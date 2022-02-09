نص تحذير محذوف لسفارة أمريكا بالإمارات بشأن هجوم صاروخي على أبوظبي (شاهد)

وطن – أثار إصدار السفارة الأمريكية في الإمارات، بيانا تحذيريا لمواطنيها بشأن هجوم صاروخي على أبوظبي، ثم حذفه لاحقا جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وحذفت السفارة الأمريكية لدى أبوظبي بيانا نشرته على موقعها الرسمي، حذرت فيه رعاياها بالإمارات، من هجمات صاروخية أو عبر طائرات بدون طيار “درون” محتملة، قد تتعرض لها الإمارات.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيانها المحذوف قائلة: “هناك تقارير عن احتمال وقوع هجوم صاروخي، أو عبر طائرة بدون طيار، فوق أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم 9 فبراير 2022”.

وأضافت محذرة: “تنصح السفارة المواطنين الأمريكيين باتباع إجراءات السلامة المذكورة أدناه على الفور والبقاء في حالة تأهب في حال وقوع هجمات مستقبلية إضافية”.

السفاره الأمريكيه في أبوظبي

تؤكد أن#الإمارات_غير_أمنه pic.twitter.com/c3ZuBOr5xD — موقع أحرار الجزيره العربيه (@RbyhShbh) February 8, 2022

كما نشرت السفارة أيضا “الإجراءات الواجب اتخاذها” في حال وقوع حادث، وبعده.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء أمس الثلاثاء، بأن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني “سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز” في بناية بشارع حمدان بالمدينة.

ومنذ ساعات نشرت السفارة الأمريكية بأبوظبي بيانا جديدا، أكدت فيه أن الحادث الذي وقع صباح اليوم كان بسبب انفجار انبوبة غاز.

The Embassy extends its gratitude to the Abu Dhabi emergency responders who contained the incident quickly and assured the safety of the city’s residents. (4/4) — US Mission to UAE (@USAinUAE) February 9, 2022

وشكرت الدفاع المدني للتعامل معه، لافتة إلى أن التحذير الذي أطلقته للمواطنين الأمريكيين هو “اجراء روتيني” فقط!.

وكان مقطع فيديو انتشر بين الإماراتيين على مواقع التواصل، يسمع فيه دوي انفجار ويظهر اشتعال حريق في أحد بنايات المدينة. ما سبب ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات عن سببه.

انفجار في #أبوظبي 9 فبراير، قالت السلطات إنه ناتج عن اسطوانة غاز، بينما كشفت تقارير سابقة تعميما إماراتيا صدر عام 2019م بمنع اقتناء اسطوانات الغاز أو ابقاءها في المنازل والمنشآت

وسبقت السفارة الأمريكية بتحذير رعاياها من احتمال وقوع هجوم صاروخي أو طائرة بدون طيار#مليونية10فبراير pic.twitter.com/eoOIPWNbKp — يوسف النعمة (@YousifAlneima) February 9, 2022

وكانت الإمارات قد أعلنت الإثنين 24 يناير الماضي، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أجوائها قالت إن الحوثيين أطلقوهما باتجاه أراضيها.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوع على هجوم دام استهدف خلاله الحوثيون العاصمة أبوظبي. على بعد نحو 1500 كيلومتر من صنعاء.

جدير بالذكر أن هذا التصعيد من جانب الحوثيين، الذي سهله تطور ترسانتهم، جاء كرد فعل على دعم أبوظبي العسكري للقوات المعادية لهم والتي توسعت في مناطق كانت تحت سيطرتهم. لا سيما في محافظة شبوة وسط اليمن.

(المصدر: متابعات وطن)

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