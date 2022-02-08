اغتيال 3 شبان في نابلس watanserb.com
اغتيال 3 شبان في نابلس
تقارير

شاهد .. قوة اسرائيلية خاصة تغتال 3 شبان فلسطينيين في مدينة نابلس

كتب سالم حنفي
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وطن – اغتالت قوة اسرائيلية خاصة، ظهر اليوم الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين، في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

واعلنت وزارة الصحة ارتقاء 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منطقة المخفية بمدينة نابلس، في سيارات مدنية، واعترضت طريق مركبة كان بداخلها 3 شبان، وباغتتهم بإطلاق النار من مسافة صفر، ما أدى لاستشهادهم على  الفور .

ونشر ناشطون عبر صحفات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعملية اغتيال الشبان الثلاثة، قبل انسحاب تلك القوات من المنطقة.

وادّعت مصادر عبرية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت الشبان الفلسطينيين، بزعم مشاركتهم بخمس عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في الفترة الماضية .

بينما قالت مصادر محلية فلسطينية إن الشهداء الثلاثة هم: إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل.

(المصدر: متابعات وطن) 

 

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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