موانئ العيون والداخلة المزدحمة في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية. من خلال صور الأقمار الصناعية أيضا، التي التُقطت خلال الفترة ما بين أغسطس ومايو من نفس العام.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن السفن تابعة للبحرية الملكية المغربية ولديها أرقام GC131 و GC132 و G135 و G138. مشيرة إلى أنها تحمل بالفعل سلاحًا، لكن تلك الصور لا توضح بدقة نوع السلاح.

من جهة أخرى، تمكن الجهاز الرقمي الإسباني من الحصول على صور من نفس النوع للسفن التابعة لخفر السواحل الفلبيني. مما يبين بوضوح أن السلاح الذي يحملونه، هو بالفعل رشاش من نوع “براونينغ” عيار 12.7 ملم.

وختم الموقع أنه لا يقتصر الأمر على استيراد المغرب لهذا النوع من السفن في “انتهاك تام” للقوانين الإسبانية. بل حصلت نيكاراغوا على أربعة منها في عام 2008 وحصلت عناصر خفر السواحل العماني على ثلاثة منها في عام 2013. وتم تصدير سفن مماثلة إلى الفلبين والكاميرون وسورينام بين عامي 2000 و 2004.

(المصدر: ecsaharaui) 

اقرأ أيضاً: 

طائرة بدون طيار يمكن أن تغير قواعد اللعبة في الصحراء الغربية

محنة يعيشها الجيش المغربي في جدار الصحراء الغربية

سيناتور بلجيكي: ملك المغرب وحاشيته هم المستفيد الوحيد من نهب موارد الصحراء الغربية

هل تعتبر قضية الصحراء الغربية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة؟

لا يريدون التورط في حرب مع الصحراء الغربية .. شباب مغاربة يفرون من الحرب وتداعياتها

مجلة: كيف يشجع موقف أمريكا من قضية الصحراء الغربية “بوتين” على غزو أوكرانيا؟

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أحفورة جمجمة تمساح أثرية كانت مهربة إلى أمريكا تعود للمغرب (صور)

الهدهد

سبب صادم .. والد ريان حفر البئر التي ابتلعت ابنه لهذا الغرض! (صور)

الهدهد

ليوناردو دي كابريو ينعى الطفل ريان ويمتدح المغرب .. “وطن” تكشف الحقيقة

الهدهد

سقوط فتاة تونسية في بئر أثناء محاولتها الهروب من مختل عقلياً .. هذا مصيرها (فيديو)

الهدهد

بالأسماء.. الجيش الصحراوي يعلن مقتل ضباط وجنود مغاربة وحرق قاعدة وإسقاط قاذفة صواريخ

الهدهد

محنة يعيشها الجيش المغربي في جدار الصحراء الغربية

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More