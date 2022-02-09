انفجار أبوظبي watanserb.com
انفجار أبوظبي
Videoالهدهد

نص تحذير محذوف لسفارة أمريكا بالإمارات بشأن هجوم صاروخي على أبوظبي (شاهد)

كتب باسل النجار
0

وطن – أثار إصدار السفارة الأمريكية في الإمارات، بيانا تحذيريا لمواطنيها بشأن هجوم صاروخي على أبوظبي، ثم حذفه لاحقا جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وحذفت السفارة الأمريكية لدى أبوظبي بيانا نشرته على موقعها الرسمي، حذرت فيه رعاياها بالإمارات، من هجمات صاروخية أو عبر طائرات بدون طيار “درون” محتملة، قد تتعرض لها الإمارات.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيانها المحذوف قائلة: “هناك تقارير عن احتمال وقوع هجوم صاروخي، أو عبر طائرة بدون طيار، فوق أبو ظبي، في الإمارات العربية المتحدة، اليوم 9 فبراير 2022”.

وأضافت محذرة: “تنصح السفارة المواطنين الأمريكيين باتباع إجراءات السلامة المذكورة أدناه على الفور والبقاء في حالة تأهب في حال وقوع هجمات مستقبلية إضافية”.

كما نشرت السفارة أيضا “الإجراءات الواجب اتخاذها” في حال وقوع حادث، وبعده.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، مساء أمس الثلاثاء، بأن فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني “سيطرت على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز” في بناية بشارع حمدان بالمدينة.

ومنذ ساعات نشرت السفارة الأمريكية بأبوظبي بيانا جديدا، أكدت فيه أن الحادث الذي وقع صباح اليوم كان بسبب انفجار انبوبة غاز.

وشكرت الدفاع المدني للتعامل معه، لافتة إلى أن التحذير الذي أطلقته للمواطنين الأمريكيين هو “اجراء روتيني” فقط!.

فيديو يوثق انفجاراً في أحد بنايات أبوظبي

وكان مقطع فيديو انتشر بين الإماراتيين على مواقع التواصل، يسمع فيه دوي انفجار ويظهر اشتعال حريق في أحد بنايات المدينة. ما سبب ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات عن سببه.

وكانت الإمارات قد أعلنت الإثنين 24 يناير الماضي، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في أجوائها قالت إن الحوثيين أطلقوهما باتجاه أراضيها.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوع على هجوم دام استهدف خلاله الحوثيون العاصمة أبوظبي. على بعد نحو 1500 كيلومتر من صنعاء.

جدير بالذكر أن هذا التصعيد من جانب الحوثيين، الذي سهله تطور ترسانتهم، جاء كرد فعل على دعم أبوظبي العسكري للقوات المعادية لهم والتي توسعت في مناطق كانت تحت سيطرتهم. لا سيما في محافظة شبوة وسط اليمن.

(المصدر: متابعات وطن) 

اقرأ ايضاً: 

أمر خطير يُحير تل أبيب .. لماذا تُحجم إسرائيل عن مساعدة الإمارات ضد الحوثيين؟

تسريبات.. حالة استنفار وطوارئ غير معلنة في جميع أنحاء الإمارات

هل تعرّض الرئيس الإسرائيلي لخطر بعد قصف الحوثي أبوظبي!؟

هذه الأنظمة الدفاعية التي تسعى الإمارات لامتلاكها الآن لحمايتها من ضربات الحوثي

ما حقيقة اعتراض سلطنة عمان طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه الإمارات!

القيادة الوسطى الأمريكية: قواتنا في قاعدة الظفرة اختبأت بسبب هجوم الحوثي على أبوظبي

تقرير: الإمارات المحاصرة بصواريخ الحوثي قد تجر أمريكا لحرب بالمنطقة

هجمات الحوثي حققت هدفها .. أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات!

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هجوم جديد .. من هي “ألوية الوعد الحق” العراقية التي قصفت الإمارات؟!

الهدهد

هجمات الحوثي حققت هدفها .. أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى الإمارات!

الهدهد

قانون غامض .. هذا ما جرى مع أشخاص نشروا مقاطع قصف الحوثي على الإمارات!

الهدهد

هل يستهدف الحوثيون الإمارات يوم زيارة الرئيس الإسرائيلي ولقائه محمد بن زايد!؟

الهدهد

لطمأنة مواطنيها .. الإمارات تنشر فيديو استهداف منصة الصواريخ الباليستية بعد قصفها…

الهدهد

“رعب الدرون” بعد هجوم الحوثي .. لماذا منعت الإمارات مواطنيها من هواية…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More