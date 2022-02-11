الحلقة المفقودة: اكتشاف نوع جديد من مفصليات ما قبل التاريخ!

وطن – تعد مفصليات الأرجل شعبة من أكبر شعب الحيوانات و تتضمن الحشرات والعنكبوتيات والقشريات، وعديدات الأرجل، والإحصاءات التقريبية تذكر أن 80 بالمئة من الحيوانات مفصليات.

وتتميز بأعضاء مركبة من قطع مفصلة وهياكل خارجية للحماية. وتتواجد في غالب الكرة الأرضية في البحر واليابسة .

وفي هذا الحيوان نجد أن السيقان هي التي لها مفاصل بدلاً من الأقدام. ومن بين أهم مجموعات الحيوانات المفصلية أو المفصليات، نجد كالآتي:

1- الحشرات، مثل الصراصير والخنافس والنحل والفراشات وأنواع أخرى كثيرة.

2- القشريات، تشمل حيوانات معروفة مثل السرطان والكركند والروبيان والبَرنقيل.

3- الخشَاشيات، بما فيها القمل والقراد والعناكب والعقارب.

4- المئينية، وتسمى أيضًا (الحريش أو أم أربع وأربعين).

5- ذوات الأقدام (الدودة الألفية).

وتشتمل شعبة الحيوانات المفصلية على أكثر من ثلاثة أرباع مجموع الحيوانات المختلفة الأخرى. وتمثل الحشرات أكبر صف في المفصليات.

الدراسة

أعلن ديفيد ليغ، العالم بجامعة مانشستر، بالتعاون مع فريق من الخبراء الدوليين من الصين وسويسرا والسويد، عن حفرية جديدة تكشف عن أصل الخياشيم في مفصليات الأرجل.

إنه نوع جديد من مفصليات الأرجل البحرية الذي أطلق عليه اسم Erratus sperare. وله ملحقات جذع فريدة تمثل مرحلة وسيطة في تطور الأطراف الحيوية.

المفصليات الحديثة التي تعيش في الماء لها أطراف بيرامية، أي أرجل مكونة من جزأين، أحدهما للتنفس والآخر للمشي. ولكن كيفية تطور هذه الأطراف المتخصصة كان لغزا وحتى الآن، لم يعرف الباحثون كيف انتقلت من مفصليات تمتلك زعانف متخصصة إلى امتلاك أطراف برامية في المفصليات الحديثة.

بروز رابط مفقود بين المفصليات

تُظهر الدراسة، التي نشرت في مجلة Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences، أن أحدث إضافة إلى مجموعة المفصليات، تعود إلى كائن حي يبلغ عمره 520 مليون سنة (حوالي 10 أضعاف عمر الديناصورات).

ولقد تم اكتشاف هذا المخلوق، المسمّى “Erratus speare”، في Chengjiang Fossil Bed، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الواقعة في يونان، وهي مقاطعة في أقصى جنوب الصين؛ وهو مكان يحافظ على نظام بيئي قديم تحت الماء، يحتوي على بعض أحافير المفصليات الأكثر شهرة مثل ثلاثية الفصوص (الأحافير الأكثر تميزًا خلال حقبة الباليوزويك، بحيث تم اكتشاف ما يقارب من 20000 نوع منها) و مفصليات على غرار، anomalocarids (التي كانت موجودة في أوائل منتصف عصر الكامبري، أي حوالي 510 مليون سنة).

تمتلك مفصليات Erratus sperare، أرجل وهياكل خارجية تحمي الخياشيم، مما يدل على أن الأسماك ليست الكائنات الحية الوحيدة التي لديها خياشيم.

الفرق هو أن المفصليات لها خياشيم على أرجلها. حتى الآن لم يكن معروفًا من أين أتت خياشيم المفصليات. إنه لغز أدى إلى تسليط الضوء على هذه الحلقة المفقودة.وفقا لما ترجمته “وطن” عن مجلة “موي إينتريسنتي” الإسبانية

من جهته أفاد العالم ديفيد ليغ، “بفضل هذه الحفرية الجديدة، Erratus sperare، لدينا الآن صورة أوضح بكثير. ومن المحتمل أيضًا أن تكون هذه الخياشيم قد تطورت لتصبح في شكل أجنحة الحشرات ورئتي المفصليات الأرضية مثل العناكب. لذلك كانت اكتشافا مهمًا للغاية”.

(المصدر: muyinteresante)

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