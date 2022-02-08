تعرف على ترتيب سلطنة عمان بين أفضل الدول العربية في مؤشر الخدمات اللوجستية

وطن – نشر مؤشر “أجيليتي“، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات سلاسل الإمداد ومستثمرة في الابتكارات الحديثة ذات الصلة، تقريره حول مؤشر الخدمات اللوجستية للأسواق الناشئة للعام الحالي 2022. موضحا أن سلطنة عمان احتلت المركز الـ14 من بين 50 سوقا ناشئا ورائدًا في العالم.

وبحسب المؤشر، فقد تصدرت دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأسواق الناشئة الأكثر تنافسية واحتلت المركز الثالث عالميًا بعد الصين والهند.

وفي التصنيف العام وإلى جانب الإمارات حلت كل من السعودية في المركز الـسادس وقطر الـسابع بين أفضل 10 أسواق ناشئة في مؤشر عام 2022 والذي تصدرته الصين بالمركز الأول والهند الثاني.. كما جاء أداء سلطنة عمان في المركز الـ 14 والبحرين الـ 15 والكويت الـ 17.

ويقوم المؤشر الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثالثة عشرة بتصنيف 50 سوقاً ناشئة رائدة في العالم من حيث قدرتها التنافسية بناءً على نقاط القوة اللوجستية ومناخ ممارسة الأعمال.

كما تضمن المؤشر هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق مدى جاهزية الدول الرقمية وهي عوامل تعزز جاذبية هذه الأسواق بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين والمستثمرين.

وشمل الاستبيان الخاص بمؤشر هذا العام 756 متخصصًا في قطاع سلاسل الإمداد.

وضمت قائمة الدول العشر الأوائل في الجاهزية الرقمية الإمارات وماليزيا والصين والسعودية والهند وتايلاند وقطر وإندونيسيـا وتشيلي والفلبين.

الرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان

وكانت منصة “emerald insight” العالمية قد أشادت بالرؤية الاقتصادية لسلطنة عمان، مؤكدة على ان هذه الرؤية ستعمل على تكوين اقتصاد مستقر وسريع النمو. بدلا من الرؤى السابقة التي كانت تعتمد على “النفط والغاز” كمصدر أساسي في تحقيق الإيرادات لموازنة الدولة.

وأشارت المنصة إلى ان سلطنة عمان باتت تتمتع بميزات مؤسسية جذابة، وتحسينات كبيرة في الأطر التنظيمية. التي يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في البلدان الأكثر تقدمًا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. مؤكدة على أن السلطنة شهدت عام 2002 سن القانون الأول والأكثر تطورًا لقواعد حوكمة الشركات. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة.

ولفتت إلى أن جميع الشركات العامة والمراجعين في السلطنة أصبحوا يتبعون معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية. موضحة بأن ذلك يعتبر أحد الأهداف من وراء إنشاء هيئة سوق الأوراق المالية. وارتباط ذلك بإدخال لوائح جديدة أو إصلاح الأنظمة القائمة.

(المصدر: أجيليتي – وطن)

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