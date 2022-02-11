زوجة بيكهام تكشف سرّ التزامها بتناول حبة أفوكادو .. تأكل نفس الوجبة كل يوم منذ 25 سنة

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن نجمة Spice Girls السابقة فيكتوريا بيكهام زوجة لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام التي انتقلت إلى إنستغرام لتُظهر لمعجبيها أن نظامها الغذائي ليس مقيدًا كما يعتقد الناس.

إذ شاركت عبر خاصية الدستوري صورة وهي تمسك حبة أفوكادو من الحجم الكبير.

نظام غذائي صارم تتبعه

قد يكون النظام الغذائي لفيكتوريا بيكهام أكثر مرونة قليلاً مما قد يعتقده البعض. بعدما كشف زوجها نجم الكرة العالمي المعتزل ديفيد بيكهام. بأنها تتبع نظاماً غذائياً صارماً مما يجعل من الصعب بالنسبة لها أن تغير الطعام الذي تتناوله.

وقد نشرت فيكتوريا، البالغة من العمر 47 عامًا، عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على إنستغرام صورة مذهلة لحبة أفوكادو ضخمة. بدت أكبر بكثير من يدها في الصورة.

مصدومة بحجم الفاكهة العملاقة، التقطت فيكتوريا وهي أم لأربعة أطفال هذه الصورة. لتقول لمتابعيها أن هذه الفاكهة تساعد في خفض الكوليسترول عند تناولها بدلاً من الدهون المشبعة.

دأبت على تناول وجبة طعام واحدة منذ 25 عاما

كان نظام فيكتوريا الغذائي على كل لسان في الأسابيع الأخيرة بعد أن كشف زوجها ديفيد بيكهام بأنها تأكل نفس الوجبة كل يوم منذ 25 سنة.

جاء ذلك خلال حديثه مع بودكاست “ريفر كافيه تيبل 4” مع رُث روجرز. حيث قال بيكهام إن لديه مشاعر كثيرة تجاه الطعام، فعندما يتناول شيئاً لذيذًا يرغب في أن يجرب جميع من حوله هذا الطعام.

وأضاف بيكهام: “للأسف أنا متزوج من إمرأة تأكل نفس الشيء منذ 25 عامًا.”

وقد واصل نجم مانشستر يونايتد السابق بالقول بأن زوجته فيكتوريا لن تأكل أبدأ شيئًا مختلفًا.

الوجبة المفضلة لفيكتوريا

قال زوجها “منذ أن التقيتها، كانت تأكل السمك المشوي والخضروات المطهوة على البخار. ونادرًا ما تأكل غير ذلك.”

وأضاف أن المرة الوحيدة التي شاركته فيها فيكتوريا طعامًا كان على طبقه عندما كانت حاملًا بطفلهما “هاربر” عام 2011.

كشفت فيكتوريا سابقا أنها لا تأكل طعامًا مطبوخًا بالزيت أو الزبدة أو الصلصات كما أنها لا تأكل اللحوم الحمراء أو منتجات الألبان.

كما نشرت سابقا على حسابها على الإنستغرام عبر خاصية الستوري صورة تقارن فيها غداء ابنها روميو المكون من برجر وبطاطا مقلية بطبقها المكون من سمك السلمون المدخن والأفوكادو وثلاث شرائح من الليمون.

حين سئلت عن طعامها المفضل، قالت فيكتوريا مؤخرًا خلال حديثها مع بودكاست “ريفر كافيه تيبل 4” إن عشائها المفضل هو “الخبز المحمص من الحبوب الكاملة مع الملح.”

(المصدر: ديلي ستار)