اغتصاب وذبح الفتاة أمل وإلقاء جثتها عارية يهزّ الجيزة .. ومفاجأة عن المُجرم

وطن – في جريمة مروّعة، عثرت السلطات المصرية على جثة طالبة تبلغ من العمر 15 عاماً، مذبوحة داخل منزلها في منطقة الزرايب بالبراجيل دائرة شرطة أوسيم بالجيزة.

وقالت تحريات رجال المباحث، إن وراء واقعة ذبح الطالبة أمل مصري نجل عمتها. بعد أن تمكن من اغتصابها، ثم أنهى حياتها ذبحًا، وألقى جثتها عارية في منطقة الزرايب بالبراجيل.

وتحفظ رجال الأدلة الجنائية على عينة من دماء القتيلة، وتم فحص جثمانها؛ لبيان وجود آثار من جسد الجاني به، حال مقاومة القتيلة له، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل المجني عليها.

كما لجأ رجال المباحث، إلى فحص عدد من المشتبه بهم، والاستماع إلى أقوال والد ووالدة الضحية.

ونقلت الجثة إلى المشرحة؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة، عقب الانتهاء من مناظرتها، وتوصل رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم إلى عدة أدلة.

ولاحقاً، ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم.

(المصدر: القاهرة 24)

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