ما سر غياب محمد بن سلمان عن افتتاح أولمبياد بكين رغم دعوته!؟

وطن – كشفت الحكومة الصينية سر غياب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حفل افتتاح أولمبياد بكين 2022 الذي حضره عدد كبير من زعماء العالم، رغم أنه كان على قائمة المدعوين.

وكان من المتوقع أن يحضر ابن سلمان ضمن عدد من قادة العالم والمنطقة، المراسم الضخمة في الاستاد الوطني في بكين. حسب الإعلام الرسمي الصيني.

وكان من أبرز الزعماء العرب الذين حضروا حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبوظبي ـ حاكم الإمارات الفعلي ـ محمد بن زايد، ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، إنّ ولي العهد السعودي لم يحضر حفل الافتتاح، ولا المأدبة الفاخرة التي أقامها الرئيس الصيني شي جينبينغ.

“زهاو” أوضح بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” أن الأمير محمد بن سلمان “تمنى النجاح لأولمبياد بكين الشتوية”. لكنّه لم يتمكن من الحضور نتيجة لأسباب متعلقة بجدول أعماله.

وحرصت الصين على إظهار الدعم الدولي للألعاب الشتوية. رغم المقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها دول غربية عدة على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا، على خلفية سجل الصين الحقوقي.

وحضر مراسم الافتتاح الجمعة عدد من الشخصيات البارزة، الكثير منهم قادة لأنظمة صديقة للصين.

والتقوا الرئيس الصيني في اليوم التالي حول مأدبة غداء في أول لقاء دبلوماسي شخصي كبير يقيمه “شي” منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في العام 2020.

هذا والتقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، السبت، ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد، في الصين على هامش مشاركتهم في افتتاح أولمبياد “بكين”.

لقاء أخوي ودي يجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وسمو الأمير تميم بن حمد خلال حضورهم أولمبياد بكين 🇦🇪 🇶🇦 pic.twitter.com/senSCdaVnt — مصدر (@MSDAR_NEWS) February 5, 2022

ويعد هذا اللقاء هو الأول بين أمير قطر وولي عهد أبوظبي، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 2017 وتزعم السعودية والإمارات حصارا جائرا ضد الدوحة.

ورغم انتهاء الأزمة العام الماضي ووقوع الصلح بين الدول المتنازعة في قمة العلا التي استضافتها الرياض. إلا أن ابن زايد وتميم لم يلتقيا وجها لوجه إلا اليوم.

ويظهر مقطع متداول على نطاق واسع لهذا اللقاء الاستثنائي، الشيخ تميم وهو يصافح محمد بن زايد لمدة طويلة، أثناء حضورهما مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني. تكريمًا لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24.

وظل محمد بن زايد والشيخ تميم بن حمد، يتبادلان الحديث وهما متصافحان. وكان ابن زايد يربت على كتف أمير قطر من آن لآخر أثناء الحديث.

ولم يسمع من الفيديو تفاصيل حوارهما أو الأمور التي تحدثا بشأنها، بعد خصومة كبيرة بين قطر وأبوظبي تخطت الـ3 سنوات قبل عقد المصالحة.

السيسي يجري مشاورات مع الامير تميم وابن زايد

ذا ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية “أ ش أ” أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أجرى مشاورات جانبية مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد، وزعماء آخرين في بكين.

#عاجل: لقاء بين عبد الفتاح #السيسي والأمير تميم بن حمد أمير دولة #قطر في العاصمة الصينية بيكين على هامش دورة الألعاب الأوليمبية pic.twitter.com/9zaekREMjT — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 5, 2022

كما تناقل ناشطون صورا أظهرت لقاء السيسي بأمير قطر على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني.

(المصدر: متابعات وطن)

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