شاهد .. قوة اسرائيلية خاصة تغتال 3 شبان فلسطينيين في مدينة نابلس

وطن – اغتالت قوة اسرائيلية خاصة، ظهر اليوم الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين، في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

واعلنت وزارة الصحة ارتقاء 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في نابلس.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منطقة المخفية بمدينة نابلس، في سيارات مدنية، واعترضت طريق مركبة كان بداخلها 3 شبان، وباغتتهم بإطلاق النار من مسافة صفر، ما أدى لاستشهادهم على الفور .

#شاهد| اللحظات الاولى لاغتيال قوات اسرائيلية خاصة 3 شبان فلسطينيين في مدينة #نابلس. pic.twitter.com/Pu6mcJLvPZ — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 8, 2022

ونشر ناشطون عبر صحفات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعملية اغتيال الشبان الثلاثة، قبل انسحاب تلك القوات من المنطقة.

#شاهد| قوة اسرائيلية خاصة تغتال 3 شبان فلسطينيي في مدينة نابلس قبل قليل . pic.twitter.com/oP8joZhOFb — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 8, 2022

وادّعت مصادر عبرية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت الشبان الفلسطينيين، بزعم مشاركتهم بخمس عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في الفترة الماضية .

بينما قالت مصادر محلية فلسطينية إن الشهداء الثلاثة هم: إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل.

(المصدر: متابعات وطن)