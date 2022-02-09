دراسة جديدة تكشف مفاجأة حول علاقة الأرز بالوزن!

وطن – تؤكد دراسة كلية أجريت في 136 دولة بأن زيادة استهلاك هذه الحبوب بالنسبة للفرد . إلى 50 جرامًا يوميًا، يمكن أن تقلل من الانتشار العالمي للسمنة بنسبة 1 بالمئة.

الأرز في الأساطير البوذية

وفقا لما ترجمته “وطن” نقلا عن صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، فإن الأرز نبات عشبي من عائلة الشعراء. تمت زراعته واستهلاكه وفاكهة الحبوب في الصين منذ أكثر من 5 آلاف عام.

ففي الأساطير البوذية، استوفى الأرز أحد الشروط الثلاثة التي حددتها الآلهة لزواج سيوا من الأميرة ريتا-دوميلا.

حيث أنه الغذاء الوحيد الذي يسد الرمق ولا ينقص مهما دام استهلاكه. تماما كما وثقته مؤسسة التغذية الإسبانية.

غذاء مثالي لمكافحة السمنة

والآن، يفترض أنه الغذاء المثالي لمكافحة السمنة، وفقا لدراسة جديدة.

وفي إسبانيا، جاء به العرب عندما احتلوها ونجحوا في زراعته. وفي أوروبا يزرع أيضًا في اليونان وتركيا ورومانيا والمجر وإيطاليا.

إنه نبات سنوي، يزرع على نطاق واسع في خمس قارات، في مناطق ذات مناخ معتدل أو حار ورطب.

أصناف جديدة

إنها الحبوب الأكثر انتشارًا في العالم، كما تذكر المؤسسة الإسبانية. وهناك أصناف جديدة تظهر باستمرار، فضلا عن أنه يوجد أكثر من ألفي نوع من الأرز، لكن القليل منها يزرع.

من جانبهم، سلط باحثون يابانيون الضوء على بيانات تجربة ستجعل بالتأكيد عشاق هذا الطعام سعداء.

وفي الحقيقة، يبدو أن معدلات السمنة أقل في البلدان التي يتم فيها استهلاك المزيد من الأرز. بقيادة توموكو إيماي، من كلية دوشيشا للطالبات للفنون الليبرالية في كيوتو. حلل العلماء استهلاك هذه الحبوب في 136 دولة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.

الأكثر استهلاكاً

وللقيام بذلك، استخدموا بيانات من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

في سياق متصل، يعتبر الأرز من أكثر الحبوب استهلاكًا في العالم. إنه الغذاء الأساسي لكثير من سكان العالم، خاصة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجزر الهند الغربية. إنها الحبوب التي تمتلك ثاني أعلى إنتاج على وجه الأرض بعد الذرة.

بالعودة إلى الدراسة، قسّم مؤلفو التجربة البلدان إلى مجموعتين: واحدة ذات مستويات استهلاك منخفضة للأرز والأخرى لها مستويات أعلى.

وهكذا تبين أن الأشخاص، الذين تناولوا 150 جرامًا من الأرز يوميًا، في المتوسط، أقل عرضة للإصابة بالسمنة من ممثلي البلدان التي تناولوا فيها 14 جرامًا فقط في اليوم.

الرابط

هذا وثبت أن هناك ترابط متواصل بين تناول الأرز والسمنة. حتى بعد حساب عوامل الخطر الأخرى المتعلقة بنمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إجمالي استهلاك الطاقة والتعليم والتدخين والنّاتج المحلي الإجمالي للفرد وإنفاق الأسرة على الصحة.

وفي هذا السياق، يقدر الباحثون أنه حتى الزيادة المعتدلة في متوسط ​​استهلاك هذا الطعام. (من 50 جرامًا للفرد في اليوم، أي ما يعادل ربع كوب) يمكن أن يقلل من انتشار السمنة عالميًا بنسبة 1 بالمئة.

من جهته، قال البروفيسور توموكو إيماي: “تشير الارتباطات المرصودة إلى أن معدل السمنة منخفض في البلدان، التي تستهلك الأرز كغذاء أساسي. لذلك، يمكن لوجبة يابانية أو نظام غذائي آسيوي يعتمد على هذا المنتج أن يساعد في الوقاية من المرض”.

غذاء مشبع

كما أوضح الدكتور أديلاردو كاباليرو، مدير معهد السمنة، “من حيث المبدأ. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذا البيان يشير إلى البلدان التي يعتمد النظام الغذائي فيها على الأرز والحبوب كغذاء أساسي. وفي باقي الحالات، فهو غذاء مشبع، وهي ميزة، لكن مدخوله من السعرات الحرارية يعتمد على طريقة طهيه”.

نظرًا لارتفاع مستويات السمنة حول العالم. يجب التوصية بتناول المزيد من الأرز للحماية من زيادة الوزن، حتى في الدول الغربية.

كوليسترول أقل

أورد الباحثون أن الأشخاص، الذين يستهلكون مستويات أعلى من الألياف الغذائية والحبوب الكاملة لديهم وزن أقل وكوليسترول أقل. ومعدّلات أقل من الأمراض غير المعدية مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كميات أقل.

ومع ذلك، فإن تأثير استهلاك الأرز على السمنة لا يزال غير واضح.

بهذا المعنى، تقر مارتا بارينا كامبوس، أخصائية التغذية في مركز Centro Médico Quirónsalud Tres Cantos (مدريد)، بأنه “صحيح أن الأرز يمكن أن يمنع السمنة. لأنه لا يحتوي عمليًا على دهون.

طاقة كبيرة

بالإضافة إلى أنه يوفر لنا الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة. كما لا يحتوي على الكولسترول وبدرجة أقل على الصوديوم. لذلك، فهو يتحكم في ضغط الدم وله تأثير وقائي على القلب”.

كما أضافت أيضًا أن “هذه الحبوب توفر طاقة كبيرة، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات، حوالي 60 إلى 70 بالمئة. إنه مصدر جيد للبروتين، وإن كان ذا قيمة بيولوجية منخفضة، فهو لا يحتوي على جميع الأحماض الأمينية. كما أنه غذاء قليل الدسم.

بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن (لا سيما جزء منها)، فإنه يساهم أيضًا في الأداء السليم للدماغ.

كل الحبوب

من الممكن أن “الألياف والمواد الغذائية والمركبات النباتية الموجودة فيه يمكن أن تزيد من الشعور بالامتلاء وتمنع الإفراط في تناول الطعام. فضلا عن ذلك، فإن الأرز أيضًا منخفض الدهون وله مستوى جلوكوز في الدم منخفض نسبيًا بعد الأكل، مما يثبط إفراز الأنسولين.

ومع ذلك، هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الأشخاص الذين يأكلون كثيرًا هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري.

في هذا السياق، أوضح الدكتور كاباليرو، أنه فيما يتعلق بارتباطه “بالمتلازمة الأيضية والسكري. قد يكون السبب هو أن هناك بلداناً تستهلك هذه الحبوب، مثل الهند. حيث تكون هذه الأمراض ذات صلة كبيرة بالخصائص الوراثية، ولكن ليس بدرجة كبيرة بالاستهلاك نفسه”.

كما ذكرت مارتا بارينا أنه “في دراسة فرامنغهام، أجريت على 2800 شخص، لوحظ أن أولئك الذين لديهم مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى يأكلون منتجات الأرز المكررة. مثل الأرز الأبيض، في حين أن معدل الإصابة كان أقل بكثير لدى أولئك الذين تناولوا الحبوب الكاملة”.

دراسات مستقبلية

هذا هو السبب الذي دعا كل من الدكتور كاباليرو وخبيرة التغذية بارينا إلى التوصية باستخدام الأرز البني. لأنه يحتوي على كمية أكبر من الألياف، مما يحسن العبور المعوي (خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من الإمساك) ويمكن أن يساهم في تحسين عملية الهضم. بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن أكثر من الأرز الأبيض وله تأثيرات مضادة للأكسدة.

وعلى الرغم من أن البحث لا يثبت وجود علاقة بين السبب والأثر بين الاستهلاك المحلي للأرز والسمنة، إلا أن الباحثين أكدوا. أنه ينبغي إجراء المزيد من الدراسات.

كما لاحظ المؤلفون الحاجة إلى أبحاث مستقبلية لإثبات ما إذا كانت زيادة استهلاك الأرز بالنسبة للفرد. تؤدي إلى تحسينات في معدلات المرض في الدراسات الطولية.

المصدر: (الكونفيدينسيال – ترجمة وتحرير وطن)

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