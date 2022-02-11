اغتصاب وذبح الفتاة أمل في الجيزة
الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على قاتل ومغتصب الفتاة أمل في الجيزة
حياتنا

اغتصاب وذبح الفتاة أمل وإلقاء جثتها عارية يهزّ الجيزة .. ومفاجأة عن المُجرم

كتب رفيف عبدالله
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وطن – في جريمة مروّعة، عثرت السلطات المصرية على جثة طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً، مذبوحة داخل منزلها في منطقة الزرايب بالبراجيل دائرة شرطة أوسيم بالجيزة.

وقالت تحريات رجال المباحث، إن وراء واقعة ذبح الطالبة أمل مصري نجل عمتها. بعد أن تمكن من اغتصابها، ثم أنهى حياتها ذبحًا، وألقى جثتها عارية في منطقة الزرايب بالبراجيل.

وتحفظ رجال الأدلة الجنائية على عينة من دماء القتيلة، وتم فحص جثمانها؛ لبيان وجود آثار من جسد الجاني به، حال مقاومة القتيلة له، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل المجني عليها.

كما لجأ رجال المباحث، إلى فحص عدد من المشتبه بهم، والاستماع إلى أقوال والد ووالدة الضحية.

ونقلت الجثة إلى المشرحة؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة، عقب الانتهاء من مناظرتها، وتوصل رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم إلى عدة أدلة.

ولاحقاً، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم.

(المصدر: القاهرة 24) 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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