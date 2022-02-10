سبب صادم .. والد ريان حفر البئر التي ابتلعت ابنه لهذا الغرض! (صور)

وطن – سلطت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير لها الضوء على قضية الطفل المغربي ريان والذي توفي بعد أن علق داخل بئر لـ5 أيام. وقالت إن وفاته جاءت بحسب العديد من القرويين بسبب “لعنة” تطارد منطقتهم الجبلية النائية في شمال المغرب.

وأوضحت الوكالة بحسب ترجمة (وطن) أن المنطقة التي مات بها ريان هي منطقة فقيرة في المغرب مليئة بالأوساخ ومهملة. وتعتمد على محصول القنب غير القانوني للبقاء على قيد الحياة.

وقام والد ريان بحفر البئر التي ابتلعت ابنه في محاولة عبثية للبحث عن الماء حتى يتمكن من زراعة القنب أو الماريجوانا. وفق الوكالة

وأشارت والدة ريان “وسمة خرشش”، بمرارة إلى البئر التي حملت ابنها على أنها “حفرة من الغبار”.

هذا وجذبت محنة ريان انتباه العالم خلال خمسة أيام من الجهود القاتمة والعبثية لإنقاذ الطفل الصغير.

وظل المئات من المغاربة يراقبون عمال الإنقاذ وهم يحفرون حفرة موازية لإخراج الطفل من بئر يبلغ عمقه 32 متراً (105 أقدام) خارج منزله الصغير المبني من الطوب.

وتدفق المتطوعون على أمل مد يد المساعدة، بما في ذلك رجل يرتدي معدات الغطس وصبي نحيف يعتقد والده أنه يمكن أن ينزلق إلى الحفرة المظلمة.

وعلى الرغم من مرور خمسة أيام من الجهود البطولية، مات ريان عندما أخرجه رجال الإنقاذ أخيرًا من البئر في نهاية الأسبوع الماضي.

وتنتشر مثل هذه الآبار العميقة في منطقة الريف الوعرة، والتي حفرها القرويون الذين يحتاجون إلى المياه لنباتات القنب.

وتم التخلي عن البئر الموجود خارج منزل ريان لأن والده خالد أورام، لم يكن قادراً على الحفر أعمق من هذا مثل بعض الجيران.

وفي حديث لـ”أسوشيتد برس” قال محمد أحد أقارب ريان: “كما يقول المثل يجب على من يطبخ السم أن يتذوقه”.

وأشار الكثيرون إلى قلقهم من زراعة القنب بشكل غير قانوني.

ومحمد من بين أولئك الذين يزرعون الحشيش، وهو محصول طويل الأمد لاقتصاد القرية والمنطقة.

وأظهر لمراسل “أسوشيتيد برس” عمله بشكل جيد – على عمق حوالي 90 مترًا (حوالي 300 قدم) ، أي ثلاثة أضعاف عمق البئر المهجورة التي ابتلعت الريان.

رائحة القنب التي تشمل الماريجوانا ونباتات القنب، تتخلل الهواء في إيغران، موطن ما يصل إلى 1000 شخص.

المغرب .. أكبر منتج للقنب في العالم!

بالنسبة لحكومة المغرب – أكبر منتج للقنب في العالم – تتضاءل الزراعة غير القانونية للمحصول، المتمركزة في منطقة الريف.

وأفاد تقرير لوزارة الداخلية قدم إلى لجنة برلمانية في أبريل الماضي أن ما يقدر بنحو 400 ألف شخص يزرعون المحصول غير القانوني. مما يساعد حوالي 60 ألف أسرة ، حسب تقارير إعلامية مغربية.

ومن بين مراكز الإنتاج الرئيسية للقنب في المغرب هي “شفشاون”. المنطقة التي تقع فيها إغران التي توفي بها ريان.

وتغض الحكومة الطرف في الغالب عن الزراعة غير القانونية. لكن بالنسبة للعديد من القرويين يمثل ذلك وصمة عار على سمعتهم.

سعيد وهو قروي سابق اشتكى في حديثه لمراسل “أسوشيتد برس” من نقص الأشياء الثلاثة المهمة: الماء والكهرباء والتعليم”.

وانتقل سعيد إلى مدينة تطوان الكبيرة لتجنيب أطفاله هذه المشاكل، وافتتح متجرًا لبيع الملابس.

ويتم الوصول إلى إيغرام المخبئة داخل الجبال من خلال طرق ترابية ضيقة. ويزعم القرويون أن رجال الإنقاذ وصلوا متأخرين إلى البئر حيث حوصر ريان بسبب صعوبة الوصول.

وبحسب تقرير “أسوشيتد برس” يعود إهمال منطقة الريف الشاسعة، والمعروفة بخطها المتمرّد ، إلى عقود من الزمن.

ولم تطأ قدم الملك الحسن الثاني منطقة الريف مطلقًا. بالرغم من أنه سحق الانتفاضات هناك في عامي 1959 و 1984.

فيما كسر ابنه والحاكم الحالي محمد السادس النمط، وفي عام 2018 ألقى خطاب العرش السنوي في “الحسيمة” المجاورة.

هذا وقال “مسعود” الشاب الذي تزرع عائلته الحشيش، إن الناس يخشون أن يتم إيقافهم من قبل الشرطة لأن بطاقة هويتهم التي تظهر أنهم من المنطقة تجعل سلطات إنفاذ القانون تضعهم في موضع شك.

وقال مسعود: “لو لم نعيش على الكيف، لكنا أكثر شجاعة في المطالبة بحقوقنا لكننا تحت سيفه”.

(المصدر: أسوشيتد برس)

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